Κωνσταντίνος Αργυρός: Το μήνυμα για την οικογένειά του πριν γεννηθεί η κόρη του

Η σύζυγός του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, βρίσκεται στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι, με την ανυπομονησία για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή ανάρτηση για την οικογένεια του

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει δηλώσει πολλές φορές πως προτεραιότητά του είναι η οικογένειά του. «Αυτό που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και η μουσική μου. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει», είχε δηλώσει πρόσφατα σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Μαΐου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφία από τον κήπο του σπιτιού του, στην οποία ο μικρός Βασίλης φαίνεται να παίζει ανέμελα κρατώντας την μπάλα του.

«Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κι η Αλεξάνδρα Νίκα γνωρίστηκαν στα τέλη του 2022 μέσω του κοινού τους φίλου, Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Το ζευγάρι είναι μαζί και αγαπημένο από την πρώτη μέρα γνωριμίας τους και κοινή επιθυμία τους να αποκτήσουν μια μεγάλη οικογένεια.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο μέλος που έρχεται στην οικογένειά του: «Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…