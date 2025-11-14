newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14 Νοεμβρίου 2025 | 01:05

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Το όραμα της για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την δέσμευση της για την προώθηση και ενίσχυση τους εξέφρασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στην πρώτη της συνέντευξη (ΑΝΤ1) η Γκίλφοϊλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία 80 αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και κορυφαίων υπουργών κατά τη σύνοδο «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια» (Ρ-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας ως προτεραιότητες της τους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυτιλίας.

Για την εμπειρία της στην Αθήνα

Ξεκινώντας από την εμπειρία της στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στο θερμό καλωσόρισμα από τον ελληνικό λαό και τους κατοίκους της Αθήνας. «Ήταν απλά φανταστικό» είπε.

Έκανε λόγο για ξεχωριστή στιγμή, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι με υποδέχτηκαν πολύ θερμά. Μου άνοιξαν πραγματικά την αγκαλιά και την καρδιά τους και με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου».

Η Γκίλφοϊλ για τη σημασία της συμμαχίας Ελλάδας – ΗΠΑ

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα ως σύμμαχος των ΗΠΑ, η Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι η Ελλάδα «είναι ένας βασικός σύμμαχος στην περιοχή» επισημαίνοντας τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ. «Νομίζω ότι από γεωπολιτική άποψη, η θέση της Ελλάδας είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας, είτε πρόκειται για στρατιωτικά θέματα, εξοπλισμούς, άμυνα κ.λπ., είτε για οικονομικές ευκαιρίες, εμπόριο».

Σημείωσε ακόμα το ρόλο της Ελλάδας ως μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και της ΕΕ και υπογράμμισε ότι πάντα «ξεπερνούσε τις προσδοκίες μας, ακόμη και ως αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή».

Για την οικονομική διπλωματία

Η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στον τομέα των επενδύσεων σημειώνοντας ότι είναι πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ, και επεσήμανε ότι «υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, είτε στον τομέα της ενέργειας, είτε στο εμπόριο, όπως ακριβώς και με τη διάσκεψη P-TEC, με τον αριθμό των συμφωνιών και των μνημονίων κατανόησης που υπογράφηκαν».

Έδωσε έμφαση στο ρεκόρ όπως είπε των αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης που ήρθαν στην Αθήνα για να μετάσχουν στη σύνοδο σημειώνοντας ότι «ήταν μια πραγματικά τεράστια ευκαιρία για τις δύο χώρες μας να συνεργαστούν. Και νομίζω ότι είδατε την αποτελεσματικότητά της, ότι καταφέραμε να επιτύχουμε τόσα πολλά πράγματα με την υπογραφή όλων αυτών των συμφωνιών» για την ενέργεια, τον Κάθετο Διάδρομο το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Γκίλφοϊλ υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους υπουργούς που γνώρισε και συνεργάστηκε τους τελευταίους μήνες πριν από την άφιξή της καταφέρνοντας σημαντικά αποτελέσματα, κάτι που εξέπληξε πολλούς ανθρώπους.

Η Γκίλφοϊλ αναφερόμενη στην ευρύτερη περιοχή τόνισε ότι η επιλογή της από τον αμερικανό πρόεδρο έγινε «λόγω της σημασίας που έχει η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή», σημειώνοντας το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου.

Υπογράμμισε το πώς Αθήνα και Ουάσιγκτον μπορούν να συνεργαστούν και «να επιτύχουν τεράστια αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα».

Τονίζοντας παράλληλα πως ο στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι να πετύχει αυτή η ενεργειακή ανεξαρτησία «έναντι των συμφερόντων της Ρωσίας και της Κίνας, κάτι που θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή και θα ωφελήσει και τις δύο χώρες», καθώς όπως επεσήμανε «ενεργειακή ανεξαρτησία, ισοδυναμεί άμεσα με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία».

Για το Λιμάνι του Πειραιά και την Κίνα

Ερωτηθείσα για το λιμάνι του Πειραιά και την Κίνα, η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας αμερικανικών υποδομών στην Ελλάδα, για να βοηθήσουν στην υποστήριξη της περιοχής, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή από άλλα λιμάνια και περιοχές και να εξισορροπηθεί η κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά, όπως είπε.

«Δυστυχώς, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι αγοραστές εκείνη την εποχή, και ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης, με κάποιες δυσκολίες και όχι και τόσο μεγάλη σταθερότητα για την Ελλάδα, και νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που συνέβη αυτό» σημείωσε για την πώληση του λιμανιού του Πειραιά στην COSCO, κάτι το οποίο χαρακτήρισε «ατυχές».

Σημείωσε ωστόσο ότι κατά τη γνώμη της «υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσουμε, είτε ακολουθήσετε μια πορεία ενίσχυσης των υποδομών σε άλλες περιοχές, είτε ίσως κάποια μέρα, αυτό θα μπορούσε να είναι προς πώληση».

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους που θα μπορούν να συνεργαστούν με την Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Τόνισε για ακόμα μία φορά την μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, λέγοντας ότι υπάρχει βούληση και για άλλες χώρες να υπογράψουν τη συμφωνία.Κάτι για το οποίο όπως είπε θα εργαστεί και η ίδια με τον Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ερωτηθείσα για τις γεωτρήσεις νότια της Κρήτης, τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και το αν η Αθήνα μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη των ΗΠΑ, η Γκίλφοϊλ επανέλαβε ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν μία εξαιρετική σχέση.

Όπως είπε «είμαστε πολύ ισχυροί σύμμαχοι και αυτό θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε και με έστειλε στην Αθήνα, λέει πολλά για το πώς αισθάνεται για την Ελλάδα, για το τι θέλουμε να κάνουμε μαζί. Όσον αφορά το επίκεντρο της προσοχής μου, αυτό είναι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η ενίσχυση αυτών των σχέσεων και η μετατροπή τους σε κάτι στο οποίο μπορούν να βασίζονται και οι δύο χώρες μας».

Για τα F-35 και την Τουρκία

Στο αν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αρνούνται τα F-35 στην Τουρκία, η πρέσβης των ΗΠΑ υπενθύμισε ότι «αυτή τη στιγμή, αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Αυτό έχει ψηφιστεί και υποστηριχθεί από το Κογκρέσο και τη Γερουσία. Τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό είναι κάτι που δεν εξετάζεται καν λόγω της νομοθεσίας».

Για το Κυπριακό

Στην ερώτηση αν ο Τραμπ θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία στο Κυπριακό, η Γκίλφοϊλ παρέπεμωε στην αμερικανίδα πρέσβη στην Κυπριακή Δημορατία, λέγοντας ωστόσο ότι «ένα πράγμα που ήταν εξαιρετικά σημαντικό ήταν ότι, λίγες μέρες μετά την άφιξή μου, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μια ιστορική διάσκεψη 3+1 με τους συμμάχους μας και τους υπουργούς Ενέργειας της Κύπρου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό».

Χαρακτήρισε ιστορικές τις δύο επισκέψεις τόσο του Υπουργού Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ στην Ελλάδα καθώς και του υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ. «Νομίζω ότι ήταν ένας φανταστικός τρόπος για να ξεκινήσει αυτή η σχέση, με εμένα να είμαι παρών εδώ στην Αθήνα και με αυτό το επίπεδο προσοχής σε υψηλότατο επίπεδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ για να υποστηρίξουν τη σχέση μας με τους συμμάχους μας».

Για τη σχέση της με την ελληνική ομογένεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ σημειώνοντας τις μακρόχρονες σχέσεις της μαζί τους. «Νιώθω ότι οι φίλοι μου και οι Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα είναι πολύ περήφανοι, είναι πραγματικά χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σχέση και την παρουσία μου εδώ για την Ελλάδα και ξέρουν ότι θα αγωνιστώ πολύ σκληρά και για τις δύο χώρες μας, οπότε αυτό με κάνει να χαμογελάω» όπως είπε.

Υπενθύμισε τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Λευκό Οίκο, σημειώνοντας τη σημασία του ότι οι Έλληνες είναι ορθόδοξοι και η ίδια καθολικοί με αποτέλεσμα να μοιράζονται κοινά στοιχεία όσον αφορά τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τις αξίες, την έμφαση στην οικογένεια, την υπερηφάνεια για τον πατριωτισμό για τις χώρες μας.

Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει έναν από τους πυλώνες για τους οποίους αγωνίζεται, την θρησκευτική ελευθερία, χωρίς διώξεις.

Για τη μετανάστευση

Η Γκίλφοϊλ όντας και η ίδια κόρη μεταναστών, σημείωσε ότι οι μετνάστες είναι πηγή πλούτου για τη χώρα στην οποία πάνε και ότι υπάρχουν εργατικοί άνθρωποι που θέλουν να δεσμευτούν και να έρθουν σε μια χώρα και να προσφέρουν και να ανταποδώσουν και να παλέψουν για να έχουν οι οικογένειές τους μια καλή ζωή και να αποκτήσουν εκπαίδευση.

Γι’ αυτό όπως είπε «υποστηρίζω τη νόμιμη μετανάστευση που ακολουθεί τη δέουσα διαδικασία. Δεν υποστηρίζω τις παράνομες εισόδους, τις παραβιάσεις των συνόρων που παραβιάζουν το νόμο. Αυτό δεν είναι καθόλου χρήσιμο».

Υπενθύμισε ότι ο πατέρας της ήταν μετανάστης από την Ιρλανδία ο οποίος πήγε στις ΗΠΑ και απέκτησε υπηκοότητα «με τον σωστό τρόπο, χωρίς να παρακάμψει κανέναν ή να προσπαθήσει να εισέλθει σε μια χώρα χωρίς να σέβεται τους κανόνες και τους νόμους της. Και μετά ανταπόδωσε σε αυτή τη χώρα που ένιωθε ότι τον ευλόγησε τόσο πολύ, μαζί με την οικογένειά του, επιλέγοντας να υπηρετήσει και να καταταγεί στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη».

Για ενδεχόμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο μίας επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ είπε ότι «όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι; Να δώσει μια ομιλία στην Ακρόπολη. Ελπίζω να έρθει. Θα του ζητήσω να έρθει. Είναι πολύ εργατικός. Δουλεύει ασταμάτητα».

Η αμερικανίδα πρέσβης είπε ότι όλοι θα θέλαμε πολύ να τον έχουμε εδώ, καθώς και άλλους υπουργούς.

Εξέφρασε δε την βούληση της να κάνει τη θητεία της την καλύτερη που έχει δει ποτέ η Ελλάδα.

Χαρακτήρισε δε ιστορική την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την πρώτη στην ιστορία της χώρας, αφού όπως είπε «αυτό λέει πολλά για τη σημασία αυτής της σχέσης, για το πόσα πράγματα συμβαίνουν εδώ, ότι είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Είναι γεωπολιτικό ζήτημα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες το προσέχουν και δίνουν προσοχή στέλνοντας τους καλύτερους και τους πιο λαμπρούς τους εδώ για να συνεργαστούν».

Όσο για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο, η πρέσβης είπε ότι θα ήταν υπέροχο για τον Έλληνα πρωθυπουργό να συμβεί «να πάει στο Οβάλ Γραφείο και να δει τον Πρόεδρο. Τον είδε πριν από λίγο καιρό. Και νομίζω ότι θα έχουμε κάποια σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Και ελπίζω ότι θα τον συνοδεύσω και εγώ».

Για την Ουκρανία και το μήνυμα των ΗΠΑ στη Μόσχα

Για το αν είμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία η Γκίλφοϊλ απάντησε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο πρόεδρος της ειρήνης. Αυτό που έχει καταφέρει σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικά ιστορικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που, όπως γνωρίζω προσωπικά, τον ενοχλεί πραγματικά. Θέλει να σταματήσει η απώλεια ζωών, αυτή η ατελείωτη σφαγή, που είναι πολύ αποσταθεροποιητική και δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις δύο χώρες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει νέους άνδρες να πεθαίνουν σε πολέμους».

Όπως είπε οι ΗΠΑ «στέλνουν ένα μήνυμα τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μόσχα, το οποίο είναι: λύστε το πρόβλημα, σταματήστε αυτόν τον πόλεμο, συμβιβαστείτε για την ειρήνη. Και ασκεί πίεση εξίσου και στις δύο χώρες και στους δύο ηγέτες για να το κάνουν».

Για τη Γάζα

Όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα, η Γκίλφοϊλ υποστήριξε ότι «αυτό που κατάφερε ο Πρόεδρος Τραμπ εκεί, και πάλι, είναι ιστορικό». Όπως είπε οι όμηροι επέστραψαν σπίτι τους «και αυτό χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Προφανώς, υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή».

Αναφερόμενη δε στις σχέσεις Ισραήλ – Παλαιστινίων υποστήριξε ότι ο ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πραγματικά γεφυρώσει ένα μεγάλο χάσμα και σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία.

Εξέφρασε δε την άποψη ότι όταν ο Πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε μια περιοχή για να προσπαθήσει να βοηθήσει, να σταματήσει έναν πόλεμο, να σταματήσει τις δολοφονίες, να σταματήσει την απαγωγή ομήρων και δεν πηγαίνει μόνο μία φορά. Παραμένει συνεπής, σταθερός και αφοσιωμένος σε μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως ανέφερε για να προσθέσει ότι ο αμερικανός πρόεδρος εμπλέκεται για να διασφαλίσει ότι θα είναι μια μόνιμη λύση και θα υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος που θα συνεχιστεί.

