Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Είναι ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα franchise του κινηματογράφου, με πολλούς ηθοποιούς να θέλουν να έχουν έστω και έναν guest ρόλο στο πλευρό του Τζέιμς Μποντ. Και όταν αυτή η ευκαιρία παρουσιάζεται κανείς δεν λέει «όχι». Ή σχεδόν κανείς, καθώς η Ζακλίν Σμιθ δεν είναι πρόβλημα να απορρίψει την πρόταση που της είχε γίνει στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Η γνωστή ηθοποιός συναντήθηκε ξανά με τους συμπρωταγωνιστές της στην σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι», για την 50ή επέτειο του σήριαλ και μίλησε για τη ζωή της μπροστά από τις κάμερες, την καριέρα της, αλλά και τις προτάσεις τις οποίες απέρριψε.

Όπως αποκάλυψε, το 1979 είχε την ευκαιρία να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στην ταινία «Επιχείρηση Μούνρεϊκερ», δίπλα στον Ρότζερ Μουρ. Ωστόσο προτίμησε να πει «όχι» και μέχρι σήμερα δεν το έχει μετανιώσει.

«Εκείνη την περίοδο είχα συμβόλαιο για τους ‘Άγγελους του Τσάρλι’ και ξέρεις, είμαι από Τέξας και τιμώ τις συμφωνίες που κάνω» είπε η Ζακλίν Σμιθ. «Πιστεύω ότι δεν ήταν γραφτό να παίξω σε μια ταινία του Τζέιμς Μποντ. Ορισμένα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο, άρα δεν το μετανιώνω».

Ο ρόλος που της είχε προταθεί ήταν αυτός της Δρ. Χόλι Γκούντχεντ, που εργάζεται στη Drax Industries και στην πορεία αποδεικνύεται ότι είναι πράκτορας της CIA. Μετά την άρνηση της Ζακλίν Σμιθ, ο ρόλος πήγε στην Λόις Τσάιλς.

Κι αυτή δεν ήταν η μοναδική επιτυχημένη ταινία στην οποία είπε «όχι». Το 1988 ο Τιμ Μπάρτον την ήθελε για τον Σκαθαροζούμη, ωστόσο απέρριψε την πρόταση καθώς δεν μπορούσε να καταλάβει το φιλμ διαβάζοντας το σενάριο.

«Ναι, ξέρω, δυστυχώς είπα όχι. Ο σύζυγός μου ακόμα μετανιώνει για αυτή μου την απόφαση» είπε η Ζακλίν Σμιθ.

