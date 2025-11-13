newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ με επίκεντρο αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά
Διπλωματία 13 Νοεμβρίου 2025 | 16:47

Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ με επίκεντρο αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά

Δένδιας και Γκίλφοϊλ συζήτησαν τις «στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Την πρώτη τους επίσημη συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχαν την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας και η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο επίκεντρο της συνάντηση βρέθηκαν «οι στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

Η Άμυνα στις προτεραιότητες της Γκίλφοϊλ

Υπενθυμίζεται ότι η Γκίλφοϊλ ήδη από την ακρόαση της στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, είχε σημειώσει ότι η Άμυνα και τα εξοπλιστικά θα είναι στις προτεραιότητες της κατά τη θητεία της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Είχε σταθεί ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των Συμμάχων με τις υψηλότερες δαπάνες, στο ΝΑΤΟ και στο ότι «η Ελλάδα προβλέπεται να συνεχίσει να αφιερώνει το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα το 2025 και βρίσκεται σε τροχιά για να φτάσει το 5%, σύμφωνα με τη δέσμευση της Συμμαχίας στη Χάγη. Αυτό δεν είναι απλώς θέμα στατιστικών. Είναι μια απτή επένδυση στη συλλογική μας ασφάλεια».

Στην τοποθέτηση της τότε δεν είχε παραλείψει να αναφερθεί και στο γεγονός ότι «ένα σημαντικό μέρος αυτών των δαπανών έχει κατευθυνθεί προς την απόκτηση αμερικανικής αμυντικής τεχνολογίας αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των τρομερών μαχητικών αεροσκαφών F-35, των προηγμένων ελικοπτέρων Apache και Blackhawk και των σύγχρονων ναυτικών σκαφών».

Η Γκίλφοϊλ είχε τονίσει επίσης ότι στο «προτεινόμενο κοινό έργο συμπαραγωγής ναυτικών φρεγατών κλάσης Constellation», το οποίο όπως είπε «καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ελλάδας στη στρατηγική αμυντική μας συνεργασία. Αυτές οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού ενισχύουν τις σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας, ενισχύουν την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας μας στο ΝΑΤΟ και δημιουργούν πολύτιμες ευκαιρίες για την αμερικανική βιομηχανία».

Στόχος η ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία

Κατά την ακρόαση της μάλιστα η Γκίλφοϊλ είχε υπογραμμίσει ότι στις προτεραιότητες της είναι η «ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία και συνέργεια στους αμυντικούς τομείς των δύο χωρών», και σε αυτό το πλαίσιο η συνάντηση της με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θεωρείται βέβαιο ότι ακούμπησε όλα τα ζητήματα που είναι στο τραπέζι ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον.

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Όπως αναμενόταν 13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