Για την πορεία της από την Εισαγγελία στην πολιτική

Αναφερόμενη στην πορεία της από την Εισαγγελία στην τηλεόραση η Γκίλφοϊλ είπε ότι πάντα ήταν πρωτοπόρα. «Αν δεν έχει γίνει ποτέ πριν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω ή να είμαι η πρώτη. Και έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το διορισμό της ως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε ότι «δεν είναι κακό να υπάρχει κάποιος με υψηλό προφίλ, που έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, με την αμερικανική κυβέρνηση, με τον πρόεδρο, ο οποίος είναι αγαπητός μου φίλος. Και νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το έχει αγκαλιάσει, ειλικρινά». Σημειώνοντας παράλληλα ότι θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τις δεξιότητές της για να βοηθήσει στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στο γεγονός ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από το διορισμό της για να κερδίσουν πολιτικό έδαφος προωθώντας την ατζέντα Τραμπ, η Γκίλφοϊλ απάντησε ότι δεν την αφορά.

«Είμαι εδώ για να εργαστώ πάνω στα θέματα, τις πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να προωθήσω τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Και θέλω να το κάνω αυτό σε όλους τους τομείς, όπως αναφέρθηκε στο εμπόριο, την ενέργεια, τη ναυτιλία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αγαπώ απόλυτα την Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη συμβουλή του πατέρα της

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ανέφερε ακόμα ότι η καλύτερη συμβουλή που έχει πάρει ποτέ ήταν η συμβουλή του πατέρα της όταν πέθανε η μητέρα της και η ίδια ήταν 10 ετών. «Ο πατέρας μου μου είπε: «Κίμπερλι, θα γίνεις δυνατή, είσαι ταλαντούχα, έχεις μεγάλες ικανότητες και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σου συμβεί στη ζωή χειρότερο από το να χάσεις τη μητέρα σου. Γι’ αυτό θα γίνεις δυνατή και ανθεκτική». Και πάντα μου έλεγε: «Ό,τι μπορεί να κάνει ένα αγόρι, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα». Και τον πίστευα. Ήταν ο πατέρας μου» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το διορισμό της και το ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε ότι «είναι συναρπαστικό. Νομίζω ότι είμαι η πρώτη Λατίνα γυναίκα που βρίσκεται στην Ελλάδα και οι φίλοι μου το λάτρεψαν. Όλοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι και περήφανοι στην πατρίδα μου και είχα φίλους που μου έφτιαξαν μπλουζάκια που έγραφαν «Greek-a-Rican»».

Την ίδια στιγμή η Γκίλφοϊλ τόνισε ότι είναι σημαντικό όλοι να κυνηγούν τα όνειρα τους λέγοντας πως «αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί ο καθένας. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, δουλεύεις σκληρά, αφιερώνεις χρόνο, καταβάλλεις προσπάθεια, δεν υπάρχει όριο. Και πραγματικά πιστεύω ότι ενθαρρύνω τις γυναίκες να παλέψουν για αυτό που πιστεύουν, να εμπλακούν, να δοκιμάσουν νέα κεφάλαια. Μην φοβάσαι να πάρεις ρίσκα, να πιστέψεις στον εαυτό σου, να μάθεις κάτι καινούργιο, να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο».

Μιλώντας για το γιο της είπε ότι είναι το φως της ζωής της σημειώνοντας πως η πιο σημαντική δουλειά που μπορείς να έχεις είναι να εμπνέεις και να υποστηρίζεις τα παιδιά σου να πιστεύουν στον εαυτό τους και να εργάζονται σκληρά και να τους ενσταλάζεις την καλή ηθική και τα ήθη για να αναπτύξουν καλό χαρακτήρα.

Όσο για το διαζύγιο, η Γκίλφοϊλ είπε ότι μπορεί να είναι ευχάριστο. Σημείωσε δε ότι μπορείτε να χωρίστε και να αγαπάτε να υποστηρίζετε ο ένας τον άλλο έχοντας μία υπέροχη σχέση, αφού «το γεγονός ότι είστε χωρισμένοι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε ένα μέλλον και μια υπέροχη σχέση στο μέλλον, ειδικά όταν μεγαλώνετε παιδιά».

Για το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Γκίλφοϊλ εξήρε τα προσόντα και την εργατικότητα των συνεργατών της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για μία συναρπαστική εμπειρία η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κάηκε ρέπλικα! 14.11.25

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 14.11.25

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της διάρρηξης, οι οποίοι ευθύνονται και για τον τραυματισμό τριών στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Αγγλία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και η Αλβανία που επικράτησε με 1-0 στην Ανδόρα πάει μπαράζ. Θέση στο Μουντιάλ έκλεισε και μαθηματικά η Γαλλία με το 4-0 επί της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές» λέει η ΕΔΑΠΟ
ΕΔΑΠΟ 13.11.25

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη - «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές»

Την απουσία κάποιου επίσημου εγγράφου για το μπάζωμα στο χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ - Πότε γνώριζαν οι Αρχές ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο