Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Διπλωματία 13 Νοεμβρίου 2025 | 22:31

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO

Η δυναμική διπλωμάτης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, παραχωρεί την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη ανοίγοντας τα χαρτιά της και φροντίζοντας να φωτίσει τις προτεραιότητες, το όραμα και το προσωπικό της στίγμα στη νέα αυτή αποστολή.

Το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας

Η δυναμική διπλωμάτης αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, αποκαλύπτει τις στρατηγικές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε μεγάλα γεωστρατηγικά θέματα και εξηγεί το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί»

Σε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα χαρακτηρίζει «ατυχές» γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στα χέρια της COSCO και υπογραμμίζει ότι υπάρχουν τρόποι να αντισταθμιστεί η κινέζικη επιρροή με αμερικανικές υποδομές σε άλλα λιμάνια. «Υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί», υπογραμμίζει.

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, στην εποχή που το μεγαλύτερο λιμάνι πέρασε στα χέρια της κινεζικής εταιρείας ανέφερε ότι «δεν υπήρχε τόση σταθερότητα» στην Ελλάδα. «Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μία περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση», υποστήριξε.

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νωρίτερα, σήμερα, είχε την πρώτη επίσημη συνάντηση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο επίκεντρο της συνάντηση βρέθηκαν «οι στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

Προηγήθηκε η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Οι δύο τους τόνισαν την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης και της αξίας του διαλόγου μεταξύ των λαών.

Wall Street
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κάηκε ρέπλικα! 14.11.25

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 14.11.25

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της διάρρηξης, οι οποίοι ευθύνονται και για τον τραυματισμό τριών στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Αγγλία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και η Αλβανία που επικράτησε με 1-0 στην Ανδόρα πάει μπαράζ. Θέση στο Μουντιάλ έκλεισε και μαθηματικά η Γαλλία με το 4-0 επί της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές» λέει η ΕΔΑΠΟ
ΕΔΑΠΟ 13.11.25

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη - «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές»

Την απουσία κάποιου επίσημου εγγράφου για το μπάζωμα στο χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ - Πότε γνώριζαν οι Αρχές ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία
Προσφυγικό 13.11.25

Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους νεαρής ηλικίας Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα του καθώς και για την διαφθορά στην

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
