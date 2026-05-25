Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 30χρονος διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός, χθες το μεσημέρι, στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από τον 30χρονο, ύστερα από καβγά που προηγήθηκε.

Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 24ωρου, ώστε να περιληφθεί στη δικογραφία.