Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ελληνική διπλωματία στην επίσκεψη που πραγματοποίησε την Πέμπτη στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ Φαρχάν αλ Σαούντ, ο οποίος είχε συνάντηση με το Γιώργο Γεραπετρίτη, σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, τόσο για τη Μέση Ανατολή, όσο και για την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση, ο IMEC, αλλά και το Παλαιστινιακό να είναι ψηλά στην ατζέντα.

Ο Γεραπετρίτης επεσήμανε την αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα εμπράκτως τόσο προς τη Σαουδική Αραβία όσο και προς τις χώρες του Κόλπου, σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο της ΕΕ αλλά και του ΟΗΕ. Ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός.

🇬🇷🇸🇦 | FM George Gerapetritis welcomed tdy FM of #SaudiArabia, Prince Faisal Bin Farhan Al Saud @FaisalbinFarhan pic.twitter.com/cgdhZHXbny — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 14, 2026

Ψηλά στην ατζέντα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Με ιδιαίτερες αναφορές στο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στις διαδικασίες ειρήνευσης ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σημειώνοντας ότι «η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισιτιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών».

Υπενθύμισε την ανάδειξη του ζητήματος της θαλάσσιας ασφάλειας από την Ελλάδα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά την προεδρία της, ήδη από το Μάιο του 2025 καθώς και το ρόλο της χώρας στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στην γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά» υπογράμμισε ο Γεραπετρίτης.

Το Παλαιστινιακό

Σημείωσε δε ότι στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Σαουδάραβα ομόλογο του ήταν και η κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

«Η Γάζα και η Δυτική Όχθη αποτελούν μία ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα για τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους μέσα από μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών, επιτρέποντας σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να ζουν από κοινού σε μια περιοχή που θα εγγυώνται την ασφάλεια και την ειρήνη. Η ανθρωπιστική κατάσταση στο πεδίο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «η Γάζα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος, με κύρια προτεραιότητα την ενισχυμένη και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, όπως επίσης και την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και την είσοδο και εφαρμογή στη δεύτερη φάση του σχεδίου αυτού».

Ο Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά την επόμενη μέρα της Γάζας, τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και στην σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση στην περιοχή.

Αναφερόμενος στο Λίβανο ο Γεραπετρίτης χαιρέτισε τις απευθείας συνομιλίες, οι οποίες όπως είπε μπορούν να συμβάλουν στην μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Χαρακτήρισε το Λίβανο ως «μια εξαιρετικά σημαντική χώρα για την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή, χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία επηρεάζει καθοριστικά την ευρύτερη ειρήνη».

Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε και τις θέσεις της Ελλάδας για μία ειρηνική και ευημερούσα Συρία, όπου όλοι οι Σύριοι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος, εθνικότητος θα αισθάνονται ασφαλείς και στο πλαίσιο αυτό τόνισε την ανάγκη «για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση της χώρας, που θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων μας προφανώς αφορούσε τις διμερείς μας σχέσεις».

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα

Μιλώντας για τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας – Ελλάδας, ο Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας και της ΕΕ και προανήγγειλε την υλοποίηση του δεύτερου Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στην Αθήνα.

Αθήνα και Ριάντ συμφώνησαν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της συνεργασίας τους διευρύνοντας την σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η ενέργεια, το εμπόριο, αλλά και η συνδεσιμότητα.

Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν διμερή Συμφωνία για την Απαλλαγή Υποχρέωσης Θεώρησης Εισόδου για τους κατόχους Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών Διαβατήριων με τον Γεραπετρίτη να σημειώνει ότι αυτή εξυπηρετεί «στο να αρθούν τα όποια εμπόδια και η γραφειοκρατία για τη διακίνηση των ανθρώπων που θα εισφέρουν ακόμα περισσότερο στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Ο IMEC

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε στον τομέα της διασυνδεσιμότητας σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποδίδει σημασία σε όλες τις οδούς, περιλαμβανομένου του οικονομικού διαδρόμου μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης του IMEC, όπου και οι δύο χώρες, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα.

«Για την Ελλάδα ο IMEC αποτελεί ένα σημαντικό μεγαλόπνοο έργο μείζονος σημασίας, που θα καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο κόμβο σταθερότητας και ουσιαστικής συνδεσιμότητας. Πρόκειται για μία υποδομή ασφαλείας, έναν πολιτισμικό διάδρομο, όχι απλώς έναν οικονομικό διάδρομο, που θ’ αφήσει το αποτύπωμά του στις σχέσεις μεταξύ της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης.

Και αναγνώρισε τη σημασία ανάπτυξης στο πεδίο αυτό ισχυρών συμμαχιών τονίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί μία από τις χώρες κλειδιά γι αυτήν την περιφερειακή συνεργασία.

Ανάγκη να προστατευθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας σημειώνει ο ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε από την πλευρά του στην ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ο ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας καθώς και την ανάγκη επαναφοράς στην προτεραία κατάσταση, «προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα σε θέματα όπως είναι η ενέργεια».

Επεσήμανε επίσης τη σημασία των προσπαθειών του Πακιστάν στην αποκλιμάκωση της έντασης και σημείωσε ότι στην ατζέντα των συνομιλιών του με το Γιώργο Γεραπετρίτη ήταν και θέματα που αφορούν την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, προσθέτοντας ότι η επίσκεψη του στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερη περίοδο.

Σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας συμπληρώνουν 100 χρόνια, τόνισε ότι η φιλία αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο χωρών.

Ο Φαϊζάλ Φαρχάν αλ Σαούντ τόνισε ότι στην ατζέντα ήταν και το θέμα της εξέλιξης των επενδύσεων, λέγοντας ότι και οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη διεύρυνσης των οικονομικών συνεργασιών υπό το φως των ευκαιριών που εξασφαλίζει η Σαουδική Αραβία ενόψει του Expo και του Οράματος του 2030.