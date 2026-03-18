Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)

Τίποτα δεν σταματούσε την Μπάγερν. Παρά την άνεση της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «καυτή» και στο Μόναχο. Έτσι διέλυσε (δεύτερη φορά) την Αταλάντα καθώς επικράτησε 4-1 και στα προημιτελικά του Champions League θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.

Η επέλαση της Μπάγερν είχε αιχμές τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δυο γκολ, το ένα με πέναλτι, και έγινε ο πρώτος Άγγλος παίκτης που σκοράρει 50 γκολ στο Champions League. Ο Λουίς Ντίας είχε γκολ και ασίστ.

H Μπάγερν Μονάχου «ζητούσε» το γκολ από την αρχή, όμως το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-0. Στο 12’ ο Σπορτιέλο απέκρουσε σουτ του Γκερέιρο, ενώ στο 17’ ο τερματοφύλακας της Αταλάντα σταμάτησε και τον Μπίσοφ.

Τελικά, οι Γερμανοί βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με εύστοχο πέναλτι του Χάρι Κέιν στο 25’, το οποίο καταλογίστηκε σε χέρι του Σκαλβίνι. Αρχικά, ο Σπορτιέλο απέκρουσε το πέναλτι, όμως δόθηκε επανάληψη επειδή δεν πατούσε στη γραμμή τουλάχιστον το ένα πόδι του.

Η Μπάγερν κράτησε υψηλούς ρυθμούς. Στο 37’ ο Πάβλοβιτς έκανε κακή πάσα και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρία και στο 38’ ο Καρλ είχε σουτ που κατέληξε άουτ. Η Αταλάντα απείλησε στο 44’ που ο Ούρμπινγκ απέκρουσε σουτ του Πάσαλιτς. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με κατοχή μπάλας 77 % για τους Γερμανούς.

Άργησε να δημιουργήσει ευκαιρία η Μπάγερν στο δεύτερο ημίχρονο αλλά όταν το έκανε «κλείδωσε» τη νίκη με δυο γκολ σε 3’. Το 2-0 πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο 54’ με «κεραυνό» έξω από τη μεγάλη περιοχή, με τη μπάλα να πάει στο «Γ» της εστίας του Σπορτιέλο. Ο Αγγλος έβαλε γκολάρα! Το 3-0 έκανε ο Καρλ, μετά από πάσα του Λουίς Ντίας στο 56’.

Η Μπάγερν δεν σταμάτησε και στο 70’ έκανε το 4-0 με πλασέ του Λουίς Ντίας ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον γκολκίπερ της Αταλάντα. Η Αταλάντα μείωσε (4-1) στο 85’ με κεφαλιά του Σάμαρτζιτς, μετά από κόρνερ του Πάσαλιτς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γεγονός ότι η Μπάγερν δεν επαναπαύτηκε στο υπέρ της 6-1 του πρώτου αγώνα και έπαιξε λες και το ματς στο Μπέργκαμο είχε λήξει 0-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο «κεραυνός» του Χάρι Κέιν, με τον οποίο έγινε το 2-0 λειτούργησε σαν… ξυπνητήρι για την Μπάγερν καθώς ανέβασε ρυθμούς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο στόπερ της Αταλάντα, ο Ιεν δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Ηταν ο χειρότερος όλων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γάλλος Μπαστιάν πήγε σε on field review και καταλόγισε το πέναλτι (22’) υπέρ της Μπάγερν.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Με παρέμβαση του Ντεσεπί δόθηκε το πέναλτι υπέρ της Μπάγερν, ενώ εξέτασε και την εκτέλεση και με νέα παρέμβαση έδωσε επανάληψη.

ΣΚΟΡΕΡ: 25’ (με πέναλτι), 52’ Κέιν, 56’ Καρλ, 70’ Λουίς Ντίας- 85’ Σάμαρτζιτς

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιγκ, Στάνισιτς (72’ Πάβιτς), Τα, Κιμ, Μπίσοφ (72’ Γκνάμπρι), Γκορέτσκα, Πάβλοβιτς (55’ Ντενίζ Οφλι), Καρλ, Γκερέιρο (83’ Ιτο), Ντίας, Κέιν (72’ Τζάκσον).

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Σπορτιέλο, Κοσούνου, Ίεν, Σκαλβίνι (73’ Αχανόρ), Μπελανόβα, Πάσαλιτς, Έντερσον (58΄Ντε Ρον), Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε (58’ Σάμαρτζιτς), Σκαμάκα (71’ Κρστόβιτς), Σουλεμάνα (71’ Ρασπαντόρι)

Στα προημιτελικά η Μπάγερν θα παίξει με την Ρεάλ. Πρόωρος τελικός! Πρώτο ματς εκτός έδρας (7-8/4) και η ρεβάνς (14-15/4).