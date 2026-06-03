Καμπανάκι Κομισιόν για την απασχόληση: Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

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Μέχρι πρόσφατα τα σημάδια για την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ενθαρρυντικά, υποδεικνύοντας ανθεκτικότητα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον. Η ανεργία τον Απρίλιο παρέμεινε στο ιστορικό χαμηλό του 6%, χωρίς να επηρεαστεί άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ενεργειακό σοκ.

Στη νέα έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών της ΕΚΤ (Απρίλιος 2026), οι πολίτες της Ευρωζώνης αν και φοβούνται υψηλότερο πληθωρισμό και αύξηση των εξόδων διαβίωσης, έχουν θετικές προσδοκίες για τις θέσεις εργασίας. Προβλέπουν οριακή μείωση της ανεργίας το επόμενο δωδεκάμηνο, με εξαίρεση τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά που φοβούνται για υψηλότερα ποσοστά. Σε επίπεδο τριμήνου υπάρχουν ανάμικτα συναισθήματα. Οι μεν άνεργοι θεωρούν πιο πιθανό να βρουν δουλειά, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, όμως οι εργαζόμενοι ανησυχούν περισσότερο μήπως χάσουν τη δουλειά τους.

Bαρόμετρο απασχόλησης

Το Βαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας (Εuropean Labour Market Barometer) που δημοσιεύει σε μηνιαία βάση το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών για την Απασχόληση (ΙΑΒ), παραμένει σε θετικό έδαφος και τον Μάιο του 2026, στις 100,1 μονάδες, από 100,3 τον Απρίλιο. Τα στοιχεία, που προέρχονται από τις υπηρεσίες απασχόλησης σε 17 ευρωπαϊκές χώρες, με μια πρώτη ματιά είναι σχεδόν καθησυχαστικά. Όμως οι ερευνητές είναι σκεπτικοί. «Οι αγορές εργασίας της Ευρώπης δεν έχουν σαφή κατεύθυνση. Οι παράγοντες ανάκαμψης και τα εμπόδια, όπως η απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αλληλοεξουδετερώνονται», δήλωσε ο Ένζο Βέμπερ, επικεφαλής των προβλέψεων του IAB.

Πόσες θέσεις εργασίας απειλούνται

Σε αυτό το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, το καμπανάκι της Κομισιόν ότι μπορεί να χαθούν πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, μέσα στον επόμενο χρόνο, ηχεί παράταιρα. Τι είναι αυτό που φοβούνται, και που δεν πιάνουν ακόμα τα «ραντάρ» της κοινής γνώμης;

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόνο από τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας, τίθενται σε κίνδυνο περίπου 560.000 εργασίας. Οι τομείς που εκτίθενται περισσότερο στα σκαμπανεβάσματα των τιμών του πετρελαίου, των καυσίμων και του φυσικού αερίου, περιλαμβάνουν τις κατασκευές, τα μέταλλα, τα χημικά και τις μεταφορές.

Μέρος της ανάλυσης δόθηκε επιλεκτικά στη δημοσιότητα (σε Bloomberg και Politico), μια μέρα πριν τη δημοσίευση του Εαρινού Πακέτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σαν να μη φτάνουν οι δυσμενείς προβλέψεις για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας λόγω «ενεργειακού Αρμαγεδδώνα», η Κομισιόν κατατάσσει στη ζώνη υψηλού κινδύνου και άλλες 600.000 θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο κίνδυνος αυτή τη φορά δεν έρχεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η αντικατάσταση των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από ηλεκτροκινούμενα, δεν θα είναι αναίμακτη, με τη Γερμανία να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τον ανταγωνισμό Κίνας και ΗΠΑ.

Στον κλάδο των μπαταριών, περίπου 85.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο τομέας της παραγωγής ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ) αντιπροσωπεύει σχεδόν 59.000 θέσεις εργασίας που επηρεάζονται από τις πιέσεις της αγοράς. Τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες 4.500 θέσεις στη βιομηχανία χάλυβα.

Επίτροπος απασχόλησης: Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Η Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης Ροξάνα Μινζάτου, σε συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίαση του Πακέτου Εαρινού Εξαμήνου 2026, δεν άφησε περιθώρια εφησυχασμού.

«Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κινδυνεύουν έως και 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ιδίως σε ενεργοβόρους κλάδους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι η αύξηση του κόστους της ενέργειας θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στην Ευρώπη, γι’ αυτό και συνιστάται στα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πιο ευάλωτων. Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, μόνο από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, τα φτωχότερα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν με κόστη που φτάνουν ως και το 1,4% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, σε πρόσφατη ανάλυσή του, είναι ακόμα πιο απαισιόδοξο. Προειδοποιεί ότι αν δεν παρθούν μέτρα στήριξης, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει κατά μέσο όρο στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά 1800 επιπλέον ευρώ τον χρόνο. Για την Ελλάδα το επιπλέον κόστος δαπανών υπολογίζεται στο 3,4% του οικογενειακού προϋπολογισμού, με ετήσια επιβάρυνση ως και 1600 ευρώ τον χρόνο, όσο δύο κατώτεροι μισθοί.

Προτεραιότητα στις ποιοτικές θέσεις εργασίας

Το Εαρινό Πακέτο της Κομισιόν, αφιερώνει σημαντικό χώρο στην απασχόληση, εστιάζοντας στην προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαρκή έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων σε στρατηγικά σημαντικούς τομείς.

Στη συνέντευξη Τύπου, η κ. Μινζάτου ανέφερε ότι το 77% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων παραμένει σημαντικό εμπόδιο στις επενδύσεις. Προσδιόρισε τις κακές συνθήκες εργασίας ως τον κύριο παράγοντα αυτής της έλλειψης.

«Δεν μπορούμε να προσελκύσουμε ταλέντα, δεν μπορούμε να μειώσουμε την έλλειψη, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τα εισοδήματα των πολιτών χωρίς να διασφαλίσουμε καλές συνθήκες εργασίας», δήλωσε η Επίτροπος.

Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Στο πλαίσιο του Εαρινού Πακέτου, η Κομισιόν δημοσίευσε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-μελών, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι βασικοί πυλώνες έχουν ως εξής:

Ενίσχυση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό

Τα κράτη-μέλη καλούνται να μειώσουν τα εμπόδια για τις προσλήψεις, να περιορίσουν τη γραφειοκρατία και να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα, ώστε να αυξηθούν οι παραγωγικές επενδύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και στις αυξανόμενες ανάγκες σε τομείς ασφάλειας και άμυνας. Παράλληλα

Eνίσχυση της προσφοράς εργασίας, με έμφαση στη δια βίου μάθηση

Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί κεντρική πρόκληση. Η Επιτροπή ζητά επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, την τεχνητή νοημοσύνη και τους τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά). Παράλληλα, προωθείται η αναγνώριση τυπικών και άτυπων προσόντων εντός και εκτός ΕΕ.

Κοινωνική προστασία και ισότητα

Το έγγραφο της Κομισιόν επισημαίνει την ανάγκη επαρκών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, υγειονομική περίθαλψη και παιδική μέριμνα. Ειδική αναφορά γίνεται στις ευάλωτες ομάδες και στη μείωση των έμφυλων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

Ψηφιακή εργασία και ΤΝ

Τα κράτη-μέλη καλούνται να στηρίξουν εργαζόμενους και εργοδότες στην ψηφιακή μετάβαση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα δίκαιες συνθήκες εργασίας σε νέες μορφές απασχόλησης, όπως η εργασία στις πλατφόρμες και η τηλεργασία.