Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Το όραμα της για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την δέσμευση της για την προώθηση και ενίσχυση τους εξέφρασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στην πρώτη της συνέντευξη (ΑΝΤ1) η Γκίλφοϊλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία 80 αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και κορυφαίων υπουργών κατά τη σύνοδο «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια» (Ρ-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας ως προτεραιότητες της τους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυτιλίας.

Για την εμπειρία της στην Αθήνα

Ξεκινώντας από την εμπειρία της στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στο θερμό καλωσόρισμα από τον ελληνικό λαό και τους κατοίκους της Αθήνας. «Ήταν απλά φανταστικό» είπε.

Έκανε λόγο για ξεχωριστή στιγμή, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι με υποδέχτηκαν πολύ θερμά. Μου άνοιξαν πραγματικά την αγκαλιά και την καρδιά τους και με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου».

Η Γκίλφοϊλ για τη σημασία της συμμαχίας Ελλάδας – ΗΠΑ

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα ως σύμμαχος των ΗΠΑ, η Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι η Ελλάδα «είναι ένας βασικός σύμμαχος στην περιοχή» επισημαίνοντας τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ. «Νομίζω ότι από γεωπολιτική άποψη, η θέση της Ελλάδας είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας, είτε πρόκειται για στρατιωτικά θέματα, εξοπλισμούς, άμυνα κ.λπ., είτε για οικονομικές ευκαιρίες, εμπόριο».

Σημείωσε ακόμα το ρόλο της Ελλάδας ως μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και της ΕΕ και υπογράμμισε ότι πάντα «ξεπερνούσε τις προσδοκίες μας, ακόμη και ως αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή».

Για την οικονομική διπλωματία

Η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στον τομέα των επενδύσεων σημειώνοντας ότι είναι πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ, και επεσήμανε ότι «υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, είτε στον τομέα της ενέργειας, είτε στο εμπόριο, όπως ακριβώς και με τη διάσκεψη P-TEC, με τον αριθμό των συμφωνιών και των μνημονίων κατανόησης που υπογράφηκαν».

Έδωσε έμφαση στο ρεκόρ όπως είπε των αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης που ήρθαν στην Αθήνα για να μετάσχουν στη σύνοδο σημειώνοντας ότι «ήταν μια πραγματικά τεράστια ευκαιρία για τις δύο χώρες μας να συνεργαστούν. Και νομίζω ότι είδατε την αποτελεσματικότητά της, ότι καταφέραμε να επιτύχουμε τόσα πολλά πράγματα με την υπογραφή όλων αυτών των συμφωνιών» για την ενέργεια, τον Κάθετο Διάδρομο το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Γκίλφοϊλ υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους υπουργούς που γνώρισε και συνεργάστηκε τους τελευταίους μήνες πριν από την άφιξή της καταφέρνοντας σημαντικά αποτελέσματα, κάτι που εξέπληξε πολλούς ανθρώπους.

Η Γκίλφοϊλ αναφερόμενη στην ευρύτερη περιοχή τόνισε ότι η επιλογή της από τον αμερικανό πρόεδρο έγινε «λόγω της σημασίας που έχει η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή», σημειώνοντας το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου.

Υπογράμμισε το πώς Αθήνα και Ουάσιγκτον μπορούν να συνεργαστούν και «να επιτύχουν τεράστια αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα».

Τονίζοντας παράλληλα πως ο στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι να πετύχει αυτή η ενεργειακή ανεξαρτησία «έναντι των συμφερόντων της Ρωσίας και της Κίνας, κάτι που θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή και θα ωφελήσει και τις δύο χώρες», καθώς όπως επεσήμανε «ενεργειακή ανεξαρτησία, ισοδυναμεί άμεσα με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία».

Για το Λιμάνι του Πειραιά και την Κίνα

Ερωτηθείσα για το λιμάνι του Πειραιά και την Κίνα, η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας αμερικανικών υποδομών στην Ελλάδα, για να βοηθήσουν στην υποστήριξη της περιοχής, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή από άλλα λιμάνια και περιοχές και να εξισορροπηθεί η κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά, όπως είπε.

«Δυστυχώς, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι αγοραστές εκείνη την εποχή, και ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης, με κάποιες δυσκολίες και όχι και τόσο μεγάλη σταθερότητα για την Ελλάδα, και νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που συνέβη αυτό» σημείωσε για την πώληση του λιμανιού του Πειραιά στην COSCO, κάτι το οποίο χαρακτήρισε «ατυχές».

