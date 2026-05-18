Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Εκατοντάδες κόσμου στο Μουσείο Ακρόπολης – Ο θεσμός και οι δράσεις

Η 18η Μαΐου, καθιερωμένη ως η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, τιμάται και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα, με το κοινό να αποθεώνει το θεσμό.

Το Μουσείο Ακρόπολης αλλά και άλλα μουσεία είναι γεμάτα από επισκέπτες από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι ουρές εκατοντάδων μέτρων που έχουν σχηματιστεί στην είσοδο επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, καθώς τόσο οι ξένοι επισκέπτες της πρωτεύουσας όσο και οι μόνιμοι κάτοικοι έσπευσαν να επωφεληθούν από τη δωρεάν είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους είναι ήδη viral επιβεβαιώνοντας τη σημαντικότητα της πρωτοβουλίας.

Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό έως τις 17:00, αποτελώντας το επίκεντρο των σημερινών εορτασμών στην Αθήνα.

Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας

«Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο»

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).

Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών «με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάται σ’ όλες τις χώρες-μέλη του ICOM, με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις, ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Με την ευκαιρία του εορτασμού, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM διοργανώνει κατά τον μήνα Μάιο ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο»

Τα μουσεία, ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι, αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών σημειώνει το ICOM.

Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» για το 2026, το ICOM επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Τα μουσεία ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας τη διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 10: Μείωση των Ανισοτήτων: μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί: προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Στόχος 17: Συνεργασίες για την επίτευξη των Στόχων: ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμώμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

