sports
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02 Ιουνίου 2026, 17:17

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) την προετοιμασία του για το πρώτο ματς των τελικών της Stoiximan GBL, απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) και οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν.

Οι «πράσινοι» έκαναν την τελευταία προπόνηση στο Telekom Center Athens πριν το Game 1 στο Φάληρο και οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα προπόνησής τους και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατον να παίξουν στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στο ΣΕΦ.

Κανείς από τους δύο Έλληνες διεθνείς δεν ενσωματώθηκε στο ομαδικό πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι στο επίπεδο ετοιμότητας που επιθυμούσαν στο «τριφύλλι», ενόψει του Game 1 στο ΣΕΦ (3/6, 21.00). Πιο δύσκολη είναι η περίπτωση του Ρογκαβόπουλου, με τον Σλούκα να έχει κάποιες -λιγοστές – ελπίδες να είναι στην 12άδα του αυριανού ματς.

Ο Αταμάν για την κατάσταση που είναι ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος:

«Και οι δύο κάνουν θεραπεία θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα προλάβει, ο Σλούκας έχει μια πιθανότητα, θα προσπαθήσει αύριο και θα αποφασίσουμε αν θα είναι μαζί μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream sports
Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Σύνταξη
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
InShorts 02.06.26

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μπιάγκης Δημήτριος και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Σύνταξη
Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Σύνταξη
Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies