Tonight the Music Seems So Loud: Η ιστορία του Τζορτζ Μάικλ πίσω από τα πρωτοσέλιδα

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Στις 25 Ιουνίου 1963, στο Ανατολικό Φίντσλεϊ του βόρειου Λονδίνου, γεννήθηκε ο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου, ο άνθρωπος που έμελλε να γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο ως Τζορτζ Μάικλ. Περισσότερα από οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του, ο συγγραφέας Σάτναμ Σανγκέρα επιχειρεί στο βιβλίο Tonight the Music Seems So Loud: The Meaning of George Michael να επαναφέρει στο προσκήνιο όχι τις προσωπικές περιπέτειες του καλλιτέχνη, αλλά τη μουσική του κληρονομιά και τη θέση του στο πάνθεον της ποπ μουσικής.

Ο τίτλος του βιβλίου προέρχεται από έναν στίχο της μεγάλης επιτυχίας Careless Whisper και συνοψίζει το βασικό επιχείρημα του συγγραφέα: ότι ο Τζορτζ Μάικλ δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε ως δημιουργός, παρά την τεράστια επιρροή και την καλλιτεχνική του προσφορά.

Ο Σανγκέρα υποστηρίζει ότι, σε αντίθεση με καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Prince ή η Τέιλορ Σουίφτ, για τους οποίους έχουν γραφτεί αμέτρητες αναλύσεις γύρω από τη μουσική και τους στίχους τους, ο Τζορτζ Μάικλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως μέσα από το πρίσμα της προσωπικής του ζωής. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα σκάνδαλα, οι τίτλοι των ταμπλόιντ και οι δημόσιες περιπέτειες του τραγουδιστή επισκίασαν για δεκαετίες το εύρος του μουσικού του ταλέντου.

Από τους Wham! στην παγκόσμια καταξίωση

Το βιβλίο ακολουθεί τη διαδρομή του Τζορτζ Μάικλ από τα παιδικά του χρόνια ως γιος Ελληνοκύπριου μετανάστη και Αγγλίδας μητέρας, μέχρι την παγκόσμια καταξίωσή του με τους Wham! και αργότερα τη σόλο καριέρα του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτιστική σημασία των εμφανίσεων των Wham! στην Κίνα το 1985, οι οποίες θεωρούνται ιστορικές καθώς αποτέλεσαν τις πρώτες συναυλίες δυτικού ποπ συγκροτήματος στη χώρα. Ο συγγραφέας εξετάζει επίσης τη σχέση του Τζορτζ Μάικλ με τη φήμη, τη δημόσια εικόνα του, τη σεξουαλικότητά του, τις εξαρτήσεις του, τη φιλανθρωπική του δράση και τις πολιτικές παρεμβάσεις του.

Παράλληλα, ο Σανγκέρα επιδιώκει να αναδείξει τον Τζορτζ Μάικλ ως έναν ολοκληρωμένο δημιουργό. Υπενθυμίζει ότι πολλά από τα τραγούδια του ήταν εξ ολοκλήρου δική του δουλειά, καθώς συχνά αναλάμβανε τη σύνθεση, τη συγγραφή των στίχων, την παραγωγή, την ενορχήστρωση και την ερμηνεία τους. Κατά τον συγγραφέα, αυτή η πλευρά της καριέρας του δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς από το ευρύ κοινό.

Η μουσική κληρονομιά και τα όρια του βιβλίου

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του βιβλίου είναι ότι ο Τζορτζ Μάικλ δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος ποπ τραγουδιστής ή το πρόσωπο πίσω από επιτυχίες όπως τα Last Christmas, Faith, Freedom! ’90 και Careless Whisper. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως ένας καλλιτέχνης με έντονη δημιουργική αυτονομία, ο οποίος διαμόρφωσε ο ίδιος τον ήχο και την αισθητική του έργου του.

Ωστόσο, παρά τη διακηρυγμένη πρόθεση να επικεντρωθεί στη μουσική, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου παραμένει βιογραφικό. Η αφήγηση αφιερώνει εκτενή χώρο στην προσωπική πορεία του Τζορτζ Μάικλ, στις σχέσεις του, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη δημοσιότητα, ενώ οι αναλύσεις των τραγουδιών και της δημιουργικής διαδικασίας καταλαμβάνουν σαφώς μικρότερο μέρος.

Ο Σανγκέρα δεν αποφεύγει ούτε τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της προσωπικότητάς του. Περιγράφει τον Τζορτζ Μάικλ ως έναν εξαιρετικά ταλαντούχο αλλά συχνά τελειομανή δημιουργό, εξετάζοντας χαρακτηριστικά όπως η ανάγκη του για έλεγχο, η αναβλητικότητα και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε στη διαχείριση της καριέρας του.

Τελικά, το Tonight the Music Seems So Loud λειτουργεί περισσότερο ως μια εκτενής βιογραφική μελέτη παρά ως αμιγώς μουσική ανάλυση. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει μια συνολική εικόνα ενός από τους σημαντικότερους Βρετανούς ποπ καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών και επιχειρεί να αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα στον μύθο του διασημότερου σταρ και στο έργο του δημιουργού που βρισκόταν πίσω από αυτόν.

*Mε πληροφορίες από: The Conversation