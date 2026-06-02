Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.
- Απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού: Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι
- Στη φυλακή 37χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία 24χρονου - Η σορός είχε βρεθεί χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα
- Προσοχή σε νέα απάτη με μήνυμα που «μοιάζει» να έρχεται από το gov.gr [εικόνα]
- Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) την προετοιμασία του για το πρώτο ματς των τελικών της Stoiximan GBL, απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) και οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν.
Οι «πράσινοι» έκαναν την τελευταία προπόνηση στο Telekom Center Athens πριν το Game 1 στο Φάληρο και οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα προπόνησής τους και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατον να παίξουν στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στο ΣΕΦ.
Κανείς από τους δύο Έλληνες διεθνείς δεν ενσωματώθηκε στο ομαδικό πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι στο επίπεδο ετοιμότητας που επιθυμούσαν στο «τριφύλλι», ενόψει του Game 1 στο ΣΕΦ (3/6, 21.00). Πιο δύσκολη είναι η περίπτωση του Ρογκαβόπουλου, με τον Σλούκα να έχει κάποιες -λιγοστές – ελπίδες να είναι στην 12άδα του αυριανού ματς.
Ο Αταμάν για την κατάσταση που είναι ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος:
«Και οι δύο κάνουν θεραπεία θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα προλάβει, ο Σλούκας έχει μια πιθανότητα, θα προσπαθήσει αύριο και θα αποφασίσουμε αν θα είναι μαζί μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν.
- Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
- Live ο τέταρτος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
- Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
- Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
- Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
- Παναθηναϊκός: Όταν ο Ιραόλα έγινε… Πογιάτος
- Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Πουαριέ: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 9 μήνες ο Γάλλος σέντερ
- Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις