newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καμπανάκι Κομισιόν για την απασχόληση: Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
Οικονομία 03 Ιουνίου 2026, 22:31

Καμπανάκι Κομισιόν για την απασχόληση: Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ιδίως στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, προειδοποιεί η Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας

Η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μέχρι πρόσφατα τα σημάδια για την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ενθαρρυντικά, υποδεικνύοντας ανθεκτικότητα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον. Η ανεργία τον Απρίλιο παρέμεινε στο ιστορικό χαμηλό του 6%, χωρίς να επηρεαστεί άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ενεργειακό σοκ.

Στη νέα έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών της ΕΚΤ (Απρίλιος 2026), οι πολίτες της Ευρωζώνης αν και φοβούνται υψηλότερο πληθωρισμό και αύξηση των εξόδων διαβίωσης, έχουν θετικές προσδοκίες  για τις θέσεις εργασίας. Προβλέπουν οριακή μείωση της ανεργίας το επόμενο δωδεκάμηνο, με εξαίρεση τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά που φοβούνται για υψηλότερα ποσοστά. Σε επίπεδο τριμήνου υπάρχουν ανάμικτα συναισθήματα. Οι μεν άνεργοι θεωρούν πιο πιθανό να βρουν δουλειά, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, όμως οι εργαζόμενοι ανησυχούν περισσότερο μήπως χάσουν τη δουλειά τους.

θέσεις εργασίας

Το Βαρόμετρο για την Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας κινείται σε θετικό έδαφος  – πηγή IAB (πατήστε πάνω στη φωτό για μεγέθυνση)

Bαρόμετρο απασχόλησης

Το Βαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας (Εuropean Labour Market Barometer) που δημοσιεύει σε μηνιαία βάση το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών για την Απασχόληση (ΙΑΒ), παραμένει σε θετικό έδαφος και τον Μάιο του 2026, στις 100,1 μονάδες, από 100,3 τον Απρίλιο. Τα στοιχεία, που προέρχονται από τις υπηρεσίες απασχόλησης σε 17 ευρωπαϊκές χώρες, με μια πρώτη ματιά είναι σχεδόν καθησυχαστικά. Όμως οι ερευνητές είναι σκεπτικοί. «Οι αγορές εργασίας της Ευρώπης δεν έχουν σαφή κατεύθυνση. Οι παράγοντες ανάκαμψης και τα εμπόδια, όπως η απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αλληλοεξουδετερώνονται», δήλωσε ο Ένζο Βέμπερ, επικεφαλής των προβλέψεων του IAB.

Πόσες θέσεις εργασίας απειλούνται

Σε αυτό το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, το καμπανάκι της Κομισιόν ότι μπορεί να χαθούν πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας  στην Ευρώπη, μέσα στον επόμενο χρόνο, ηχεί παράταιρα. Τι είναι αυτό που φοβούνται, και που δεν πιάνουν ακόμα τα «ραντάρ» της κοινής γνώμης;

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόνο από τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας, τίθενται σε κίνδυνο περίπου 560.000 εργασίας. Οι τομείς που εκτίθενται περισσότερο στα σκαμπανεβάσματα των τιμών του πετρελαίου, των καυσίμων και του φυσικού αερίου, περιλαμβάνουν τις κατασκευές, τα μέταλλα, τα χημικά και τις μεταφορές.

Μέρος της ανάλυσης δόθηκε επιλεκτικά στη δημοσιότητα (σε Bloomberg και Politico), μια μέρα πριν τη δημοσίευση του Εαρινού Πακέτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  Σαν να μη φτάνουν οι δυσμενείς προβλέψεις για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας λόγω «ενεργειακού Αρμαγεδδώνα», η Κομισιόν κατατάσσει στη ζώνη υψηλού κινδύνου και άλλες 600.000 θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο κίνδυνος αυτή τη φορά δεν έρχεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η  αντικατάσταση των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από ηλεκτροκινούμενα, δεν θα είναι αναίμακτη, με τη Γερμανία να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τον ανταγωνισμό Κίνας και ΗΠΑ.

Στον κλάδο των μπαταριών, περίπου 85.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο τομέας της παραγωγής ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ) αντιπροσωπεύει σχεδόν 59.000 θέσεις εργασίας που επηρεάζονται από τις πιέσεις της αγοράς. Τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες 4.500 θέσεις στη βιομηχανία χάλυβα.

