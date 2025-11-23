Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

Ως σπουδαίο φίλο χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκφράζοντας την εκτίμησή της στον δημοφιλή Έλληνα τραγουδιστή.

«Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τις ΗΠΑ. Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός. Ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα», τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο MEGA.

«Είναι πάρα πολύ δοτική και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος»

Σημειώνεται ότι μια μέρα νωρίτερα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε δειπνήσει σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη σύζυγό του, να βρίσκονται και πάλι στη λίστα των καλεσμένων.

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο εδώ και αρκετό καιρό. Πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, πάντα δείχνει αγάπη, πάντα δείχνει σεβασμό στην Ελλάδα και πάντα είναι πάρα πολύ δοτική και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι», είπε για τη γνωριμία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός από την πλευρά του στο MEGA.

Πρόσθεσε πως «πραγματικά αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω τη χώρα μου και μέσω όλης αυτής της κατάστασης, θα το κάνω και αυτό προσπαθώ να της διοχετεύω και εγώ το τι ανάγκες υπάρχουν και το τι υπάρχει, ξέρεις γιατί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα στην Ελλάδα, ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται την υποστήριξη και την αγάπη και την καρδιά ανθρώπων που μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, δηλαδή υπάρχει στην κοινωνία πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πράγμα αν μπορέσουμε κάπως… Δεν είναι η δουλειά μου να κάνω αυτό, αλλά οι άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό το πράγμα, καλό είναι να δουν το πρόβλημα, να βρουν μια ουσιαστική λύση».