Σημείωσε ωστόσο ότι κατά τη γνώμη της «υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσουμε, είτε ακολουθήσετε μια πορεία ενίσχυσης των υποδομών σε άλλες περιοχές, είτε ίσως κάποια μέρα, αυτό θα μπορούσε να είναι προς πώληση».

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους που θα μπορούν να συνεργαστούν με την Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Τόνισε για ακόμα μία φορά την μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, λέγοντας ότι υπάρχει βούληση και για άλλες χώρες να υπογράψουν τη συμφωνία.Κάτι για το οποίο όπως είπε θα εργαστεί και η ίδια με τον Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ερωτηθείσα για τις γεωτρήσεις νότια της Κρήτης, τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και το αν η Αθήνα μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη των ΗΠΑ, η Γκίλφοϊλ επανέλαβε ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν μία εξαιρετική σχέση.

Όπως είπε «είμαστε πολύ ισχυροί σύμμαχοι και αυτό θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε και με έστειλε στην Αθήνα, λέει πολλά για το πώς αισθάνεται για την Ελλάδα, για το τι θέλουμε να κάνουμε μαζί. Όσον αφορά το επίκεντρο της προσοχής μου, αυτό είναι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η ενίσχυση αυτών των σχέσεων και η μετατροπή τους σε κάτι στο οποίο μπορούν να βασίζονται και οι δύο χώρες μας».

Για τα F-35 και την Τουρκία

Στο αν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αρνούνται τα F-35 στην Τουρκία, η πρέσβης των ΗΠΑ υπενθύμισε ότι «αυτή τη στιγμή, αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Αυτό έχει ψηφιστεί και υποστηριχθεί από το Κογκρέσο και τη Γερουσία. Τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό είναι κάτι που δεν εξετάζεται καν λόγω της νομοθεσίας».

Για το Κυπριακό

Στην ερώτηση αν ο Τραμπ θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία στο Κυπριακό, η Γκίλφοϊλ παρέπεμωε στην αμερικανίδα πρέσβη στην Κυπριακή Δημορατία, λέγοντας ωστόσο ότι «ένα πράγμα που ήταν εξαιρετικά σημαντικό ήταν ότι, λίγες μέρες μετά την άφιξή μου, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μια ιστορική διάσκεψη 3+1 με τους συμμάχους μας και τους υπουργούς Ενέργειας της Κύπρου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό».

Χαρακτήρισε ιστορικές τις δύο επισκέψεις τόσο του Υπουργού Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ στην Ελλάδα καθώς και του υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ. «Νομίζω ότι ήταν ένας φανταστικός τρόπος για να ξεκινήσει αυτή η σχέση, με εμένα να είμαι παρών εδώ στην Αθήνα και με αυτό το επίπεδο προσοχής σε υψηλότατο επίπεδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ για να υποστηρίξουν τη σχέση μας με τους συμμάχους μας».

Για τη σχέση της με την ελληνική ομογένεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ σημειώνοντας τις μακρόχρονες σχέσεις της μαζί τους. «Νιώθω ότι οι φίλοι μου και οι Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα είναι πολύ περήφανοι, είναι πραγματικά χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σχέση και την παρουσία μου εδώ για την Ελλάδα και ξέρουν ότι θα αγωνιστώ πολύ σκληρά και για τις δύο χώρες μας, οπότε αυτό με κάνει να χαμογελάω» όπως είπε.

Υπενθύμισε τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Λευκό Οίκο, σημειώνοντας τη σημασία του ότι οι Έλληνες είναι ορθόδοξοι και η ίδια καθολικοί με αποτέλεσμα να μοιράζονται κοινά στοιχεία όσον αφορά τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τις αξίες, την έμφαση στην οικογένεια, την υπερηφάνεια για τον πατριωτισμό για τις χώρες μας.

Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει έναν από τους πυλώνες για τους οποίους αγωνίζεται, την θρησκευτική ελευθερία, χωρίς διώξεις.

Για τη μετανάστευση

Η Γκίλφοϊλ όντας και η ίδια κόρη μεταναστών, σημείωσε ότι οι μετνάστες είναι πηγή πλούτου για τη χώρα στην οποία πάνε και ότι υπάρχουν εργατικοί άνθρωποι που θέλουν να δεσμευτούν και να έρθουν σε μια χώρα και να προσφέρουν και να ανταποδώσουν και να παλέψουν για να έχουν οι οικογένειές τους μια καλή ζωή και να αποκτήσουν εκπαίδευση.

