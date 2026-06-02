«Αν πάρουμε το Μουντιάλ θα είμαι φαβορί για την χρυσή μπάλα»

Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας βρίσκεται στην Φλόριντα έχοντας ξεκινήσει την προετοιμασία της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και οι Άγγλοι θεωρούν πως μπορούν να βάλουν τέλος στην «ξηρασία» 60 χρόνων, κατακτώντας τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Το μεγάλο ατού των «λιονταριών» σ’ αυτή την προσπάθεια θα είναι σίγουρα ο Μάικλ Κέιν, καθώς ο στράικερ της Αγγλίας προέρχεται από μια φανταστική σεζόν με την Μπάγερν, έχοντας πετύχει 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Κέιν μπορεί να κάνει την διαφορά για τα «λιοντάρια» και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ ποντάρει πολλά πάνω στον διεθνή σέντερ φορ.

Ο Κέιν μάλιστα φρόντισε να «συνδέσει» την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον θεσμό της «χρυσής» μπάλας, τονίζοντας πως αν η αγγλική ομάδα κατακτήσει το Μουντιάλ τότε ο ίδιος θα είναι το φαβορί για να πάρει την «χρυσή» μπάλα.

«Θα είναι μεγάλη υπόθεση για την Αγγλία αν καταφέρουμε να πάρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα είναι σημαντικό και για μένα σε ότι έχει να κάνει με την «χρυσή» μπάλα.

Νομίζω πως αν πάρουμε το Μουντιάλ, θα είμαι το φαβορί για να κερδίσω την «χρυσή» μπάλα. Βεβαίως υπάρχει ανταγωνισμός καθώς κι άλλοι παίκτες έχουν κάνει μια φανταστική σεζόν» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο επιθετικός των «λιονταριών».

Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας έχει κατακτήσει μία φορά το Μουντιάλ, το 1966 και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι κι άλλες φορές τα «λιοντάρια» πήγαν με όνειρα για κατάκτηση του τροπαίου αλλά δεν τα κατάφεραν.

Είναι άραγε φέτος σε θέση οι Άγγλοι να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο;

Ο Κέιν πάντως θεωρεί πως η αγγλική ομάδα με τον Τούχελ στον πάγκο της, είναι σε θέση να βάλει τέλος στην «ξηρασία» εξήντα χρόνων, μιλώντας μάλιστα με τα καλύτερα λόγια για τον Γερμανό προπονητή.

«Ξέρω καλά τις ιδέες του και πρέπει να πω ότι είναι προπονητής που γνωρίζει πως να πάρει το 100% απ’ όλους τους παίκτες.

Προφανώς ο στόχος μας είναι να πάρουμε το Μουντιάλ αλλά ξέρουμε ότι η αποστολή μας δεν θα είναι εύκολη. Φτάσαμε κοντά στην κατάκτηση μεγάλων διοργανώσεων τα τελευταία χρόνια αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε.

Πίεση υπάρχει και είναι λογικό γιατί είμαστε η Εθνική ομάδα της Αγγλίας. Είμαστε όμως μια ομάδα με νέο προπονητή, νέους παίκτες και θέλουμε πολύ να φτάσουμε στην κορυφή».