Με βροχές και καταιγίδες ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Σημάδια αστάθειας θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με αυξημένες θερμοκρασίες και βροχές.
Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ακραία φαινόμενα ούτε κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
Η νέα εβδομάδα ξεκινά με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών φαινομένων, καθώς η αστάθεια επιμένει σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς να διαφαίνεται κάποια σημαντική επιδείνωση του καιρού.
Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το επόμενο διάστημα θα κυριαρχούν διαδοχικά κύματα αστάθειας, τα οποία θα φέρνουν κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας.
Την Τρίτη τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά, με τις καταιγίδες να περιορίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.
Την Τετάρτη η αστάθεια θα εντοπιστεί κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις απογευματινές ώρες.
Από την Πέμπτη και καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με τον καιρό να διατηρεί τον άστατο χαρακτήρα του.
Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 27 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχύονται κατά διαστήματα.
Κολυδάς: «Ανοιξιάτικη αστάθεια»
Από την πλευρά του ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για «ανοιξιάτικη αστάθεια» στο σκηνικό του καιρού.
Όπως τονίζει θα υπάρχουν εναλλαγές ήλιου και βροχών, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.
