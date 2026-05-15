Ξεκίνησε και επίσημα η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ
Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του No Time to Die και χιλιάδες φήμες, η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ ξεκίνησε και επίσημα
Το 2021 όλοι ήξεραν ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ θα κρεμούσε μια και καλή το κοστούμι του και θα δοκίμαζε άλλα πράγματα μπροστά από τις κάμερες. Τότε όλοι πίστευαν ότι η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της είχαν κάνει ήδη τις κινήσεις για να βρουν τον αντικαταστάτη του. Τελικά, πέντε χρόνια μετά, ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιος θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ.
Σε αυτό το διάστημα αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει – η Amazon MGM ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο του franchise με σκοπό να το πάει ένα βήμα παρά πέρα, ο Ντενί Βιλνέβ ανέλαβε τη σκηνοθεσία, ενώ ο Στίβεν Νάιτ πήρε τον δύσκολο ρόλο του σεναρίου. Μόνο ένα πράγμα έχει μείνει ίδιο – κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο νέος 007.
Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια χιλιάδες φήμες έχουν ακουστεί και εκατοντάδες ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι. Ωστόσο το κυνήγι του επόμενου Τζέιμς Μποντ τώρα ξεκινάει.
Σύμφωνα με το Variety, η Amazon MGM προσέλαβε τη Νίνα Γκολντ για να δώσει τη λύση. Η Αγγλίδα υπεύθυνη κάστινγκ έχει ένα πλούσιο και επιτυχημένο βιογραφικό, καθώς έχει αναλάβει το καστ στο Game of Thrones, στο The Crown, έχει εμπλακεί σε πέντε ταινίες του κινηματογραφικού έπους Star Wars, ενώ πριν από λίγο καιρό ήταν υποψήφια για Όσκαρ με την ταινία Hamnet.
James Bond Auditions Have Officially Started, ‘Game of Thrones’ Casting Vet Nina Gold Tapped to Find Next 007 (EXCLUSIVE) https://t.co/LiWtxm7HoT
— Variety (@Variety) May 14, 2026
«Η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ μόλις ξεκίνησε» ανέφερε η Amazon MGM σε ανακοίνωσή της. «Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες όσο θα κρατήσει η διαδικασία, θα ενημερώσουμε τους θαυμαστές του 007 όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».
