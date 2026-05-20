Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχει απασχολήσει εκτεταμένα τόσο τις ΗΠΑ, όσο και την ΕΕ, με συζητήσεις επί συζητήσεων να λαμβάνουν χώρα για το ενδεχόμενο μίας επιχείρησης που θα κρατήσει τα Στενά ανοιχτά και να εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων. Με τα Στενά του Ορμούζ να έχουν αποδειχθεί η «πραγματική πυρηνική βόμβα του Ιράν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ συζητά αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Δημοσίευμα των Bloomberg αναφέρει ότι πλέον και το NATO έχει βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων του το ενδεχόμενο να «βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ», εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά.

Η πληροφορία αποδίδεται σε ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, ενώ όπως σημειώνεται την υποστηρίζουν αρκετά μέλη της Συμμαχίας, έστω και αν ακόμα δεν υπάρχει η απαραίτητη ομοφωνία, σύμφωνα με διπλωμάτη χώρας-μέλους του NATO.

«Πρώτα διαγράφεται η πολιτική κατεύθυνση και μετά ακολουθεί ο επίσημος σχεδιασμός», δήλωσε ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης του NATO, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Το σκέφτομαι; Απολύτως», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε αλλαγή στη στρατηγική της Συμμαχίας απέναντι στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν. Μέχρι στιγμής, πάντως οι σύμμαχοι επιμένουν ότι θα εμπλακούν στα Στενά μόνο μετά τη λήξη των συγκρούσεων και εφόσον σχηματιζόταν ένας ευρύς συνασπισμός που θα περιλάμβανε και πολλές χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

Το άρθρο δεν παραλείπει να τονίσει ότι εξακολουθεί να μην έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς οι χώρες του NATO θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Πρόσφατη αμερικανική προσπάθεια τέθηκε στον «πάγο» μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξή της, παρά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουάσιγκτον.

Διπλωματικές πηγές από το ΝΑΤΟ, που μίλησαν στο in ανέφεραν ότι το θέμα μίας αποστολής για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ έχει συζητθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας, «δεδομένου ότι ο Κόλπος είναι εκτός Περιοχής Ευθύνης (AoR) του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή (SACEUR)».

Οι συζητήσεις σε επίπεδο συνασπισμού Γαλλίας – Ηνωμένου Βασιλείου

Υπενθυμίζεται ότι συνασπισμός υπό τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επεξεργάζεται σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά την επίτευξη εκεχειρίας.

Οι ΑΣΠΙΔΕΣ

Οι πληροφορίες του Bloomberg έρχονται ενώ στην Αθήνα, όπως πληροφορείται το in, έχει ήδη λάβει χώρα συζήτηση, για επέκταση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», μέχρι τα όρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που επί της ουσίας θα καλύπτει τις εξόδους από τα Στενά του Ορμούζ, όταν – σύμφωνα με την πάγια ρητορική – το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τι είχε πει ο Δένδιας για συμμετοχή της Ελλάδας στα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του για τα Στενά του Ορμούζ του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας (DEFEA 2026) έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι η Ελλάδα ήδη επιχειρεί ήδη «εδώ και χρόνια, σε ένα περιβάλλον στο οποίο απειλούμαστε, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει εκπομπή πυραύλων, drone, οι ελληνικές φρεγάτες έχουν καταρρίψει εχθρικά drones, άρα λοιπόν εμείς είμαστε και εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή».

Τονίζοντας παράλληλα ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας «για την Ελλάδα, μια μεγάλη ναυτική δύναμη, είναι σημαντικότατο, δεν είναι απλώς σημαντικό, είναι κομμάτι του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ξέρετε ότι για την Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαν το «ιερό ευαγγέλιο»».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμιζε την θεσμική υποχρέωση της Ελλάδας να προστατεύσει τα πλοία και τα πληρώματα τους. Ως εκ τούτου όπως έλεγε ο Δένδιας «υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας. Ξαναλέω, και εφόσον έχει σαφώς δημιουργηθεί πλαίσιο επιχείρησης. Δεν ζούμε πια στην εποχή από «γιουρούσια». Αυτό απέχει της νοοτροπίας μας».

Για να τονίσει ότι «πρέπει να υπάρξουν πολύ σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές και βέβαια, να υπάρξει και η κατά την εσωτερική έννομη τάξη διαδικασία. Χρειάζεται απόφαση του ΚΥΣΕΑ, χρειάζεται βούληση της Κυβέρνησης, χρειάζεται πιθανότατα και διαβούλευση με το σύνολο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο, νομίζω, καταλαβαίνει πόσο τεράστια σημασία έχει για την Ελλάδα η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».