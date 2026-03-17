sports betsson
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)
Champions League 17 Μαρτίου 2026, 23:54

Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χρήματα: Όταν λείπουν απ' την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Spotlight

Χάρη σε ένα γκολ του Κβαρατσκέλια στο 6′ κι ένα ακόμη του Μπαρκολά εννιά λεπτά μετά, η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το 5-2 του Παρισιού, νίκησε την Τσέλσι και στο Λονδίνο (3-0) και με συνολικό σκορ 8-2 πήρε εμφατική πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League.

Εκεί οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (παίζουν την Τετάρτη 18/3 στις 22:00 στο Λονδίνο), με τους Τούρκους να έχουν νικήσει στο πρώτο ματς με 1-0.

Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα το τραγικό λάθος του 20χρονου Γάλλου στόπερ, Μμαμαντού Σαρ στο 6′, ουσιαστικά τελείωσε το ενδιαφέρον στο παιχνίδι από πολύ νωρίς. Για την ακρίβεια το τελείωσε ο Κβαρατσκέλια. Ο παίκτης που είχε σημείωσε τα δύο τελευταία γκολ των Παριζιάνων στο πρώτο παιχνίδι διαμορφώνοντας το σκορ στο τελικό 5-2, τιμώρησε το λάθος αυτό κάνοντας το 0-1 στο τετ α τετ και κάπου εκεί κρίθηκαν τα πάντα.

Κι αν δεν τελείωσαν οριστικά εκεί, τότε αυτό έγινε στο 15′ όταν ο Μπαρκόλα με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-2!

Στη συνέχεια η Τσέλσι βρήκε  το κουράγιο κι έκανε κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά ακόμη και τότε ο τερματοφύλακας Σαφόνοβ (έκανε τουλάχιστον τρεις μεγάλες επεμβάσεις) ήταν έτοιμος ώστε να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους ούτε καν το γκολ της τιμής.

Στο 62΄ ο Σενί Μαγιουλού (είχε μπει αλλαγή) με… ξερό αριστερό σουτ (μετά από ασίστ του Κβαρατσκέλια) έβαλε το «κερασάκι» (3-0) στην «τούρτα»  της πρόκρισης για την Παρί. Αυτό ήταν το 4ο ευρωπαϊκό γκολ του 19χρονου.

Το υπόλοιπο του ματς ήταν πλέον διαδικαστικό με αρκετούς οπαδούς της να αποχωρούν μετά το 3-0 αποδοκιμάζοντας.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ της Παρί στο 6′.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:  Ο Κβαρατσκέλια δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το τραγικό λάθος των Λονδέζω στο 6′ και με το γκολ που πέτυχε «κλείδωσε» από πολύ νωρίς την πρόκριση για την  Παρί.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Όχι πως η Τσέλσι είχε πολλές ελπίδες πρόκρισης, ωστόσο το λάθος που κάνει ο νεαρός στόπερ Μαμαντού Σαρ στο πρώτο γκολ ήταν καταδικαστικό και επί της ουσίας τελείωσε εκεί τις οποίες πιθανότητες είχε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Εύκολο το έργο του Σλοβένου διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το ίδιο και για το VAR η παρέμβαση του οποίου δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα.

ΣΚΟΡΕΡ: 6′ Κβαρατσκέλια , 15′ Μπαρκολά, 62′ Μαγιουλού

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Τσέλσι: Σάντσεθ, Κουκουρέγια (71’ Ανταραμπιόγο), Τσαλόμπα, Χάτο, Σαρ (46’ Ατσεαμπόνγκ), Καϊσέδο, Αντρέι Σάντος, Πάλμερ (58’ Γκαρνάτσο), Έντσο Φερνάντες (58’ Λάβια), Νέτο, Ζοάο Πέδρο (58’ Ντέλαπ)

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Πάτσο, Νούνο Μέντες (66’ Ερναντές), Μαρκίνιος, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες (46’ Μαγιουλού), Κβαρατσχέλια (73’ Κανγκ Ιν Λι), Μπαρκολά (59’ Ντουέ), Ντεμπελέ (66’ Γκονσάλο Ράμος), Ζαΐρ Εμερί.

Headlines:
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

World
Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ανατροπή: Πρωταθλητής Κόπα Άφρικα το Μαρόκο με απόφαση της CAF!
Ποδόσφαιρο 18.03.26

H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιας – Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο

Σύνταξη
Champions League 18.03.26

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους

Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Σύνταξη
Champions League 17.03.26

betson_textlink
Stream sports
Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους
Champions League 18.03.26

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)
Champions League 17.03.26

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
Champions League 17.03.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 17.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)
Champions League 12.03.26

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
Champions League 12.03.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

Σύνταξη
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύνταξη
Καιρός: Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα – Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»
Ελλάδα 17.03.26

Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα - Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»

Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα φέρουν βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ
Μπάσκετ 17.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Ευρωλίγκα (είχε 32, σημείωσε 36) ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 και της πήρε και τη διαφορά, ενόψει πιθανής ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Μπορούμε να κοιμηθούμε ήρεμοι: Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Απόρρητο