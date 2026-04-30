Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση
Το 2019 ήταν μια περίεργη χρονιά για τον Νταν Ριντ. Το Leaving Neverland, ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τους ισχυρισμούς δύο ανδρών ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά, έκανε την εμφάνισή του και δίχασε κοινό και κριτικούς.
Οι αντιδράσεις έφτασαν να είναι ακραίες – πριν την κάθε προβολή του φιλμ αστυνομικοί και εκπαιδευμένοι σκύλοι έλεγχαν τα σινεμά γιατί φοβόντουσαν για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Οι απειλές ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο στη ζωή του σκηνοθέτη – ακόμα κι όταν το Leaving Neverland κέρδισε εκείνη τη χρονιά το βραβείο Emmy Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Από τότε έχουν περάσει επτά χρόνια, αυτή την περίοδο τα φώτα είναι στραμμένα στο Michael και ο Νταν Ριντ έχει κάτι να πει για τη νέα βιογραφική ταινία.
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να δουν το Michael, μια ταινία ακολουθεί τη ζωή του «Βασιλιά της Ποπ» από την παιδική του ηλικία έως το 1988 και σε συνέντευξή του στο Variety, μίλησε για αυτή του την εμπειρία.
«Η ταινία απλά ανατρέπει την αλήθεια»
Έχει αναφερθεί ότι οι δημιουργοί της ταινίας «Michael» έκοψαν σημαντικές σκηνές που θα διερευνούσαν τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση εναντίον του Τζάκσον, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009, και οι οποίες έγιναν για πρώτη φορά δημόσιες το 1993, προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνία που είχε γίνει με την οικογένεια ενός από τα φερόμενα θύματα του Τζάκσον, του Τζόρνταν Τσάντλερ, πίσω στη δεκαετία του ’90.
«Η ταινία απλά ανατρέπει την αλήθεια — το μαύρο είναι άσπρο, το άσπρο είναι μαύρο, και δύο και δύο κάνουν πέντε — και κανένας από όσους πάνε να δουν την ταινία δεν θα το αμφισβητήσει ποτέ, αλλά είναι μια ταινία που είναι αδύνατο να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως απάντηση στο Leaving Neverland», δήλωσε ο Ριντ στο Variety. «Υποτίθεται ότι θα ήταν η απάντηση στο Leaving Neverland, και το προσπάθησαν σε ένα πρώιμο σενάριο, αλλά απέτυχε, οπότε δημιούργησαν αυτή την ταινία-τζουκ μποξ, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πειστική αφήγηση που θα εξηγούσε την αγάπη του Τζάκσον για τα παιδιά».
Το ντοκιμαντέρ του Ριντ από το 2019 ακολουθεί τους Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ, δύο άνδρες που γνώριζαν τον Τζάκσον από παιδιά και ισχυρίστηκαν ότι ο τραγουδιστής τους κακοποίησε σεξουαλικά.
«Γιατί το παρακάμπτουν αυτό;»
Ο Μάικλ Τζάκσον και οι κληρονόμοι του αρνούνται εδώ και καιρό τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του τραγουδιστή: η οικογένεια κυκλοφόρησε μάλιστα το δικό της ντοκιμαντέρ, με τίτλο Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary, για να αντικρούσει τις κατηγορίες που διατυπώνονται στο Leaving Neverland.
«Γιατί το παρακάμπτουν αυτό;» είπε ο Ριντ, όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται για το γεγονός ότι οι κληρονόμοι του Τζάκσον κυκλοφορούν ταινίες και ένα μιούζικαλ (το MJ the Musical έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το 2022) που αγνοούν τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του.
* Με πληροφορίες από: People | Variety
Κεντρική φωτογραφία από το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις