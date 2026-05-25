Η ταινία «Michael» έχει βάλει φωτιά (και πολλά μηδενικά) στα ταμεία.

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Σαββατοκύριακο, η ταινία «Michael» συγκέντρωσε 28,5 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία εκτός ΗΠΑ, σημειώνοντας άλλη μια ισχυρή επίδοση. Η ταινία, που διανέμεται από την Universal διεθνώς και από την Lionsgate στις ΗΠΑ, έχει αποφέρει μέχρι σήμερα 468 εκατομμύρια δολάρια απο διεθνείς αγορές και 319 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Με μια σημαντική αγορά — την Ιαπωνία — να μην έχει ακόμη ξεκινήσει, το «Michael» αναμένεται τελικά να ξεπεράσει τη μεγάλη επιτυχία του 2018, το «Bohemian Rhapsody» (911 εκατομμύρια δολάρια), και να καταστεί η μουσική βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Ποιοι ακολουθούν

Το sequel της Disney «The Devil Wears Prada 2» ξεπέρασε επίσης ένα σημαντικό ορόσημο στα ταμεία, με περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Τώρα, στο τέταρτο Σαββατοκύριακο προβολής της, η ταινία συγκέντρωσε 21 εκατομμύρια δολάρια. Το «The Devil Wears Prada 2» έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στη Βόρεια Αμερική με σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, αλλά έχει γνωρίσει ιδιαίτερη δημοτικότητα στα διεθνή ταμεία με 408 εκατομμύρια δολάρια.

Η σημαντικότερη πρεμιέρα αυτού του Σαββατοκύριακου ήταν το spin-off της Disney «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», το οποίο συγκέντρωσε 64 εκατομμύρια δολάρια σε 51 χώρες. Οι κορυφαίες αγορές ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,1 εκατομμύρια δολάρια, η Γερμανία με 6,5 εκατομμύρια δολάρια, η Κίνα με 5,3 εκατομμύρια δολάρια και η Ιαπωνία με 4,9 εκατομμύρια δολάρια.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την τελευταία απόπειρα του στούντιο για spin-off, την ταινία του 2018 «Solo: A Star Wars Story», η οποία κατέληξε σε καταστροφή. Η ταινία εκείνη είχε εισπράξεις 65 εκατομμυρίων δολαρίων στο εξωτερικό και 84 εκατομμυρίων δολαρίων στην εγχώρια αγορά (και 103 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της τετραήμερης αργίας του Memorial Day), χωρίς να έχουν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό. Με μέτριες κριτικές, έγινε η πρώτη ταινία «Star Wars» που έχασε χρήματα κατά τη διάρκεια της προβολής της στις αίθουσες, αποφέροντας συνολικά 392 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι ενός τεράστιου προϋπολογισμού σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

*Mε πληροφορίες από: Variety