Η Μπάγερν δίνει νέο συμβόλαιο στον Χάρι Κέιν

Όταν ένας θρύλος της Μπάγερν, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, δηλώνει πως η μεταγραφή του Χάρι Κέιν υπήρξε από τις καλύτερες κινήσεις που έχει κάνει η γερμανική ομάδα, τότε τα πολλά λόγια είναι περιττά.

Γι’ αυτό άλλωστε και η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου σκοπεύει να κάνει κάθε δυνατή ενέργεια, προκειμένου να προχωρήσει σε επέκταση της συνεργασίας της, με τον διεθνή σέντερ φορ.

Το συμβόλαιο του Κέιν με τους Βαυαρούς λήγει το 2027 και στην συμφωνία των δύο πλευρών υπήρχε όρος που αν ενεργοποιούσε ο Κέιν, θα του έδινε το δικαίωμα αποχώρησης από την ομάδα του Μονάχου στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Ο Άγγλος επιθετικός όμως δεν προχώρησε στην ενεργοποίηση του συγκεκριμένου όρου, δείγμα και αυτό της ικανοποίησης που αισθάνεται ο παίκτης, παίζοντας την Μπάγερν.

«Η απόκτηση του Χάρι Κέιν ήταν μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις στην ιστορία του συλλόγου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρουμενίγκε και συνέχισε λέγοντας.

«Είναι γνωστό πως υπήρχε όρος αποδέσμευσης αλλά ο Χάρι δεν τον ενεργοποίησε κι αυτός μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.

Είναι σπουδαίος σκόρερ αλλά θέλω να εστιάσω και στην εξαιρετική συνεργασία που έχει με τον Κομπανί. Είναι μια συνεργασία που έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Χάρι».

Όπως προαναφέραμε, το συμβόλαιο του διεθνούς στράικερ με τους πρωταθλητές Γερμανίας λήγει το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο είναι δεδομένο πως μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η πρόταση που θα κάνει η Μπάγερν στον Χάρι Κέιν θα είναι εντυπωσιακή καθώς τα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου αναφέρουν πως ο διεθνής στράικερ θα πάρει μια σημαντική αύξηση για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Μονάχου.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο διεθνής άσος θα επεκτείνει την συνεργασία του με τους πρωταθλητές Γερμανίας, βάζοντας έτσι τέλος και στα «σενάρια» που ήθελαν μεγάλες αγγλικές ομάδες, να δίνουν «μάχη» για την απόκτησή του.