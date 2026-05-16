Η Σέριλιν Φεν αρνήθηκε να περπατήσει με μαγιό στην πασαρέλα του Twin Peaks

Ένα συγκεκριμένο επεισόδιο του θρυλικού «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς, δεν κατάφερε να βγει στον άερα αναίμακτα και, χωρίς απώλειες: όπως μπορεί να θυμάστε, η σειρά επικεντρώθηκε (κάποια στιγμή) στον διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Twin Peaks», φέρνοντας τους αλλόκοτους χαρακτήρες σε ένα κεντρικό γεγονός.

Όμως, η Σέριλιν Φεν, αρνήθηκε να πάρει μέρος.

«Δεν το κάνω. Με τίποτα, γαμώτο»

Οι Nτόνα Χάγουορντ, Σέλι Τζόνσον, Λούσι Μοράν, Ναντίν Χέρλεϊ, Λάνα Μίλφορντ και Άνι Μπλάκμπερν συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ενώ οι Νόρμα Τζένινγκς, Ντοκ Χάγουορντ, Πιτ Μαρτέλ και Ντικ Τρεμέιν υιοθέτησαν τον ρόλο της κριτικής επιτροπής.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, ο χαρακτήρας της Σέριλιν Φεν, η Όντρεϊ Χορν, υποτίθεται ότι συμμετείχε, αλλά εμφανίστηκε μόνο για λίγο λόγω της σθεναρής αντίρρησης της ηθοποιού.

«Πήρα αμέσως τον Ντέιβιντ [Λιντς] και του είπα: ‘Δεν το κάνω. Με τίποτα, γαμώτο’», ανέφερε η Φεν, σύμφωνα με τον συγγραφέα Σκοτ Μέσλοου στο βιβλίο του, *A Place Both Wonderful and Strange: The Extraordinary Untold History of Twin Peaks*.

«Η Όντρεϊ ήταν εκεί, αλλά εγώ δεν περπάτησα πάνω-κάτω σε μια γαμημέν@ πασαρέλα φορώντας μαγιό», επέμεινε.

Ο νόμος της φύσης

Ο χαρακτήρας της εμφανίστηκε στο επεισόδιο μονάχα για να δώσει μια ομιλία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κάτι που η Σέριλιν Φεν θεώρησε ότι ταιριάζει περισσότερο με τον πολύπλοκο, επαναστατικό χαρακτήρα της.

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να σώσεις ένα δάσος, μια ιδέα ή οτιδήποτε έχει αξία — και αυτός είναι να αρνηθείς να στέκεσαι άπραγος και να το βλέπεις να πεθαίνει», είπε η Χορν στην ομιλία της.

«Υπάρχει ο νόμος της φύσης που είναι πιο θεμελιώδης για τη ζωή από τους νόμους του ανθρώπου. Και όταν κάτι που σε νοιάζει βρίσκεται σε κίνδυνο, πρέπει να δράσεις για να το σώσεις, αλλιώς θα το χάσεις για πάντα».

Μετά από μια μικρή παύση, πρόσθεσε: «Και αυτό είναι που εγώ, ως Μις Twin Peaks ή ως Όντρεϊ Χορν, σκοπεύω να κάνω».

Σε μια συνέντευξη του 2014 στο The A.V. Club, η Σέριλιν Φεν αναγνώρισε τη συμβολή του Ντέιβιντ Λιντς στον χαρακτήρα της Όντρεϊ, τον οποίο έγραψε ειδικά για εκείνη και τον οποίο η ίδια ενσάρκωσε καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς.

«Την καθόρισε ο Ντέιβιντ. Ήταν αυτή που ήταν εξαιτίας του. Αυτό που διαβάζεις σε ένα κομμάτι χαρτί είναι ένα πράγμα, αλλά όταν έφτασα εκεί, δεν μπορούσαν να βρουν saddle παπούτσια, και αυτός έλεγε: ‘Πρέπει να έχεις saddle παπούτσια!’. Είχε πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα στο μυαλό του», είπε.

«Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, όμως, ήταν το μολύβι μέσα στο φλιτζάνι του καφέ. Ένας από τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς μου είπε: ‘Αυτό είναι τόσο χαρακτηριστικό σου!’», ανέφερε γελώντας.