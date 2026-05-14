Αμ' έπος, άμ' έργον ο Ανδρουλάκης: το βράδυ στην TV δίνει στοιχεία και για το νόμιμο και για το ηθικό και καταθέτει μήνυση στον Αδωνι που για Predator έπεα πτερέοντα και από τηγανίτα τίποτα

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14 Μαΐου 2026, 19:17

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

“Competence hangover”: Μια σοβαρή αλλά λιγότερο γνωστή μορφή burnout

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ελληνική διπλωματία στην επίσκεψη που πραγματοποίησε την Πέμπτη στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ Φαρχάν αλ Σαούντ, ο οποίος είχε συνάντηση με το Γιώργο Γεραπετρίτη, σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, τόσο για τη Μέση Ανατολή, όσο και για την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση, ο IMEC, αλλά και το Παλαιστινιακό να είναι ψηλά στην ατζέντα.

Ο Γεραπετρίτης επεσήμανε την αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα εμπράκτως τόσο προς τη Σαουδική Αραβία όσο και προς τις χώρες του Κόλπου, σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο της ΕΕ αλλά και του ΟΗΕ. Ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός.

Ψηλά στην ατζέντα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Με ιδιαίτερες αναφορές στο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στις διαδικασίες ειρήνευσης ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σημειώνοντας ότι «η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισιτιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών».

Υπενθύμισε την ανάδειξη του ζητήματος της θαλάσσιας ασφάλειας από την Ελλάδα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά την προεδρία της, ήδη από το Μάιο του 2025 καθώς και το ρόλο της χώρας στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στην γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά» υπογράμμισε ο Γεραπετρίτης.

Το Παλαιστινιακό

Σημείωσε δε ότι στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Σαουδάραβα ομόλογο του ήταν και η κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

«Η Γάζα και η Δυτική Όχθη αποτελούν μία ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα για τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους μέσα από μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών, επιτρέποντας σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να ζουν από κοινού σε μια περιοχή που θα εγγυώνται την ασφάλεια και την ειρήνη. Η ανθρωπιστική κατάσταση στο πεδίο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «η Γάζα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος, με κύρια προτεραιότητα την ενισχυμένη και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, όπως επίσης και την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και την είσοδο και εφαρμογή στη δεύτερη φάση του σχεδίου αυτού».

Ο Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά την επόμενη μέρα της Γάζας, τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και στην σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση στην περιοχή.

Αναφερόμενος στο Λίβανο ο Γεραπετρίτης χαιρέτισε τις απευθείας συνομιλίες, οι οποίες όπως είπε μπορούν να συμβάλουν στην μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Χαρακτήρισε το Λίβανο ως «μια εξαιρετικά σημαντική χώρα για την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή, χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία επηρεάζει καθοριστικά την ευρύτερη ειρήνη».

Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε και τις θέσεις της Ελλάδας για μία ειρηνική και ευημερούσα Συρία, όπου όλοι οι Σύριοι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος, εθνικότητος θα αισθάνονται ασφαλείς και στο πλαίσιο αυτό τόνισε την ανάγκη «για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση της χώρας, που θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων μας προφανώς αφορούσε τις διμερείς μας σχέσεις».

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα

Μιλώντας για τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας – Ελλάδας, ο Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας και της ΕΕ και προανήγγειλε την υλοποίηση του δεύτερου Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στην Αθήνα.

Αθήνα και Ριάντ συμφώνησαν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της συνεργασίας τους διευρύνοντας την σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η ενέργεια, το εμπόριο, αλλά και η συνδεσιμότητα.

Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν διμερή Συμφωνία για την Απαλλαγή Υποχρέωσης Θεώρησης Εισόδου για τους κατόχους Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών Διαβατήριων με τον Γεραπετρίτη να σημειώνει ότι αυτή εξυπηρετεί «στο να αρθούν τα όποια εμπόδια και η γραφειοκρατία για τη διακίνηση των ανθρώπων που θα εισφέρουν ακόμα περισσότερο στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Ο IMEC

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε στον τομέα της διασυνδεσιμότητας σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποδίδει σημασία σε όλες τις οδούς, περιλαμβανομένου του οικονομικού διαδρόμου μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης του IMEC, όπου και οι δύο χώρες, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα.

«Για την Ελλάδα ο IMEC αποτελεί ένα σημαντικό μεγαλόπνοο έργο μείζονος σημασίας, που θα καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο κόμβο σταθερότητας και ουσιαστικής συνδεσιμότητας. Πρόκειται για μία υποδομή ασφαλείας, έναν πολιτισμικό διάδρομο, όχι απλώς έναν οικονομικό διάδρομο, που θ’ αφήσει το αποτύπωμά του στις σχέσεις μεταξύ της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης.

Και αναγνώρισε τη σημασία ανάπτυξης στο πεδίο αυτό ισχυρών συμμαχιών τονίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί μία από τις χώρες κλειδιά γι αυτήν την περιφερειακή συνεργασία.

Ανάγκη να προστατευθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας σημειώνει ο ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε από την πλευρά του στην ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ο ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας καθώς και την ανάγκη επαναφοράς στην προτεραία κατάσταση, «προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα σε θέματα όπως είναι η ενέργεια».

Επεσήμανε επίσης τη σημασία των προσπαθειών του Πακιστάν στην αποκλιμάκωση της έντασης και σημείωσε ότι στην ατζέντα των συνομιλιών του με το Γιώργο Γεραπετρίτη ήταν και θέματα που αφορούν την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, προσθέτοντας ότι η επίσκεψη του στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερη περίοδο.

Σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας συμπληρώνουν 100 χρόνια, τόνισε ότι η φιλία αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο χωρών.

Ο Φαϊζάλ Φαρχάν αλ Σαούντ τόνισε ότι στην ατζέντα ήταν και το θέμα της εξέλιξης των επενδύσεων, λέγοντας ότι και οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη διεύρυνσης των οικονομικών συνεργασιών υπό το φως των ευκαιριών που εξασφαλίζει η Σαουδική Αραβία ενόψει του Expo και του Οράματος του 2030.

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

“Competence hangover”: Μια σοβαρή αλλά λιγότερο γνωστή μορφή burnout

Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Άβολος Φοίνικας 14.05.26

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Διαφθορά - Πολιτοφυλακές 14.05.26

Ο Αλί Αλ Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι στον πρωθυπουργικό θώκο του Ιράκ, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιακού πρωθυπουργού και προβλήματα που συσσωρεύονταν

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Ελλάδα 14.05.26

Εν μέσω σκανδάλων η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα κατάργηση του ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών και στο βάθος ιδιωτικοποίηση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Φύλλια Πολίτη
Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 14.05.26

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας που είδε το τροχαίο στα Άνω Πατήσια

«Ο Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός παρά τον σάλο που ξέσπασε στη γειτονική χώρα.

Βάιος Μπαλάφας
Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται
Εργατικό Κόμμα 14.05.26

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται

Βαθαίνει η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία και η κρίση ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ προχωρούν σε κινήσεις που μπορεί να τον αποσταθεροποιήσουν περισσότερο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε
Νησί, καφές, ξενάγηση 14.05.26

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Περιστέρι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα τρώγλη – «Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση»
Ελλάδα 14.05.26

Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
On Field 14.05.26

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
«Της χρωστάω» 14.05.26

Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 14.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης Betsson για το Game 1 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Το κόλπο με 19.610 εικονικές φυσικοθεραπείας
Ελλάδα 14.05.26

Συνελήφθη γνωστός φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά και δύο ορθοπεδικοί ιατροί - Σύμφωνα με την Αστυνομία η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
On Field 14.05.26

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Βάιος Μπαλάφας
Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι
Dos and Don'ts 14.05.26

Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης και αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς
Πόλεμος στη Γάζα 14.05.26

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ άρθρο των New York Times, αναφορικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μηνύει την εφημερίδα και τον αρθρογράφο της.

Διπλό σκάνδαλο Λανουά: Όρισε Γεωργιανούς στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, φέρνει Ιταλούς για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ούτε προσχήματα ο Λανουά, ο οποίος έκανε επιλογές που προκαλούν για τα καθοριστικά παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
