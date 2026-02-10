Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Γονείς για δεύτερη φορά, η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πιο ευτυχισμένοι από ποτέ περιμένοντας το δεύτερο παιδί τους.
- Πώς τα διαζύγια επηρεάζουν την στεγαστική κρίση – Αποκαλυπτικά στοιχεία
- Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
- Το κόμμα της Τακαΐτσι εξασφαλίζει πλειοψηφία δυο τρίτων στην Ιαπωνία
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, αφού σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.
Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή ανάρτηση για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της
Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό και τον πρωτότοκο γιο τους, Βασίλη.
Με αυτό τον τρόπο το ζευγάρι ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός.
Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον μικρό Βασίλη να φιλά τη φουσκωμένη κοιλιά της μαμάς του, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες πως η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν το νέο μέλος στην οικογένειά τους.
Κωνσταντίνος Αργυρός: Μιλώντας για την οικογένεια του με συγκινητικά λόγια
Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει σε πρόσφατες δηλώσεις του:
«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα».
«Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Αυτός αποφασίζει» είπε επίσης ο δημοφιλής τραγουδιστής για το ενδεχόμενο να δούμε την οικογένειά του με την Αλεξάνδρα Νίκα να μεγαλώνει.
«Ποτέ δε φανταζόμουν ότι θα συμβούν τόσο όμορφα πράγματα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, ευλογημένος, και θα δίνω την καρδιά μου και την ψυχή μου, γιατί το μοναδικό πάθος που έχω είναι αυτή η δουλειά και η αγάπη μου για τη μουσική.
Η αγάπη μου γι’ αυτή τη δουλειά δε σταματά ποτέ, οπότε, όσο έχω την οικογένειά μου, έχω και τη ζωντάνια να την αναπτύσσω».
- Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
- Αντύπας: Η νύφη του διεκδικεί μια θέση στη Eurovision και τις δίνει τις ευχές του
- Super Bowl: Οι… θάμνοι του Bad Bunny έβγαλαν 1300 δολάρια (pics, vids)
- Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
- Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)
- Καλλιθέα: Πώς χάθηκαν πολύτιμα λεπτά μέχρι να βρεθεί το παιδί μέσα στο σιντριβάνι
- Τέλος για το μίνι σερί των Μπακς, έχασαν από τους Μάτζικ (118-99)
- Λαβρόφ: Ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους – Μένει ακόμα πολύς δρόμος για επίτευξη συμφωνίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις