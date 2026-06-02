Γαλλία: Φορτηγό προκάλεσε καραμπόλα με 23 οχήματα και 37 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός

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Μεγάλη καραμπόλα με εμπλεκόμενα 23 οχήματα προκάλεσε την Τρίτη (2/6) στην περιοχή της Αντίμπ στη Γαλλία ένα φορτηγό.

Το βαρύ φορτηγό που μετέφερε οικοδομικά μηχανήματα παρασύρθηκε κινούμενο σε κατηφορικό δρόμο χωρίς να χρησιμοποιήσει τα φρένα του, σύμφωνα με τη Le Figaro.

🇫🇷 📰 [ FRANCE ] D’autres vidéos montrant le spectaculaire carambolage qui s’est produit en début d’après midi à Antibes. Par miracle, il n’y a que des blessés légers selon BFMTV. (source : presse)#France pic.twitter.com/fIHlgy8EuI — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) June 2, 2026

Στη συνέχεια, έπεσε πάνω σε ένα περιπολικό. Ακόμη 22 οχήματα ενεπλάκησαν σε μία αλυσιδωτή σύγκρουση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 37 ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν υπήρχαν παιδιά μεταξύ των τραυματιών.

Όπως αποδεικνύεται από βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οχήματα κατέληξαν σε διάφορα σημεία στον πολυσύχναστο δρόμο και σε δύο ταχυφαγεία. Οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από 16 αυτόπτες μάρτυρες.

🇫🇷 📰 [ FRANCE ] Un énorme carambolage a fait au moins 37 blessés à Antibes. Le poids lourd aurait dévalé une pente sans freiner avant l’impact. (source : presse)#France pic.twitter.com/fRpAYRbX4e — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) June 2, 2026

Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε με 22 οχήματα και 45 άτομα ενώ η περιοχή αποκλείστηκε και drone έδιναν εικόνα από αέρος.