Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)

Η Άρσεναλ νίκησε 2-0 την Λεβερκούζεν στο Emirates στη ρεβάνς των δύο ομάδων στην φάση των 16 του Champions League και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί που θ’ αντιμετωπίσει την Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Οι Λονδρέζοι έκαναν καλή εμφάνιση, είχαν κι άλλες ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα τέρματα και τελικά κατάφεραν να πάρουν το «εισιτήριο» με την αποψινή τους νίκη, καθώς το πρώτο ματς είχε λήξει ισόπαλο 1-1.

Η Μπάγερ από την άλλη πλευρά, πάλεψε και στο Λονδίνο, όπως είχε κάνει και στην πρώτη αναμέτρηση, αποδεικνύοντας ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα με μεγάλες δυνατότητες.

Φανταστικό γκολ από τον Έζε

Η ομάδα του Λονδίνου πίεσε με το ξεκίνημα του ματς, ψάχνοντας το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα, αλλά ο γκοκλίπερ της Λεβερκούζεν, Μπλάσβιχ έκανε εξαιρετικές αποκρούσεις στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης.

Τελικά οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν να προηγηθούν στο 36′ με φανταστικό γκολ που πέτυχε ο Έζε. Ο Τροσάρ έκανε την πάσα και ο διεθνής μέσος της Άρσεναλ έπιασε «κεραυνό», στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα των Γερμανών για το 1-0.





Με την «σφραγίδα» του Ράις

Η ομάδα του Λονδίνου «κυνήγησε» και δεύτερο γκολ από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, θέλοντας να «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι «κανονιέρηδες» πίεσαν την άμυνα της Μπάγερ και τελικά κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματα τους. Σκόρερ του δεύτερου γκολ των Λονδρέζων ήταν ο Ντέκλαν Ράις στο 63′ κι από την στιγμή που η Άρσεναλ έκανε το 2-0 κρίθηκαν όλα, καθώς η Μπάγερ δεν κατάφερε ν’ αντιδράσει.





Η αγγλική ομάδα πέτυχε και τρίτο γκολ στο 71′, με σκόρερ τον Χάβερτζ το οποίο όμως ακυρώθηκε για φάουλ μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Το φαβορί στο «ζευγάρι» ήταν η Άρσεναλ και οι Λονδρέζοι επιβεβαίωσαν τον τίτλο τους, κατακτώντας την πρόκριση στην προημιτελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.





Το «κλειδί» του ματς:

Η Άρσεναλ κατάφερε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με το εξαιρετικό γκολ του Έζε κι αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των δύο ομάδων.

Άλλαξε το ματς:

Ο Ντέκλαν Ράις έκανε το 2-0 στο 63′ και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα σε ότι αφορά την πρόκριση.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Οι φιλοξενούμενοι περίμεναν πολλά από τον Παλάσιος αλλά ο μέσος της Λεβρκούζεν κινήθηκε σε «ρηχά νερά».

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ντάνι Μάκελι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Ο Χάβερτζ πέτυχε γκολ στο 71′, το οποίο όμως ακυρώθηκε μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Σκόρερ: Έζε 36’, Ράις 63′.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ (69′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Θουμπιμέντι (64′ Νέργκαρντ), Ράις, Σάκα, Έζε (70′ Χάβερτζ), Τροσάρ (69′ Μαρτινέλι), Γιόκερες (90′ Σκιέλι).

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουανσά, Άντριχ (83′ Φερνάντεζ), Ταπσόμπα, Ποκού (60′ Κούλμπρεθ), Παλάσιος (70′ Σικ), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Μάζα, Τεριέ (60′ Τίλμαν), Κοφάν.