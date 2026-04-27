Η Μπάγερν δίνει νέο συμβόλαιο στον Χάρι Κέιν
On Field 27 Απριλίου 2026, 20:30

Η Μπάγερν δίνει νέο συμβόλαιο στον Χάρι Κέιν

Οι πρωταθλητές Γερμανίας προχωρούν σε συζητήσεις με τον Άγγλο στράικερ για επέκταση της συνεργασίας τους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όταν ένας θρύλος της Μπάγερν, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, δηλώνει πως η μεταγραφή του Χάρι Κέιν υπήρξε από τις καλύτερες κινήσεις που έχει κάνει η γερμανική ομάδα, τότε τα πολλά λόγια είναι περιττά.

Γι’ αυτό άλλωστε και η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου σκοπεύει να κάνει κάθε δυνατή ενέργεια, προκειμένου να προχωρήσει σε επέκταση της συνεργασίας της, με τον διεθνή σέντερ φορ.

Το συμβόλαιο του Κέιν με τους Βαυαρούς λήγει το 2027 και στην συμφωνία των δύο πλευρών υπήρχε όρος που αν ενεργοποιούσε ο Κέιν, θα του έδινε το δικαίωμα αποχώρησης από την ομάδα του Μονάχου στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Ο Άγγλος επιθετικός όμως δεν προχώρησε στην ενεργοποίηση του συγκεκριμένου όρου, δείγμα και αυτό της ικανοποίησης που αισθάνεται ο παίκτης, παίζοντας την Μπάγερν.

«Η απόκτηση του Χάρι Κέιν ήταν μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις στην ιστορία του συλλόγου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρουμενίγκε και συνέχισε λέγοντας.

«Είναι γνωστό πως υπήρχε όρος αποδέσμευσης αλλά ο Χάρι δεν τον ενεργοποίησε κι αυτός μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.

Είναι σπουδαίος σκόρερ αλλά θέλω να εστιάσω και στην εξαιρετική συνεργασία που έχει με τον Κομπανί. Είναι μια συνεργασία που έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Χάρι».

Όπως προαναφέραμε, το συμβόλαιο του διεθνούς στράικερ με τους πρωταθλητές Γερμανίας λήγει το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο είναι δεδομένο πως μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η πρόταση που θα κάνει η Μπάγερν στον Χάρι Κέιν θα είναι εντυπωσιακή καθώς τα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου αναφέρουν πως ο διεθνής στράικερ θα πάρει μια σημαντική αύξηση για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Μονάχου.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο διεθνής άσος θα επεκτείνει την συνεργασία του με τους πρωταθλητές Γερμανίας, βάζοντας έτσι τέλος και στα «σενάρια» που ήθελαν μεγάλες αγγλικές ομάδες, να δίνουν «μάχη» για την απόκτησή του.

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Ποδόσφαιρο 27.04.26

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου

Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ - Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