H Koμισιόν εκτιμά ότι κινδυνεύουν 600.000 θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία

Επίτροπος απασχόλησης: Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Η Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης Ροξάνα Μινζάτου, σε συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίαση του Πακέτου Εαρινού Εξαμήνου 2026, δεν άφησε περιθώρια εφησυχασμού.

«Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κινδυνεύουν έως και 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ιδίως σε ενεργοβόρους κλάδους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι η αύξηση του κόστους της ενέργειας θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στην Ευρώπη, γι’ αυτό και συνιστάται στα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πιο ευάλωτων. Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, μόνο από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, τα φτωχότερα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν με κόστη που φτάνουν ως και το 1,4% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, σε πρόσφατη ανάλυσή του, είναι ακόμα πιο απαισιόδοξο. Προειδοποιεί ότι αν δεν παρθούν μέτρα στήριξης, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει κατά μέσο όρο στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά 1800 επιπλέον ευρώ τον χρόνο. Για την Ελλάδα το επιπλέον κόστος δαπανών υπολογίζεται στο 3,4% του  οικογενειακού  προϋπολογισμού, με ετήσια επιβάρυνση ως και 1600 ευρώ τον χρόνο, όσο δύο κατώτεροι μισθοί.

Προτεραιότητα στις ποιοτικές θέσεις εργασίας

Το Εαρινό Πακέτο της Κομισιόν, αφιερώνει σημαντικό χώρο στην απασχόληση, εστιάζοντας στην προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαρκή έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων σε στρατηγικά σημαντικούς τομείς.

Στη συνέντευξη Τύπου, η κ. Μινζάτου ανέφερε ότι το 77% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων παραμένει σημαντικό εμπόδιο στις επενδύσεις. Προσδιόρισε τις κακές συνθήκες εργασίας ως τον κύριο παράγοντα αυτής της έλλειψης.

«Δεν μπορούμε να προσελκύσουμε ταλέντα, δεν μπορούμε να μειώσουμε την έλλειψη, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τα εισοδήματα των πολιτών χωρίς να διασφαλίσουμε καλές συνθήκες εργασίας», δήλωσε η Επίτροπος.

Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Στο πλαίσιο του Εαρινού Πακέτου, η Κομισιόν δημοσίευσε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-μελών, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι βασικοί πυλώνες έχουν ως εξής:

  • Ενίσχυση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό

Τα κράτη-μέλη καλούνται να μειώσουν τα εμπόδια για τις προσλήψεις, να περιορίσουν τη γραφειοκρατία και να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα, ώστε να αυξηθούν οι παραγωγικές επενδύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και στις αυξανόμενες ανάγκες σε τομείς ασφάλειας και άμυνας. Παράλληλα

  • Eνίσχυση της προσφοράς εργασίας, με έμφαση στη δια βίου μάθηση

Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί κεντρική πρόκληση. Η Επιτροπή ζητά επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, την τεχνητή νοημοσύνη και τους τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά). Παράλληλα, προωθείται η αναγνώριση τυπικών και άτυπων προσόντων εντός και εκτός ΕΕ.

  • Κοινωνική προστασία και ισότητα

Το έγγραφο της Κομισιόν επισημαίνει την ανάγκη επαρκών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, υγειονομική περίθαλψη και παιδική μέριμνα. Ειδική αναφορά γίνεται στις ευάλωτες ομάδες και στη μείωση των έμφυλων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

  • Ψηφιακή εργασία και ΤΝ

Τα κράτη-μέλη καλούνται να στηρίξουν εργαζόμενους και εργοδότες στην ψηφιακή μετάβαση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα δίκαιες συνθήκες εργασίας σε νέες μορφές απασχόλησης, όπως η εργασία στις πλατφόρμες και η τηλεργασία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ευρωζώνη: Εθνικές κυβερνήσεις και Λαγκάρντ ετοιμάζονται για νέο «πόλεμο τιμών»

Ευρωζώνη: Εθνικές κυβερνήσεις και Λαγκάρντ ετοιμάζονται για νέο «πόλεμο τιμών»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας

Η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας

Τηλεπικοινωνίες
Όμιλος ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την S&P σε «A-» με σταθερό outlook

Όμιλος ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την S&P σε «A-» με σταθερό outlook

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Έρευνα ΠΑΝΣΥΠΟ για τη στεγαστική κρίση: Άνθρωποι δίχως σπίτια,  σπίτια χωρίς ανθρώπους
Κενές κατοικίες 03.06.26

Έρευνα για τη στεγαστική κρίση: Άνθρωποι δίχως σπίτια, σπίτια χωρίς ανθρώπους

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και καταθέτει εμπεριστατωμένες προτάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
Μέσω ρήτρας διαφυγής 03.06.26

Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

Σύνταξη
Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.06.26

Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής - «Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει από τον φετινό Νοέμβριο – Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι
Ειδική πρόβλεψη 03.06.26

Οι αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι

Νέα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου και διπλές ενισχύσεις φέρνουν οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πρόβλεψη για επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και πληθωρισμό στο 4,2%
Ανησυχητική εικόνα 03.06.26

Επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και πληθωρισμό στο 4,2% προβλέπει ο ΟΟΣΑ

Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία από τον ΟΟΣΑ - Προβληματίζει η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης - Άλμα στην πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, από το 2,2%

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Εφορία: Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων έως και 75%
Η διαδικασία 03.06.26

Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων της Εφορίας έως και 75%

Οι φορολογούμενοι με πρόστιμα στην Εφορία θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τέλος του χρόνου

Σύνταξη
Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων
Οικονομία 03.06.26

Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων

Οι νέες ισορροπίες σε πωλήσεις, ενοικιάσεις και ζήτηση για το 2026 - Οι τιμές παρουσιάζουν μια σταθερή άνοδο, αλλά ηπιότερη σε σχέση με το 2025

Δήμητρα Σκούφου
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Ποσειδώνια 2026 02.06.26

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

Σύνταξη
Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100

Mε αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη o Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στις 5.000 ευρώ τον μήνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τιτανικός; Μπα – Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
«Όχι, όχι, φίλε» 03.06.26

Άσε τον Τιτανικό και δοκίμασε το «ξέφρενο» πορνό - Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τζον Σι Ράιλι προσπάθησε κάποτε να πείσει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να πρωταγωνιστήσει στις «Ξέφρενες Νύχτες» ως ένας ανερχόμενος σταρ του πορνό, αλλά εκείνος επέλεξε τον Τιτανικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αθήνα σε Κίεβο για drone: Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες
Διπλωματία 03.06.26

Αθήνα σε Κίεβο για drone: Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες

Σαφές μήνυμα της Ελλάδας στην Ουκρανία για το drone πως με την εξαγωγή του πολέμου στη Μεσόγειο «διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική μας οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γερμανία: Στα «σχοινιά» ο Μερτς, μετά την αποτυχία του Βερολίνου να πάρει μια θέση στο ΣA του ΟΗΕ
Πλήγμα στην εμπιστοσύνη 03.06.26

Γερμανία: Στα «σχοινιά» ο Μερτς, μετά την αποτυχία του Βερολίνου να πάρει μια θέση στο ΣA του ΟΗΕ

Πολλές αντιδράσεις και κριτική προς τον Φρίντριχ Μερτς έχει προκαλέσει στη Γερμανία η αποτυχία της χώρας να πάρει μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι έχει θέσει τη χώρα στο διεθνές περιθώριο.

Σύνταξη
Απογοητευμένη η Σαμπαλένκα μετά την ήττα – σοκ από την Σνάιντερ: «Θέλω να σταματήσω το τένις…»
Άλλα Αθλήματα 03.06.26

Απογοητευμένη η Σαμπαλένκα μετά την ήττα – σοκ από την Σνάιντερ: «Θέλω να σταματήσω το τένις…»

Άδεια και σε κακή κατάσταση η Σαμπαλένκα μετά την ήττα – αποκλεισμό από την Σνάιντερ – «Καμία σκέψη, κανένα, συναίσθημα, απλά θέλω να σταματήσω το τένις αυτή τη στιγμή».

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο από τη Νέα Υόρκη: Η στιγμή που περιπολικό παρασύρει πεζή στο Columbus Circle
Ντοκουμέντο 03.06.26

Σοκαριστικό βίντεο από τη Νέα Υόρκη: Περιπολικό παρασύρει γυναίκα που τρέχει σε διάβαση

Σκηνές που κόβουν την ανάσα είδαν το φως της δημοσιότητας, με κάμερα να καταγράφει την τρομακτική παράσυρση μιας γυναίκας από περιπολικό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) που έσπευδε σε έκτακτο περιστατικό.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Το 69,1% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση
GPO 03.06.26

Δημοσκόπηση: Το 69,1% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση

Πλειοψηφικό το αίτημα αλλαγής κυβέρνησης. Εδραιώνεται η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση, με το πρόγραμμα του Τσίπρα να κρίνονται ως αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Μαρίας Καρυστιανού. Ποια κόμματα και πώς επηρεάζει η ίδρυση νέων κομμάτων.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς και Μασούρας συγκίνησαν για τις απώλειες Οικονόμου, Άντζα και Μαστροκώστα (vid)
Ποδόσφαιρο 03.06.26

Γιοβάνοβιτς και Μασούρας συγκίνησαν για τις απώλειες Οικονόμου, Άντζα και Μαστροκώστα (vid)

Συγκίνησαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μιλώντας για τους θανάτους των Παρασκευά Άντζα και Μάριου Οικονόμου, αλλά και της συζύγου του Τραϊανού Δέλλα.

Σύνταξη
Μπεκάλι: «Στα 5 εκατ. ευρώ η τιμή του Ταρνοβάνου»
Ποδόσφαιρο 03.06.26

Μπεκάλι: «Στα 5 εκατ. ευρώ η τιμή του Ταρνοβάνου»

Ο Τζίτζι Μπεκάλι ξεκαθάρισε τις απαιτήσεις του για τον διεθνή Ρουμάνο τερματοφύλακα της Στεάουα Βουκουρεστίου, Στέφαν Ταρνοβάνου, που φέρεται να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μυτιλήνη: Τραυματίστηκε καβοδέτης κατά την προσπάθεια απόπλου του «Νήσος Ρόδος»
Ελλάδα 03.06.26

Μυτιλήνη: Τραυματίστηκε καβοδέτης κατά την προσπάθεια απόπλου του «Νήσος Ρόδος»

Απρόσμενο πρόβλημα προέκυψε κατά τη διαδικασία απόπλου του πλοίου «Νήσος Ρόδος» από το λιμάνι της Μυτιλήνης το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου - Στο πλοίο επιβαίνουν 211 επιβάτες , 22 IXE, 40 Φ/Γ, 6 δικυκλα και 1 λεωφορείο.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητικό φιάσκο με Ανεστίδη – Αθωώθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής
Προβαίνει σε μηνύσεις 03.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητικό φιάσκο με Ανεστίδη – Αθωώθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής

Πλήρης δικαίωση για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Αθωώθηκε οριστικά για τις επιδοτήσεις, αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του και περνά στην αντεπίθεση με μηνύσεις.

Σύνταξη
Ισραήλ: Παρέτεινε την κράτηση 20χρονης ποδοσφαιρίστριας της Εθνικής Παλαιστίνης – Σφοδρές αντιδράσεις
Οι καταγγελίες 03.06.26

Την κράτηση 20χρονης ποδοσφαιρίστριας της Εθνικής Παλαιστίνης παρέτεινε το Ισραήλ - Σφοδρές αντιδράσεις

Η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου καταγγέλλει την παρατεταμένη κράτηση της Ραντ αλ-Χαλαουάνι, η οποία συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης από δυνάμεις του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου
Φιλαράκια, κυριολεκτικά 03.06.26

Γέλια, κλάματα και άπλετη συγκίνηση - Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου

Η συγκίνηση φυσικά δεν έλειψε από τη συνάντησή τους, ιδιαίτερα όταν η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε ότι η τελευταία σεζόν του «The Comeback» γυρίστηκε στο ίδιο πλατό με το «Friends».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θαλασσοπούλια, δελφίνια, μέλισσες: Νέα χαρτονομίσματα στη Βρετανία τιμούν τη φύση – Και εκνευρίζουν τον Φάρατζ
Ιδανικές εικόνες 03.06.26

Θαλασσοπούλια, δελφίνια, μέλισσες: Νέα χαρτονομίσματα στη Βρετανία τιμούν τη φύση – Και εκνευρίζουν τον Φάρατζ

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανανεώνει τις επιλογές για εικόνες που θα ενσωματωθούν στα νέα χαρτονομίσματα που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Στην τελική λίστα επιλογής βρίσκονται φρατέρκουλες, ρινοδέλφινα και κόκκινες αλεπούδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έμπολα: Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκότωσαν 16 αμάχους κοντά σε περιοχές με κρούσματα
Περίπλοκη κατάσταση 03.06.26

Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκότωσαν 16 αμάχους κοντά σε περιοχές με κρούσματα Έμπολα

Οι δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους δρουν σε περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που πλήττεται σφόδρα από την επιδημία Έμπολα, αλλά και της Ουγκάντα

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies