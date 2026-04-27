Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Το Michael έγινε η βιογραφική ταινία με το καλύτερο «άνοιγμα» όλων των εποχών
Ρεκόρ 27 Απριλίου 2026, 13:10

Το Michael έγινε η βιογραφική ταινία με το καλύτερο «άνοιγμα» όλων των εποχών

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του Michael στο box office, με την ταινία γιαν τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον να ξεπερνάει τα 215 εκατ. δολάρια το πρώτο τριήμερο

Φροίξος Φυντανίδης
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Από τότε που έγινε γνωστό ότι θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες μια ταινία για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, πολλά είχαν ακουστεί και γραφτεί. Αυτό που περίμεναν όλοι ήταν αν το Michael θα έβαζε έστω και λίγο στην πλοκή του τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που βάραιναν τον Βασιλιά της Ποπ – ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Τελικά το φιλμ που φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του Αντουάν Φουκουά και έχει στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Τζααφάρ Τζάκσον -ανιψιό του «Βασιλιά»- αποφάσισε να αφήσει εκτός τα νομικά προβλήματα του Μάικλ. Και είχε λόγο που το έκανε.

Όπως εξήγησε ο Κόλμαν Ντομίνγκο, που υποδύεται τον πατέρα του πάλαι ποτέ σούπερ σταρ της ποπ, η δημιουργική ομάδα δεν προσπάθησε να αποκρύψει κάτι – απλά στη χρονική περίοδο στην οποία εστιάζει το φιλμ (δηλαδή το ξεκίνημα με τους Jackson 5 και την άνοδο της σόλο καριέρας του) δεν είχαν κάνει την εμφάνισή τους ακόμα οι καταγγελίες.

Παρά τις αντιδράσεις και τις κακές κριτικές (έχει μόλις 38% στο Rotten Tomatoes), ο κόσμος δεν πτοήθηκε και στήριξε το ξεκίνημα του Michael στις σκοτεινές αίθουσες. Πόσο; Τόσο, ώστε να γίνει η βιογραφική ταινία με το καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών.

Το πρώτο του τριήμερο, το Michael σάρωσε στο box office, αγγίζοντας τα 100 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και ξεπερνώντας τα 215 εκατ. παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε το Straight Outta Compton του 2015 με τα 60 εκατ. δολάρια εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, το φιλμ του Αντουάν Φουκουά έγινε η ταινία με το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα μέσα στο 2026 – μπροστά του βρίσκεται μόνο το animation The Super Mario Galaxy Movie των 131 εκατ. Ενώ αποτελεί την πιο εμπορική ταινία της Lionsgate μετά από μια δεκαετία και την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 του 2015.

Έως τώρα οι ειδικοί προβλέπουν ότι το Michael θα ξεπεράσει τις 700 εκατ. δολάρια στο box office.

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
