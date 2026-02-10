Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Γονείς για δεύτερη φορά, η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, αφού σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή ανάρτηση για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της

Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό και τον πρωτότοκο γιο τους, Βασίλη.

Με αυτό τον τρόπο το ζευγάρι ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον μικρό Βασίλη να φιλά τη φουσκωμένη κοιλιά της μαμάς του, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες πως η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν το νέο μέλος στην οικογένειά τους.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Μιλώντας για την οικογένεια του με συγκινητικά λόγια

Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει σε πρόσφατες δηλώσεις του:

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα».

«Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Αυτός αποφασίζει» είπε επίσης ο δημοφιλής τραγουδιστής για το ενδεχόμενο να δούμε την οικογένειά του με την Αλεξάνδρα Νίκα να μεγαλώνει.

«Ποτέ δε φανταζόμουν ότι θα συμβούν τόσο όμορφα πράγματα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, ευλογημένος, και θα δίνω την καρδιά μου και την ψυχή μου, γιατί το μοναδικό πάθος που έχω είναι αυτή η δουλειά και η αγάπη μου για τη μουσική.

Η αγάπη μου γι’ αυτή τη δουλειά δε σταματά ποτέ, οπότε, όσο έχω την οικογένειά μου, έχω και τη ζωντάνια να την αναπτύσσω».