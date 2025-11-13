Συνάντηση Δένδια – Γκίλφοϊλ με επίκεντρο αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά

Την πρώτη τους επίσημη συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχαν την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας και η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο επίκεντρο της συνάντηση βρέθηκαν «οι στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

Υποδέχτηκα σήμερα, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πρέσβη των ΗΠΑ, κα Kimberly Α. Guilfoyle @USAmbassadorGR, με την οποία συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇺🇸 και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους.

Η Άμυνα στις προτεραιότητες της Γκίλφοϊλ

Υπενθυμίζεται ότι η Γκίλφοϊλ ήδη από την ακρόαση της στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, είχε σημειώσει ότι η Άμυνα και τα εξοπλιστικά θα είναι στις προτεραιότητες της κατά τη θητεία της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Είχε σταθεί ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των Συμμάχων με τις υψηλότερες δαπάνες, στο ΝΑΤΟ και στο ότι «η Ελλάδα προβλέπεται να συνεχίσει να αφιερώνει το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα το 2025 και βρίσκεται σε τροχιά για να φτάσει το 5%, σύμφωνα με τη δέσμευση της Συμμαχίας στη Χάγη. Αυτό δεν είναι απλώς θέμα στατιστικών. Είναι μια απτή επένδυση στη συλλογική μας ασφάλεια».

Στην τοποθέτηση της τότε δεν είχε παραλείψει να αναφερθεί και στο γεγονός ότι «ένα σημαντικό μέρος αυτών των δαπανών έχει κατευθυνθεί προς την απόκτηση αμερικανικής αμυντικής τεχνολογίας αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των τρομερών μαχητικών αεροσκαφών F-35, των προηγμένων ελικοπτέρων Apache και Blackhawk και των σύγχρονων ναυτικών σκαφών».

Η Γκίλφοϊλ είχε τονίσει επίσης ότι στο «προτεινόμενο κοινό έργο συμπαραγωγής ναυτικών φρεγατών κλάσης Constellation», το οποίο όπως είπε «καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ελλάδας στη στρατηγική αμυντική μας συνεργασία. Αυτές οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού ενισχύουν τις σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας, ενισχύουν την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας μας στο ΝΑΤΟ και δημιουργούν πολύτιμες ευκαιρίες για την αμερικανική βιομηχανία».

Στόχος η ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία

Κατά την ακρόαση της μάλιστα η Γκίλφοϊλ είχε υπογραμμίσει ότι στις προτεραιότητες της είναι η «ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία και συνέργεια στους αμυντικούς τομείς των δύο χωρών», και σε αυτό το πλαίσιο η συνάντηση της με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θεωρείται βέβαιο ότι ακούμπησε όλα τα ζητήματα που είναι στο τραπέζι ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον.