Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)

Χάρη σε ένα γκολ του Κβαρατσκέλια στο 6′ κι ένα ακόμη του Μπαρκολά εννιά λεπτά μετά, η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το 5-2 του Παρισιού, νίκησε την Τσέλσι και στο Λονδίνο (3-0) και με συνολικό σκορ 8-2 πήρε εμφατική πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League.

Εκεί οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (παίζουν την Τετάρτη 18/3 στις 22:00 στο Λονδίνο), με τους Τούρκους να έχουν νικήσει στο πρώτο ματς με 1-0.

Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα το τραγικό λάθος του 20χρονου Γάλλου στόπερ, Μμαμαντού Σαρ στο 6′, ουσιαστικά τελείωσε το ενδιαφέρον στο παιχνίδι από πολύ νωρίς. Για την ακρίβεια το τελείωσε ο Κβαρατσκέλια. Ο παίκτης που είχε σημείωσε τα δύο τελευταία γκολ των Παριζιάνων στο πρώτο παιχνίδι διαμορφώνοντας το σκορ στο τελικό 5-2, τιμώρησε το λάθος αυτό κάνοντας το 0-1 στο τετ α τετ και κάπου εκεί κρίθηκαν τα πάντα.

Κι αν δεν τελείωσαν οριστικά εκεί, τότε αυτό έγινε στο 15′ όταν ο Μπαρκόλα με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-2!

Στη συνέχεια η Τσέλσι βρήκε το κουράγιο κι έκανε κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά ακόμη και τότε ο τερματοφύλακας Σαφόνοβ (έκανε τουλάχιστον τρεις μεγάλες επεμβάσεις) ήταν έτοιμος ώστε να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους ούτε καν το γκολ της τιμής.

Στο 62΄ ο Σενί Μαγιουλού (είχε μπει αλλαγή) με… ξερό αριστερό σουτ (μετά από ασίστ του Κβαρατσκέλια) έβαλε το «κερασάκι» (3-0) στην «τούρτα» της πρόκρισης για την Παρί. Αυτό ήταν το 4ο ευρωπαϊκό γκολ του 19χρονου.

Το υπόλοιπο του ματς ήταν πλέον διαδικαστικό με αρκετούς οπαδούς της να αποχωρούν μετά το 3-0 αποδοκιμάζοντας.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ της Παρί στο 6′.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Κβαρατσκέλια δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το τραγικό λάθος των Λονδέζω στο 6′ και με το γκολ που πέτυχε «κλείδωσε» από πολύ νωρίς την πρόκριση για την Παρί.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Όχι πως η Τσέλσι είχε πολλές ελπίδες πρόκρισης, ωστόσο το λάθος που κάνει ο νεαρός στόπερ Μαμαντού Σαρ στο πρώτο γκολ ήταν καταδικαστικό και επί της ουσίας τελείωσε εκεί τις οποίες πιθανότητες είχε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Εύκολο το έργο του Σλοβένου διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το ίδιο και για το VAR η παρέμβαση του οποίου δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα.

ΣΚΟΡΕΡ: 6′ Κβαρατσκέλια , 15′ Μπαρκολά, 62′ Μαγιουλού

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Τσέλσι: Σάντσεθ, Κουκουρέγια (71’ Ανταραμπιόγο), Τσαλόμπα, Χάτο, Σαρ (46’ Ατσεαμπόνγκ), Καϊσέδο, Αντρέι Σάντος, Πάλμερ (58’ Γκαρνάτσο), Έντσο Φερνάντες (58’ Λάβια), Νέτο, Ζοάο Πέδρο (58’ Ντέλαπ)

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Πάτσο, Νούνο Μέντες (66’ Ερναντές), Μαρκίνιος, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες (46’ Μαγιουλού), Κβαρατσχέλια (73’ Κανγκ Ιν Λι), Μπαρκολά (59’ Ντουέ), Ντεμπελέ (66’ Γκονσάλο Ράμος), Ζαΐρ Εμερί.