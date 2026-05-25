«Έφευγε με την τελευταία πτήση και επέστρεφε το πρωί άυπνος» – Ο Τραϊανός Δέλλας ήθελε να είναι πάντα δίπλα στη Γωγώ Μαστροκώστα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την περίοδο εκείνη ίσως βρισκόταν στην καλύτερη περίοδο της προπονητικής του καριέρας. Είχε προηγηθεί μια παύση τριών ετών μετά την αποχώρησή του από τον Παναιτωλικό το 2021 και η ευκαιρία του ΟΦΗ φάνταζε ιδανική για το μέλλον του.

Ο λόγος για τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος έβαλε τότε τις βάσεις για να δημιουργήσουν οι Ομιλήτες ένα αξιόμαχο σύνολο, που τα αμέσως επόμενα χρόνια αργότερα θα έφτανε σε δύο τελικούς Κυπέλλου, κατακτώντας μάλιστα τον φετινό τίτλο.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη δουλειά του στους «ασπρόμαυρους» του Ηρακλείου, καθώς έβαλε για μια ακόμα φορά την οικογένειά του πάνω από όλα. Όταν αντιλήφθηκε ότι η υγεία της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει ο ίδιος από το σύλλογο τον Οκτώβριο, σοκάροντας τους οπαδούς του ΟΦΗ, που δεν γνώριζαν τι περνούσε.

«Έφευγε με την τελευταία πτήση και επέστρεφε το πρωί άυπνος»

Αποκαλυπτική για τα όσα βίωνε εκείνη την περίοδο ο Τραϊανός Δέλλας είναι η μαρτυρία του Μανώλη Αλεξάκης, γενικού διευθυντή του Creta Media Group, ο οποίος αποκάλυψε τις καθημερινές μετακινήσεις του «Τράι».

Με την γυναίκα του και την κόρη του να βρίσκονται στην Αθήνα, ο τεχνικός του ΟΦΗ είχε κάνει το δρομολόγιο «Ηράκλειο – Αθήνα – Ηράκλειο» καθημερινή συνήθεια, μόνο και μόνο για να βρίσκεται λίγες ώρες καθημερινά με την οικογένειά του.

«Έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί Ηράκλειο για την προπόνηση, άυπνος. Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του Γωγώ έστω λίγες ώρες» τόνισε σε ανάρτησή του ο κ. Αλεξάκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manolis Alexakis (@manolis_alexakis)

«Τελικά άφησε την προπονητική και τον ΟΦΗ για να στηρίξει τη γυναίκα του, ήδη όμως είχε ανάψει τη φλόγα. Είχε φέρει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο. Εκείνους που μας πήγαν σε 3 τελικούς. Δυστυχώς η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή και τη σκέψη μας από χθες είναι δίπλα σ’ αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλε Τραϊανέ συλλυπητήρια» πρόσθεσε.