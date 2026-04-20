Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Παιδί του Τέξας 20 Απριλίου 2026, 13:01

Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

Φροίξος Φυντανίδης
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Spotlight

Είναι ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα franchise του κινηματογράφου, με πολλούς ηθοποιούς να θέλουν να έχουν έστω και έναν guest ρόλο στο πλευρό του Τζέιμς Μποντ. Και όταν αυτή η ευκαιρία παρουσιάζεται κανείς δεν λέει «όχι». Ή σχεδόν κανείς, καθώς η Ζακλίν Σμιθ δεν είναι πρόβλημα να απορρίψει την πρόταση που της είχε γίνει στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Η γνωστή ηθοποιός συναντήθηκε ξανά με τους συμπρωταγωνιστές της στην σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι», για την 50ή επέτειο του σήριαλ και μίλησε για τη ζωή της μπροστά από τις κάμερες, την καριέρα της, αλλά και τις προτάσεις τις οποίες απέρριψε.

Όπως αποκάλυψε, το 1979 είχε την ευκαιρία να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στην ταινία «Επιχείρηση Μούνρεϊκερ», δίπλα στον Ρότζερ Μουρ. Ωστόσο προτίμησε να πει «όχι» και μέχρι σήμερα δεν το έχει μετανιώσει.

«Εκείνη την περίοδο είχα συμβόλαιο για τους ‘Άγγελους του Τσάρλι’ και ξέρεις, είμαι από Τέξας και τιμώ τις συμφωνίες που κάνω» είπε η Ζακλίν Σμιθ. «Πιστεύω ότι δεν ήταν γραφτό να παίξω σε μια ταινία του Τζέιμς Μποντ. Ορισμένα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο, άρα δεν το μετανιώνω».

Ο ρόλος που της είχε προταθεί ήταν αυτός της Δρ. Χόλι Γκούντχεντ, που εργάζεται στη Drax Industries και στην πορεία αποδεικνύεται ότι είναι πράκτορας της CIA. Μετά την άρνηση της Ζακλίν Σμιθ, ο ρόλος πήγε στην  Λόις Τσάιλς.

Κι αυτή δεν ήταν η μοναδική επιτυχημένη ταινία στην οποία είπε «όχι». Το 1988 ο Τιμ Μπάρτον την ήθελε για τον Σκαθαροζούμη, ωστόσο απέρριψε την πρόταση καθώς δεν μπορούσε να καταλάβει το φιλμ διαβάζοντας το σενάριο.

«Ναι, ξέρω, δυστυχώς είπα όχι. Ο σύζυγός μου ακόμα μετανιώνει για αυτή μου την απόφαση» είπε η Ζακλίν Σμιθ.

* Κεντρική φωτογραφία: Jaclyn Smith / Facebook

Headlines:
Economy
Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Κόσμος
Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Έπινα κρυφά» - Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός

Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Ο Πέδρο Πασκάλ ζήτησε από τον Bad Bunny να συμμετάσχει στο Super Bowl - Όμως, υπήρχε ένα πρόβλημα

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Το μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Τα κόμματα να συνταχθούν με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ - Η ώρα της αλήθειας για Μητσοτάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)

Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Τσουκαλάς: Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει πολιτική αλλαγή – Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ
«Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει πολιτική αλλαγή - Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Τσουκαλάς

Σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι το αίτημα για εκλογές παραμένει στο τραπέζι ενώ έκανε λόγο για την «εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή»

Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ
Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Σάντος μετά την ήττα από τη Φλουμινένσε, απαντώντας με έντονο τρόπο στις επικρίσεις στα social media.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην οικογένεια της υπαλλήλου και αναφέρει ότι η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τραγικού περιστατικού

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

