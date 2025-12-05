Κωνσταντίνος Αργυρός: Τι λέει για τη γνωρίμια του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Ενώπιος – Ενωπίω» του ΑΝΤ1 και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Ο τραγουδιστής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς έγινε η γνωριμία τους

«Γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου πριν καν ασχοληθεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου, γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πως πρόσεχε τους διπλανούς της, το πως έρχονταν παιδάκια και έπαιζε μαζί τους», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Σαν άνθρωπος, είναι ανοιχτή»

«Εκεί λοιπόν με κέρδισε σαν άνθρωπος χωρίς να ξέρω πολιτικές, δεν μ’ αρέσει άλλωστε να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν την γνώρισα με κέρδισε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Μετά πέρασε αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει στον αέρα ότι θα είναι η καινούργια πρέσβης και τα λοιπά. Πραγματικά χάρηκα γιατί σκέφτηκα και την δύναμη που έχει από την Αμερική αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση.

Στη συνέχεια αποκτήσαμε μια πιο καλή σχέση, γνώρισε την οικογένεια μου και γω τη δική της και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

Στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας θα ήθελα να μπορέσω να της πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας διότι και γω προέρχομαι από μια γειτονιά που ναι μεν είναι περήφανη κοινωνία αλλά έχει τις δυσκολίες της» επισήμανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.