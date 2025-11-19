Με ένα τρίλεπτο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έστειλε το πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό εκφράζοντας την πρόθεση «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας».

Το πρώτο μήνυμα της Αμερικανίδας πρέσβειρας προς τον ελληνικό λαό

Με μια μίνι ανασκόπηση των πρώτων ημερών της στη χώρα και των διπλωματικών ενεργειών της από την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η Γκίλφοϊλ, ευχαριστεί τον λαό της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή.

What an honor to represent President Donald J. Trump and the American people in this country. Thank you Greece for the warm welcome! I’m here to work hard, to strengthen the friendship between our nations, and to help write the next great chapter of the 🇺🇸 🇬🇷 partnership. pic.twitter.com/sk6wcEXEl1 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 19, 2025

«Κάθε φωνή μετράει, αναφέρει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα, παρότι βρίσκεται στην Ελλάδα λίγες ημέρες, είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Στην ανάρτηση που βρίσκεται «καρφιτσωμένη» στο «Χ» σημειώνει πως είναι «τιμή να εκπροσωπώ τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα» εκθειάζοντας την «ιστορία, την ομορφιά και το πνεύμα» της Ελλάδας.

Στο βίντεο, ξεκινά της αφήγησής της με το κοινό που έχουν τα δύο έθνη (Ελλάδα και ΗΠΑ) «ότι κάθε φωνή μετράει και ότι η ελευθερία αξίζει να υπερασπίζεται» και συνεχίζει με την ημέρα του εορτασμού της ελληνικής εθνικής ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο.

«Αξιόπιστος σύμμαχος και ζωτικός εταίρος» η Ελλάδα

Αναφέρεται στους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους. Χαρακτηρίζει την Ελλάδα «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο» και επισημαίνει ως μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες, όπως λέει, θα αντιμετωπίσουμε μαζί, «την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα των νέων δρόμων για την καινοτομία».

Λίγο πριν ολοκληρώσει το μήνυμά της στον ελληνικό λαό τονίζει πως «θέλει αυτή η πρεσβεία να είναι ένας χώρος όπου νέες ιδέες μπορούν να ανθίσουν και να αναπτυχθούν. Ένα χώρος όπου οι άνθρωποι και από τις δύο χώρες μπορούν να συνεργάζονται, να δημιουργούν και να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα».