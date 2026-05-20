Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20 Μαΐου 2026, 06:00

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχει απασχολήσει εκτεταμένα τόσο τις ΗΠΑ, όσο και την ΕΕ, με συζητήσεις επί συζητήσεων να λαμβάνουν χώρα για το ενδεχόμενο μίας επιχείρησης που θα κρατήσει τα Στενά ανοιχτά και να εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων. Με τα Στενά του Ορμούζ να έχουν αποδειχθεί η «πραγματική πυρηνική βόμβα του Ιράν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ συζητά αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Δημοσίευμα των Bloomberg αναφέρει ότι πλέον και το NATO έχει βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων του το ενδεχόμενο να «βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ», εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά.

Η πληροφορία αποδίδεται σε ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, ενώ όπως σημειώνεται την υποστηρίζουν αρκετά μέλη της Συμμαχίας, έστω και αν ακόμα δεν υπάρχει η απαραίτητη ομοφωνία, σύμφωνα με διπλωμάτη χώρας-μέλους του NATO.

«Πρώτα διαγράφεται η πολιτική κατεύθυνση και μετά ακολουθεί ο επίσημος σχεδιασμός», δήλωσε ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης του NATO, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Το σκέφτομαι; Απολύτως», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε αλλαγή στη στρατηγική της Συμμαχίας απέναντι στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν. Μέχρι στιγμής, πάντως οι σύμμαχοι επιμένουν ότι θα εμπλακούν στα Στενά μόνο μετά τη λήξη των συγκρούσεων και εφόσον σχηματιζόταν ένας ευρύς συνασπισμός που θα περιλάμβανε και πολλές χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

Το άρθρο δεν παραλείπει να τονίσει ότι εξακολουθεί να μην έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς οι χώρες του NATO θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Πρόσφατη αμερικανική προσπάθεια τέθηκε στον «πάγο» μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξή της, παρά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουάσιγκτον.

Διπλωματικές πηγές από το ΝΑΤΟ, που μίλησαν στο in ανέφεραν ότι το θέμα μίας αποστολής για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ έχει συζητθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας, «δεδομένου ότι ο Κόλπος είναι εκτός Περιοχής Ευθύνης (AoR) του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή (SACEUR)».

Οι συζητήσεις σε επίπεδο συνασπισμού Γαλλίας – Ηνωμένου Βασιλείου

Υπενθυμίζεται ότι συνασπισμός υπό τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επεξεργάζεται σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά την επίτευξη εκεχειρίας.

Οι ΑΣΠΙΔΕΣ

Οι πληροφορίες του Bloomberg έρχονται ενώ στην Αθήνα, όπως πληροφορείται το in, έχει ήδη λάβει χώρα συζήτηση, για επέκταση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», μέχρι τα όρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που επί της ουσίας θα καλύπτει τις εξόδους από τα Στενά του Ορμούζ, όταν – σύμφωνα με την πάγια ρητορική – το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τι είχε πει ο Δένδιας για συμμετοχή της Ελλάδας στα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του για τα Στενά του Ορμούζ του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας (DEFEA 2026) έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι η Ελλάδα ήδη επιχειρεί ήδη «εδώ και χρόνια, σε ένα περιβάλλον στο οποίο απειλούμαστε, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει εκπομπή πυραύλων, drone, οι ελληνικές φρεγάτες έχουν καταρρίψει εχθρικά drones, άρα λοιπόν εμείς είμαστε και εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή».

Τονίζοντας παράλληλα ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας «για την Ελλάδα, μια μεγάλη ναυτική δύναμη, είναι σημαντικότατο, δεν είναι απλώς σημαντικό, είναι κομμάτι του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ξέρετε ότι για την Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαν το «ιερό ευαγγέλιο»».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμιζε την θεσμική υποχρέωση της Ελλάδας να προστατεύσει τα πλοία και τα πληρώματα τους. Ως εκ τούτου όπως έλεγε ο Δένδιας «υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας. Ξαναλέω, και εφόσον έχει σαφώς δημιουργηθεί πλαίσιο επιχείρησης. Δεν ζούμε πια στην εποχή από «γιουρούσια». Αυτό απέχει της νοοτροπίας μας».

Για να τονίσει ότι «πρέπει να υπάρξουν πολύ σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές και βέβαια, να υπάρξει και η κατά την εσωτερική έννομη τάξη διαδικασία. Χρειάζεται απόφαση του ΚΥΣΕΑ, χρειάζεται βούληση της Κυβέρνησης, χρειάζεται πιθανότατα και διαβούλευση με το σύνολο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο, νομίζω, καταλαβαίνει πόσο τεράστια σημασία έχει για την Ελλάδα η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ - «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύνταξη
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Σύνταξη
Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Σύνταξη
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σύνταξη
«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Therians: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους - Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Σύνταξη
Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Κόσμος 20.05.26

Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο

Χωρίς διακοπές συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και κυρίως με στόχο αμάχους. Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά μεταξύ των 10 νεκρών από ένα μόνο χτύπημα

Σύνταξη
Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Μαύρος Ήλιος 20.05.26

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming - Είχαν ναζιστικά σύμβολα

Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Πολιτική λιτότητας 20.05.26

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας

Η κυβέρνηση Πας συνεχίζει να μην ανακαλεί τα μέτρα λιτότητας εναντίον των πολιτών και η Βολιβία συνεχίζει υπό κλοιό κινητοποιήσεων. Για εξελισσόμενο «πραξικόπημα» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Σύνταξη
Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Σύνταξη
«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Σύνταξη
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

