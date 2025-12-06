Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο στη Σούδα
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό τρίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας.
Βαθιά θλίψη στα Χανιά μετά τον θάνατο γνωστού 45χρονου αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο το απόγευμα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου.
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό τρίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο 45χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το θύμα ήταν ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό μέλος της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο «Αετοί Κρήτης», αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στην αθλητική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία της Σούδας, όπου είχε ενεργή παρουσία.
Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται καθώς παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
