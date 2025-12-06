Θλίψη έχει σκορπίσει στην Κρήτη ο θάνατος του 45χρονου αθλητή ΑμεΑ της ομάδας μπάσκετ Αετοί Κρήτης, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα Χανιά.

Ειδικότερα, ο άνδρας οδηγούσε το ηλεκτρικό αμαξίδιο όχημά του σε δρόμο που οδηγεί στον λιμένα Σούδας όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ.

Το θύμα είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 23 χρόνια σε τροχαίο και γι’ αυτό χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό αμαξίδιο

Σύμφωνα με το cretapost ο αθλητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα στο κεφάλι και τον υπέβαλαν σε εξετάσεις. Όπως αναφέρουν λιμενικές πηγές η αξονική τομογραφία του 45χρονου βγήκε «καθαρή» όμως οι γιατροί έκριναν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους ωστόσο λίγες ώρες αργότερα υπέστη ανακοπή.

Την ίδια ώρα έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από το λιμεναρχείο προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του ενώ διενεργείται προανάκριση για τις ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, δεν έχασε την αγάπη του για τη ζωή, συμμετείχε σε κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα των Χανίων, ενώ με κάθε ευκαιρία μιλούσε δημοσίως για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την οδική συμπεριφορά.

Το θύμα ήταν ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό μέλος της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο «Αετοί Κρήτης», αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στην αθλητική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία της Σούδας, όπου είχε ενεργή παρουσία.

Το όχημα που οδηγούσε ο 45χρονος