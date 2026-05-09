«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» – Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό

Εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί το Μουσείο Αρχαιοτήτων του Μετρό «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Το μουσείο στεγάζεται στο κτήριο – μνημείο του Στρατωνισμού Α3 και περιλαμβάνει ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό. Για το κοινό θα είναι ανοιχτό από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, από τις 08:30 μέχρι τις 15:30 (εκτός Τρίτης).

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης, στην ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και στα μεγάλα έργα που, όπως είπε, αλλάζουν τη φυσιογνωμία της δυτικής πλευράς της πόλης.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο μουσείο από την υπουργό, η οποία σημείωσε μεταξύ άλλων η συνολική επένδυση στον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ.

«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις»: Η έκθεση

Το μουσείο φιλοξενεί ευρήματα από το 316 π.Χ. έως και τη μεγάλη φωτιά που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη το 1917, αναφέρει το thestival.gr, ενώ στον αύλειο χώρο του προβάλλονται και αναδεικνύονται τα αποσπασμένα ψηφιδωτά δάπεδα, τα υπόκαυστα και οι τοίχοι της έπαυλης από τον Σταθμό «Αγία Σοφία».

Στο πρώτο τμήμα της έκθεσης, που αναπτύσσεται στο ισόγειο του κτιρίου, εκτίθενται αρχαιότητες που προέρχονται από ανασκαφές στις εκτός των τειχών περιοχές (προέρχονται από τους σταθμούς: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Φλέμινγκ και αμαξοστάσιο Πυλαίας.

Στο δεύτερο, που είναι το μεγαλύτερο και αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον όροφο του κτιρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει αρχαιότητες από ανασκαφές σε δύο σταθμούς, Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας, που χωροθετούνται εντός των τειχών της πόλης.

Το αρχαιολογικό υλικό οργανώνεται σε πέντε ενότητες βάσει του τόπου προέλευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιτύμβιες στήλες, κοσμήματα και χρυσά στεφάνια, λάρνακες και σαρκοφάγοι με πλούσια διακόσμηση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, ρωμαϊκοί ταφι καί βωμοί, τοιχογραφίες, και ψηφιδωτά πρωτοβυζαντινής βασιλικής, κτιστός καμαροσκεπής τάφος ως τμήμα ταφικού λατρευτικού συνόλου μικρού ναού πρωτοβυζαντινών χρόνων, καθώς και αποθηκευτικά και εργαστηριακά αγγεία.