Γι’ αυτό όπως είπε «υποστηρίζω τη νόμιμη μετανάστευση που ακολουθεί τη δέουσα διαδικασία. Δεν υποστηρίζω τις παράνομες εισόδους, τις παραβιάσεις των συνόρων που παραβιάζουν το νόμο. Αυτό δεν είναι καθόλου χρήσιμο».

Υπενθύμισε ότι ο πατέρας της ήταν μετανάστης από την Ιρλανδία ο οποίος πήγε στις ΗΠΑ και απέκτησε υπηκοότητα «με τον σωστό τρόπο, χωρίς να παρακάμψει κανέναν ή να προσπαθήσει να εισέλθει σε μια χώρα χωρίς να σέβεται τους κανόνες και τους νόμους της. Και μετά ανταπόδωσε σε αυτή τη χώρα που ένιωθε ότι τον ευλόγησε τόσο πολύ, μαζί με την οικογένειά του, επιλέγοντας να υπηρετήσει και να καταταγεί στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη».

Για ενδεχόμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο μίας επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ είπε ότι «όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι; Να δώσει μια ομιλία στην Ακρόπολη. Ελπίζω να έρθει. Θα του ζητήσω να έρθει. Είναι πολύ εργατικός. Δουλεύει ασταμάτητα».

Η αμερικανίδα πρέσβης είπε ότι όλοι θα θέλαμε πολύ να τον έχουμε εδώ, καθώς και άλλους υπουργούς.

Εξέφρασε δε την βούληση της να κάνει τη θητεία της την καλύτερη που έχει δει ποτέ η Ελλάδα.

Χαρακτήρισε δε ιστορική την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την πρώτη στην ιστορία της χώρας, αφού όπως είπε «αυτό λέει πολλά για τη σημασία αυτής της σχέσης, για το πόσα πράγματα συμβαίνουν εδώ, ότι είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Είναι γεωπολιτικό ζήτημα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες το προσέχουν και δίνουν προσοχή στέλνοντας τους καλύτερους και τους πιο λαμπρούς τους εδώ για να συνεργαστούν».

Όσο για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο, η πρέσβης είπε ότι θα ήταν υπέροχο για τον Έλληνα πρωθυπουργό να συμβεί «να πάει στο Οβάλ Γραφείο και να δει τον Πρόεδρο. Τον είδε πριν από λίγο καιρό. Και νομίζω ότι θα έχουμε κάποια σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Και ελπίζω ότι θα τον συνοδεύσω και εγώ».

Για την Ουκρανία και το μήνυμα των ΗΠΑ στη Μόσχα

Για το αν είμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία η Γκίλφοϊλ απάντησε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο πρόεδρος της ειρήνης. Αυτό που έχει καταφέρει σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικά ιστορικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που, όπως γνωρίζω προσωπικά, τον ενοχλεί πραγματικά. Θέλει να σταματήσει η απώλεια ζωών, αυτή η ατελείωτη σφαγή, που είναι πολύ αποσταθεροποιητική και δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις δύο χώρες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει νέους άνδρες να πεθαίνουν σε πολέμους».

Όπως είπε οι ΗΠΑ «στέλνουν ένα μήνυμα τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μόσχα, το οποίο είναι: λύστε το πρόβλημα, σταματήστε αυτόν τον πόλεμο, συμβιβαστείτε για την ειρήνη. Και ασκεί πίεση εξίσου και στις δύο χώρες και στους δύο ηγέτες για να το κάνουν».

Για τη Γάζα

Όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα, η Γκίλφοϊλ υποστήριξε ότι «αυτό που κατάφερε ο Πρόεδρος Τραμπ εκεί, και πάλι, είναι ιστορικό». Όπως είπε οι όμηροι επέστραψαν σπίτι τους «και αυτό χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Προφανώς, υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή».

Αναφερόμενη δε στις σχέσεις Ισραήλ – Παλαιστινίων υποστήριξε ότι ο ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πραγματικά γεφυρώσει ένα μεγάλο χάσμα και σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία.

Εξέφρασε δε την άποψη ότι όταν ο Πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε μια περιοχή για να προσπαθήσει να βοηθήσει, να σταματήσει έναν πόλεμο, να σταματήσει τις δολοφονίες, να σταματήσει την απαγωγή ομήρων και δεν πηγαίνει μόνο μία φορά. Παραμένει συνεπής, σταθερός και αφοσιωμένος σε μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως ανέφερε για να προσθέσει ότι ο αμερικανός πρόεδρος εμπλέκεται για να διασφαλίσει ότι θα είναι μια μόνιμη λύση και θα υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος που θα συνεχιστεί.

Για την πορεία της από την Εισαγγελία στην πολιτική

Αναφερόμενη στην πορεία της από την Εισαγγελία στην τηλεόραση η Γκίλφοϊλ είπε ότι πάντα ήταν πρωτοπόρα. «Αν δεν έχει γίνει ποτέ πριν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω ή να είμαι η πρώτη. Και έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το διορισμό της ως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε ότι «δεν είναι κακό να υπάρχει κάποιος με υψηλό προφίλ, που έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, με την αμερικανική κυβέρνηση, με τον πρόεδρο, ο οποίος είναι αγαπητός μου φίλος. Και νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το έχει αγκαλιάσει, ειλικρινά». Σημειώνοντας παράλληλα ότι θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τις δεξιότητές της για να βοηθήσει στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στο γεγονός ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από το διορισμό της για να κερδίσουν πολιτικό έδαφος προωθώντας την ατζέντα Τραμπ, η Γκίλφοϊλ απάντησε ότι δεν την αφορά.

«Είμαι εδώ για να εργαστώ πάνω στα θέματα, τις πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να προωθήσω τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Και θέλω να το κάνω αυτό σε όλους τους τομείς, όπως αναφέρθηκε στο εμπόριο, την ενέργεια, τη ναυτιλία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αγαπώ απόλυτα την Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη συμβουλή του πατέρα της

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ανέφερε ακόμα ότι η καλύτερη συμβουλή που έχει πάρει ποτέ ήταν η συμβουλή του πατέρα της όταν πέθανε η μητέρα της και η ίδια ήταν 10 ετών. «Ο πατέρας μου μου είπε: «Κίμπερλι, θα γίνεις δυνατή, είσαι ταλαντούχα, έχεις μεγάλες ικανότητες και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σου συμβεί στη ζωή χειρότερο από το να χάσεις τη μητέρα σου. Γι’ αυτό θα γίνεις δυνατή και ανθεκτική». Και πάντα μου έλεγε: «Ό,τι μπορεί να κάνει ένα αγόρι, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα». Και τον πίστευα. Ήταν ο πατέρας μου» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το διορισμό της και το ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε ότι «είναι συναρπαστικό. Νομίζω ότι είμαι η πρώτη Λατίνα γυναίκα που βρίσκεται στην Ελλάδα και οι φίλοι μου το λάτρεψαν. Όλοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι και περήφανοι στην πατρίδα μου και είχα φίλους που μου έφτιαξαν μπλουζάκια που έγραφαν «Greek-a-Rican»».

Την ίδια στιγμή η Γκίλφοϊλ τόνισε ότι είναι σημαντικό όλοι να κυνηγούν τα όνειρα τους λέγοντας πως «αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί ο καθένας. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, δουλεύεις σκληρά, αφιερώνεις χρόνο, καταβάλλεις προσπάθεια, δεν υπάρχει όριο. Και πραγματικά πιστεύω ότι ενθαρρύνω τις γυναίκες να παλέψουν για αυτό που πιστεύουν, να εμπλακούν, να δοκιμάσουν νέα κεφάλαια. Μην φοβάσαι να πάρεις ρίσκα, να πιστέψεις στον εαυτό σου, να μάθεις κάτι καινούργιο, να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο».

Μιλώντας για το γιο της είπε ότι είναι το φως της ζωής της σημειώνοντας πως η πιο σημαντική δουλειά που μπορείς να έχεις είναι να εμπνέεις και να υποστηρίζεις τα παιδιά σου να πιστεύουν στον εαυτό τους και να εργάζονται σκληρά και να τους ενσταλάζεις την καλή ηθική και τα ήθη για να αναπτύξουν καλό χαρακτήρα.

Όσο για το διαζύγιο, η Γκίλφοϊλ είπε ότι μπορεί να είναι ευχάριστο. Σημείωσε δε ότι μπορείτε να χωρίστε και να αγαπάτε να υποστηρίζετε ο ένας τον άλλο έχοντας μία υπέροχη σχέση, αφού «το γεγονός ότι είστε χωρισμένοι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε ένα μέλλον και μια υπέροχη σχέση στο μέλλον, ειδικά όταν μεγαλώνετε παιδιά».

Για το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Γκίλφοϊλ εξήρε τα προσόντα και την εργατικότητα των συνεργατών της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για μία συναρπαστική εμπειρία η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες της.