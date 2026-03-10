Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Μια «χαμένη» στη λήθη συναυλιακή ταινία και ένα νέο άλμπουμ με ανέκδοτες ηχογραφήσεις με και χωρίς τους Wham! υπόσχονται να μας υπενθυμίσουν τη γοητεία και την ποπ μαεστρία του Τζορτζ Μάικλ που πέθανε απρόσμενα -και τραγικά σε κάποια Χριστούγεννα από εκείνα που κάποτε τραγουδούσε.

Η ιστορική περιοδεία Faith του 1988, προϊόν σχολαστικής αποκατάστασης από αυθεντικό φιλμ 35mm, θέλει να συστήσει τον 24χρονο τότε καλλιτέχνη στο νέο κοινό μέσα σε σκοτεινές αίθουσες. Παράλληλα ένα ζωντανό άλμπουμ 18 ακυκλοφόρητων κομματιών επιβεβαιώνουν το ταλέντο του γιου του Ελληνοκύπριου Τζακ (πραγματικό όνομα Κυριάκος) Παναγιώτου που έγυγε ως φτωχοδιάβολος στα 17 του, το 1953, από το Πατρίκι, ένα χωριό λίγο έξω από την Αμμόχωστο, για να χτίσει τη ζωή του Λονδίνο.

Ο γιος του, Γιώργος-Κυριάκος Παναγιώτου ή Γιογκ δεν άντεχε τα ελληνικά κομμάτια που ο πατέρας του λάτρευε να ακούει. Εκείνος, ο Τζακ, δεν άντεχε τις ποπ περιπέτειες του Γιογκ που αντί να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση (ένα εστιατόριο) υιοθέτησε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Τζορτζ Μάικλ, τόλμησε να μιλήσει για την ομοφυλοφιλία του όταν άλλοι ζούσαν κρυφές ζωές και πρόδωσε τα σχέσια που είχε για εκείνον.

Η ιστορία, αν και θλιβερή στην κατάληξη της, δικαίωσε τον μικρό Γιογκ που αναδύθηκε στο πάνθεον της ποπ κατακτώντας τσαρτ, δόξα, σκηνές. Κυρίως, πέρα από όλα, ο Γιογκ κατέκτησε το αφήγημα και την ιστορία του σπάζοντας ταμπού, οικοδομώντας μικρές νίκες και λυρικές γέφυρες που έγιναν κοινοκτημοσύνη.

Η παγκόσμια κινηματογραφική κυκλοφορία του George Michael: The Faith Tour θέλει να είναι μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία επάνω στο θρύλο του Παναγιώτου, με ακυκλοφόρητες συνεντεύξεις και υλικό από το αρχείο των Wham! ανάμεσα σε άλλα. Ένα ντοκουμέντο δημιουργικής έκρηξης του Τζορτζ Μάικλ την περίοδο που για πολλούς ήταν και η καλύτερη του.

Ο Τζορτζ Μάικλ θα μπορούσε να είχε επιλέξει να είναι για πάντα ο γιος του Ελληνοκύπριου Τζακ από το Πατρίκι της Αμμοχώστου. Θέλησε να είναι ο εαυτός του

Συνοδευόμενο από το live άλμπουμ 18 κομματιών, το εγχείρημα επαναφέρει στο προσκήνιο τον άνθρωπο που κατάφερε να μετατρέψει τα προσωπικά του τραύματα σε παγκόσμιοα anthem. Οι νοσταλγοί του θα επιβεβαιώσουμε όσα γνωρίζαμε (ο Τζορτζ Μάικλ ήταν τεράστιο ταλέντο) όσο η νέα γενιά θα ανακαλύψει την αναπολογητικά αμαρτωλή καλλιτεχνική του φύση.

Το υλικό της ταινίας προέρχεται από μια θρυλική μαγνητοσκόπηση με 14 κάμερες στο Μπερσί του Παρισιού το 1988, η οποία για δεκαετίες θεωρούνταν χαμένη ή ημιτελής.

Οι στενοί συνεργάτες του καλλιτέχνη, Άντι Μόραχαν και Ντέιβιντ Όστιν, ανέλαβαν το τιτάνιο έργο της ψηφιακής αποκατάστασης και του remastering, μετατρέποντας το αρχειακό υλικό σε μια κινηματογραφική εμπειρία υψηλής ευκρίνειας καθώς η ταινία απαθανατίζει τον Τζορτζ Μάικλ τη στιγμή που μεταμορφωνόταν από ένα ποπ είδωλο των Wham! σε έναν ώριμο, σόλο καλλιτέχνη που όριζε την αισθητική μιας ολόκληρης γενιάς.

Το κινηματογραφικό γεγονός θα πλαισιώνεται από μια νέα ταινία μικρού μήκους της διακεκριμένης φωτογράφου Mέρι ΜακΚάρτνεϊ με τίτλο Finding Faith.

Η ταινία της θα είναι μια εισαγωγή σε όσα θα ακολουθήσουν, τοποθετώντας την περιοδεία στο ιστορικό και πολιτισμικό της πλαίσιο, ενώ περιλαμβάνει μια ακυκλοφόρητη ηχητική συνέντευξη του ίδιου του Μάικλ.

Το live άλμπουμ 18 κομματιών θα περιλαμβάνει εκτελέσεις που δεν έχουν ακουστεί ποτέ στο παρελθόν. Με ζωντανές ηχογραφήσεις από την εποχή των Wham!, αλλά και κορυφαίες στιγμές από την προσωπική δισκογραφία του Γιογκ, όπως τα Father Figure και One More Try, το άλμπουμ εκμεταλλεύεται τη δημοφιλία του Τζορτζ Μάικλ που γνωρίζει μια νέα άνοιξη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με τα τραγούδια του να γίνονται trend από τη Gen Z.

Η ιστορία, αν και θλιβερή στην κατάληξη της, δικαίωσε τον μικρό Γιογκ που αναδύθηκε στο πάνθεον της ποπ κατακτώντας τσαρτ, δόξα, σκηνές. Κυρίως, πέρα από όλα, ο Γιογκ κατέκτησε το αφήγημα και την ιστορία του σπάζοντας ταμπού, οικοδομώντας μικρές νίκες και λυρικές γέφυρες που έγιναν κοινοκτημοσύνη

Παράλληλα με τις οπτικοακουστικές κυκλοφορίες, ο εκδοτικός οίκος Rizzoli προχωρά στην έκδοση του λευκώματος Celebrating George: Three Decades of George Michael Τhrough the Lens στις 17 Μαρτίου 2026. Το βιβλίο περιλαμβάνει σπάνιες φωτογραφίες από τον Μπράϊαν Άρις, καλύπτοντας τρεις δεκαετίες της καριέρας του.

Η συντονισμένη επιστροφή του Τζορτζ Μάικλ στο προσκήνιο υπενθυμίζει ότι ο «μικρός Γιογκ» από το Λονδίνο που ενόχλησε τον πατέρα του και δεν ταίριαξε ποτέ στις παραδοσιακές αξίες του χωριού του ήταν πολλά. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, οργανοπαίκτης, παραγωγός.

Η ταινία και το άλμπουμ -αυτός ο διπλός φόρος τιμής στον καλλιτέχνη που, παρά τις προσωπικές του θύελλες, παρέμεινε αφοσιωμένος στην αναζήτηση της απόλυτης ποπ τελειότητας παλεύοντας μάταια να κερδίσει την αποδοχή ενός παραδοσιακού, αυστηρού πατέρα- κάνουν πρεμιέρα μέσα στο 2026.

Στη βιογραφία του Μάικλ A Life ο Τζέιμς Γκάβιν υποστηρίζει πώς η απόρριψη από τον πατέρα του, η ενοχή για αυτό που δεν έγινε και η επιμονή για αποδοχή από τη δική του πατρική φιγούρα, έγιναν το καύσιμο για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ειδώλου. Όπως και η αιτία για την τελική, αναπάντεχη, πτώση του.

Η ιστορία του Μάικλ ίσως είναι τελικά και ένα χρονικό σύγκρουσης ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και την ανάγκη για προσωπική ελευθερία. Από τις ομοφοβικές επιθέσεις του πατέρα του στο Λονδίνο μέχρι τη δραματική σύλληψη στο Μπέβερλι Χιλς και τον μοναχικό θάνατο ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο μεγάλος σταρ παρέμεινε πάντα ο «μικρός Γιογκ» που αναζητούσε μια αγάπη που ένιωθε ότι δεν άξιζε.

Ο Τζορτζ Μάικλ απέφευγε τα ελληνικά ακούσματα του πατέρα του στα παιδικά του χρόνια γράφει ο Γκάβιν ενώ πολλοί αναλυτές διακρίνουν ελληνικά μοτίβα στις μελαγχολικές μπαλάντες του. Ίσως το εμβληματικό σαξόφωνο του Careless Whisper όντως να φέρει μέσα του την ηχώ των λαϊκών ακουσμάτων που ο μικρός Γιώργος-Κυριάκος Παναγιώτου άκουγε (αναγκαστικά) στο σπίτι.

Από τις ομοφοβικές επιθέσεις του πατέρα του στο Λονδίνο μέχρι τη δραματική σύλληψη στο Μπέβερλι Χιλς και τον μοναχικό θάνατο ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο μεγάλος σταρ ήταν πάντα ο «μικρός Γιογκ» σε αναζήτηση μιας αγάπης που ένιωθε ότι δεν άξιζε

Η δεκατία των 00s βρήκε τον Τζορτζ Μάικλ βυθισμένο σε μια δίνη εθισμών και απομόνωσης. Η απώλεια του συντρόφου του Ανσέλμο Φιλίπα και αργότερα της μητέρας του τον συγκλόνισαν ανεπανόρθωτα.

Η δημιουργικότητά του «στόμωσε», οι δημόσιες εμφανίσεις του έγιναν σπάνιες, η υγεία του κατάρρευσε μετά από εθισμούς σε αλκοόλ, ναρκωτικά.

Ο θάνατός του ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2016, σε ηλικία μόλις 53 ετών, έκλεισε έναν κύκλο που ξεκίνησε με έναν ψίθυρο και έκλεισε με μια σιωπηλή ανακοπή.

Τρία χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, πέθανε και η αδελφή του Μέλανι, σφραγίζοντας την τραγική μοίρα μιας οικογένειας που έδωσε στο ποπ σύμπαν έναν μικρό πρίγκιπα, απόλυτα πιστό, στην τέχνη του: