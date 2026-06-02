Παναθηναϊκός: Αλλαγή στους ξένους πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των ξένων του, μία μέρα πριν την εκκίνηση των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ -που ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που είχε- πήρε τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος μετακομίζει στη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Πλέον, η λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού εν όψει της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό αποτελείται από τους: Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς.

Υπενθυμίζεται πως από τους οκτώ ξένους στη δωδεκάδα κάθε αγώνα θα μπορούν να βρίσκονται μέχρι και έξι από αυτούς.