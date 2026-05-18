Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Εκατοντάδες κόσμου στο Μουσείο Ακρόπολης – Ο θεσμός και οι δράσεις
The Good Life 18 Μαΐου 2026, 16:15

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων υπενθυμίζει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων συνάντησης, μνήμης και διαλόγου

Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Η 18η Μαΐου, καθιερωμένη ως η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, τιμάται και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα, με το κοινό να αποθεώνει το θεσμό.

Το Μουσείο Ακρόπολης αλλά και άλλα μουσεία είναι γεμάτα από επισκέπτες από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι ουρές εκατοντάδων μέτρων που έχουν σχηματιστεί στην είσοδο επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, καθώς τόσο οι ξένοι επισκέπτες της πρωτεύουσας όσο και οι μόνιμοι κάτοικοι έσπευσαν να επωφεληθούν από τη δωρεάν είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους είναι ήδη viral επιβεβαιώνοντας τη σημαντικότητα της πρωτοβουλίας.

Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό έως τις 17:00, αποτελώντας το επίκεντρο των σημερινών εορτασμών στην Αθήνα.

Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας

«Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο»

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).

Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών «με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάται σ’ όλες τις χώρες-μέλη του ICOM, με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις, ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Με την ευκαιρία του εορτασμού, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM διοργανώνει κατά τον μήνα Μάιο ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο»

Τα μουσεία, ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι, αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών σημειώνει το ICOM.

Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία  ενώνουν τον  κόσμο» για το 2026, το ICOM επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Τα μουσεία ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας τη διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 10: Μείωση των Ανισοτήτων: μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.
Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί: προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.
Στόχος 17: Συνεργασίες για την επίτευξη των Στόχων: ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμώμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων εδώ.

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
Κάννες 18.05.26

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Η εκπροσώπηση  18.05.26

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Κάννες 16.05.26

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Ένα μικρό ραφείο 18.05.26

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά
Βlockbuster ολκής 18.05.26

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation
Τα Νέα της Αγοράς 18.05.26

Με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, ο διαγωνισμός που ανέδειξε κάποια από τα μεγαλύτερα success stories της χώρας αναζητά τους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη
ΠΑΣΟΚ 18.05.26

Το κυβερνών κόμμα «ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς. Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική της

Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έθεσε στο στόχαστρο τον υφυπουργό Εργασίας με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ - Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη μισθωμάτων ο Βασίλης Σπανάκης

ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Σταδιακή φθορά 18.05.26

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Όσα είπε 18.05.26

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Το μέλλον του Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς και το NBΑ και τα δεδομένα για Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 18.05.26

Αμερικάνικο δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Βαλαντσιούνας αναμένεται να μείνει ελεύθερος από το Ντένβερ, με τις πιθανότητες επιστροφής του στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού να είναι αυξημένες.

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη
Live η πορεία του στολίσκου 18.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή επίθεση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla - Η επιχείρηση έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, λέει νομικός εκπρόσωπος του στολίσκου αλληλεγγύης

Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
Και τα κόκκινα δάνεια 18.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις οκτώ δεσμεύσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

