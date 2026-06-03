Γιορτή σήμερα 3 Ιουνίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

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Αν αναρωτιέστε ποια είναι η γιορτή σήμερα και ποιους αγαπημένους σας πρέπει να πάρετε τηλέφωνο για ευχές, το εορτολόγιο της 3ης Ιουνίου κρύβει μερικά πολύ ξεχωριστά ονόματα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Ιουνίου

Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο, σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή οι εξής:

Ιερία, Ιέρεια

Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία σήμερα

Η 3η Ιουνίου είναι μια ημέρα με πλούσιο πνευματικό υπόβαθρο. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη δύο πολύ σημαντικών μορφών:

Της Οσίας Ιερίας, η οποία διακρίθηκε για τον ασκητικό και ενάρετο βίο της.

Του Αγίου Υπατίου του Μάρτυρος, ο οποίος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του παρά τα βασανιστήρια.

Άγιος Υπάτιος: Ο Μάρτυρας που υπερασπίστηκε την πίστη του

Ο πιο αναγνωρίσιμος Άγιος της ημέρας είναι ο Άγιος Υπάτιος ο Μάρτυρας. Έζησε σε μια εποχή όπου η πίστη δοκιμαζόταν σκληρά και οι χριστιανοί αντιμετώπιζαν μεγάλες διώξεις.

Ο Άγιος Υπάτιος δεν ήταν απλώς ένας πιστός, αλλά ένας άνθρωπος με σπουδαία δύναμη ψυχής και ακλόνητο θάρρος. Όταν κλήθηκε να απαρνηθεί τις αξίες του, αρνήθηκε πεισματικά να υποκύψει στις πιέσεις των ειδωλολατρών. Η στάση του αυτή του κόστισε τη ζωή, καθώς υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφήνοντας όμως πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη σταθερότητας και πίστης για τις επόμενες γενιές.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa