Τραγωδία στη Γαλλία: Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο κοντά στα σύνορα με την Ελβετία

Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι που διέμεναν στην Ελβετία – δύο αγόρια, εκ των οποίων ένας 16χρονος ανήλικος, και δύο κορίτσια – σκοτώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην κεντροανατολική Γαλλία όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο, ανακοίνωσε το Σάββατο η εισαγγελία.

Εκτός από τον ανήλικο, τα άλλα θύματα του τροχαίου που σημειώθηκε στην πόλη Κολόνζ, κοντά στην περιοχή των συνόρων με την Ελβετία, ήταν όλα 18 ετών, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.

Οι νέοι, που ήταν δύο ζευγάρια, «όλοι πορτογαλικής εθνικότητας με διεύθυνση κατοικίας στην Ελβετία, επρόκειτο να πάνε στο Παρίσι στο πλαίσιο ενός ταξιδιού», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντουάν Σελ, αντιεισαγγελέας της Μπουρ-αν-Μπρες.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της έρευνας, «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη που να υποδηλώνει ότι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα. «Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά. Παρά την παρέμβαση των πυροσβεστών έπειτα από κλήση στον αριθμό 18 (τον γαλλικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την Πυροσβεστική), διαπιστώθηκε ότι όλοι οι επιβαίνοντες ήταν νεκροί», ανακοίνωσε η νομαρχία.

Επιβεβαίωσε την είδηση η ελβετική αστυνομία

Η αστυνομία του καντονιού του Φριμπούρ στην Ελβετία επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε από τους Γάλλους ομολόγους της γύρω στη 1 π.μ.: «Τα θύματα είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών. Τρία από τα θύματα διέμεναν στο Gruyère και ένα στη Sarine. Ειδοποιήσαμε τις οικογένειες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την υποστήριξη της κινητής ομάδας ψυχοκοινωνικών επειγόντων περιστατικών».