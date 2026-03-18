Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
Champions League 18 Μαρτίου 2026, 23:53

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Τίποτα δεν σταματούσε την Μπάγερν. Παρά την άνεση της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «καυτή» και στο Μόναχο. Έτσι διέλυσε (δεύτερη φορά) την Αταλάντα καθώς επικράτησε 4-1 και στα προημιτελικά του Champions League θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.

Η επέλαση της Μπάγερν είχε αιχμές τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δυο γκολ, το ένα με πέναλτι, και έγινε ο πρώτος Άγγλος παίκτης που σκοράρει 50 γκολ στο Champions League. Ο Λουίς Ντίας είχε γκολ και ασίστ.

Με κατοχή μπάλας 77 %

H Μπάγερν Μονάχου «ζητούσε» το γκολ από την αρχή, όμως το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-0. Στο 12’ ο Σπορτιέλο απέκρουσε σουτ του Γκερέιρο, ενώ στο 17’ ο τερματοφύλακας της Αταλάντα σταμάτησε και τον Μπίσοφ.

Τελικά, οι Γερμανοί βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με εύστοχο πέναλτι του Χάρι Κέιν στο 25’, το οποίο καταλογίστηκε σε χέρι του Σκαλβίνι. Αρχικά, ο Σπορτιέλο απέκρουσε το πέναλτι, όμως δόθηκε επανάληψη επειδή δεν πατούσε στη γραμμή τουλάχιστον το ένα πόδι του.

Η Μπάγερν κράτησε υψηλούς ρυθμούς. Στο 37’ ο Πάβλοβιτς έκανε κακή πάσα και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρία και στο 38’ ο Καρλ είχε σουτ που κατέληξε άουτ. Η Αταλάντα απείλησε στο 44’ που ο Ούρμπινγκ απέκρουσε σουτ του Πάσαλιτς. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με κατοχή μπάλας 77 % για τους Γερμανούς.

Δυο γκολ σε 3’

Άργησε να δημιουργήσει ευκαιρία η Μπάγερν στο δεύτερο ημίχρονο αλλά όταν το έκανε «κλείδωσε» τη νίκη με δυο γκολ σε 3’. Το 2-0 πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο 54’ με «κεραυνό» έξω από τη μεγάλη περιοχή, με τη μπάλα να πάει στο «Γ» της εστίας του Σπορτιέλο. Ο Αγγλος έβαλε γκολάρα! Το 3-0 έκανε ο Καρλ, μετά από πάσα του Λουίς Ντίας στο 56’.

Η Μπάγερν δεν σταμάτησε και στο 70’ έκανε το 4-0 με πλασέ του Λουίς Ντίας ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον γκολκίπερ της Αταλάντα. Η Αταλάντα μείωσε (4-1) στο 85’ με κεφαλιά του Σάμαρτζιτς, μετά από κόρνερ του Πάσαλιτς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γεγονός ότι η Μπάγερν δεν επαναπαύτηκε στο υπέρ της 6-1 του πρώτου αγώνα και έπαιξε λες και το ματς στο Μπέργκαμο είχε λήξει 0-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο «κεραυνός» του Χάρι Κέιν, με τον οποίο έγινε το 2-0 λειτούργησε σαν… ξυπνητήρι για την Μπάγερν καθώς ανέβασε ρυθμούς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο στόπερ της Αταλάντα, ο Ιεν δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Ηταν ο χειρότερος όλων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γάλλος Μπαστιάν πήγε σε on field review και καταλόγισε το πέναλτι (22’) υπέρ της Μπάγερν.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Με παρέμβαση του Ντεσεπί δόθηκε το πέναλτι υπέρ της Μπάγερν, ενώ εξέτασε και την εκτέλεση και με νέα παρέμβαση έδωσε επανάληψη.

ΣΚΟΡΕΡ: 25’ (με πέναλτι), 52’ Κέιν, 56’ Καρλ, 70’ Λουίς Ντίας- 85’ Σάμαρτζιτς

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιγκ, Στάνισιτς (72’ Πάβιτς), Τα, Κιμ, Μπίσοφ (72’ Γκνάμπρι), Γκορέτσκα, Πάβλοβιτς (55’ Ντενίζ Οφλι), Καρλ, Γκερέιρο (83’ Ιτο), Ντίας, Κέιν (72’ Τζάκσον).

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Σπορτιέλο, Κοσούνου, Ίεν, Σκαλβίνι (73’ Αχανόρ), Μπελανόβα, Πάσαλιτς, Έντερσον (58΄Ντε Ρον), Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε (58’ Σάμαρτζιτς), Σκαμάκα (71’ Κρστόβιτς), Σουλεμάνα (71’ Ρασπαντόρι)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Στα προημιτελικά η Μπάγερν θα παίξει με την Ρεάλ. Πρόωρος τελικός! Πρώτο ματς εκτός έδρας (7-8/4) και η ρεβάνς (14-15/4).

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Champions League 19.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
Κίνηση ανθρωπιάς από την Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται με μία ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)
Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)
Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)
Η Άρσεναλ πέρασε στα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας 2-0 της Μπάγερ και οι Λονδρέζοι θ' αντιμετωπίσουν στους «οκτώ» την Σπόρτινγκ Λισαβώνας

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

