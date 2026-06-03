newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.06.2026 | 15:19
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Ιουνίου 2026, 16:09

Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής - «Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία σηματοδοτεί η σημερινή ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες.

Για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, η χώρα παύει να παρακολουθείται σε αυτή την κατηγορία, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας.

Η απόφαση αυτή έχει και έντονο συμβολισμό, καθώς έρχεται ύστερα από μια μακρά περίοδο διαδοχικών καθεστώτων επιτήρησης, από τα μνημόνια της περιόδου 2010-2018 έως την Ενισχυμένη Εποπτεία και τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο και εξωτερικό χρέος έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ οι διαρθρωτικές αδυναμίες που άλλοτε χαρακτήριζαν την οικονομία δεν θεωρούνται πλέον συστημική απειλή.

Η αξιολόγηση της Κομισιόν

Στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. Η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των αδυναμιών που είχαν συσσωρευτεί επί σειρά ετών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι:

• το δημόσιο χρέος ακολουθεί καθοδική πορεία,

• οι εξωτερικές ανισορροπίες έχουν περιοριστεί,

• οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους,

• η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί,

• και έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην αγορά εργασίας και στη φορολογική διοίκηση.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει, σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι αυτή μιας οικονομίας που αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον παραμένει αβέβαιο.

Ανάπτυξη πάνω από την Ευρωζώνη

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 2,1% το 2025, επιδόση που τοποθετείται σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Για το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για την Ελλάδα, έναντι 0,9% για το μέσο της νομισματικής ένωσης, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σχετική ανθεκτικότητα της χώρας.

Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται στη διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας, στη βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος και στη σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, η Ελλάδα εμφανίζει σήμερα πιο σταθερά θεμέλια σε σχέση με το παρελθόν.

Πλεόνασμα και χρέος σε πτώση

Σημαντική είναι και η δημοσιονομική εικόνα που καταγράφει η Κομισιόν. Η Ελλάδα εμφάνισε πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ το 2025, από 1,3% το 2024. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών, στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους και στην υψηλότερη απόδοση των φορολογικών εσόδων.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αποκλιμακώνεται με ταχύ ρυθμό. Η Επιτροπή τοποθετεί το χρέος στο 154,2% του ΑΕΠ το 2024, στο 146,1% το 2025, στο 140,7% το 2026 και στο 134,4% το 2027. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε τρία χρόνια η χώρα αναμένεται να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι μεταρρυθμίσεις και η ψηφιακή πρόοδος

Η Κομισιόν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ξεχωρίζει η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και των τελωνειακών ελέγχων, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης και η σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην πρόοδο της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ σημειώνεται ότι το μισθολογικό κόστος του Δημοσίου διαμορφώθηκε στο 10,2% του ΑΕΠ το 2025, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 10,3%. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα μιας διοίκησης που προσαρμόζεται σταδιακά σε πιο σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας.

Ευρωπαϊκά κονδύλια και επενδύσεις

Στην ίδια έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα κινείται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής, τόσο ως προς την επιλογή έργων όσο και ως προς τις πληρωμές. Παράλληλα, τονίζεται η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην προώθηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με θετικό αποτύπωμα στην ανταγωνιστικότητα.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να περιλάβει υπό όρους δαπάνες και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Για την περίοδο 2026-2028 προβλέπεται ειδικό ετήσιο όριο 0,3% του ΑΕΠ και σωρευτικό όριο 0,6% του ΑΕΠ για επενδύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Το νέο σημείο καμπής

Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αναγνωρίσεις της πορείας ανάκαμψης της Ελλάδας. Η έξοδος από το καθεστώς Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, η συνεχιζόμενη μείωση του χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η βελτίωση της αγοράς εργασίας και η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις συνθέτουν μια νέα εικόνα για την ελληνική οικονομία.

Σε επίπεδο δημοσιογραφικής απόδοσης, το κεντρικό μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα περνά σε μια νέα φάση, με περισσότερη σταθερότητα, αυξημένη αξιοπιστία και μικρότερη εξάρτηση από τις πληγές της κρίσης του παρελθόντος. Η σημερινή ανακοίνωση δεν είναι απλώς τεχνική δημοσιονομική αξιολόγηση, αλλά ένα σαφές σήμα επιστροφής στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Την έξοδο της χώρας μας από τη λίστα των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες» σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του.

«Κλείνει, έτσι, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι την ίδια ώρα άλλα 10 κράτη – μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

World
Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
Μέσω ρήτρας διαφυγής 03.06.26

Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει από τον φετινό Νοέμβριο – Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι
Ειδική πρόβλεψη 03.06.26

Οι αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι

Νέα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου και διπλές ενισχύσεις φέρνουν οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πρόβλεψη για επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και πληθωρισμό στο 4,2%
Ανησυχητική εικόνα 03.06.26

Επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και πληθωρισμό στο 4,2% προβλέπει ο ΟΟΣΑ

Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία από τον ΟΟΣΑ - Προβληματίζει η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης - Άλμα στην πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, από το 2,2%

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Εφορία: Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων έως και 75%
Η διαδικασία 03.06.26

Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων της Εφορίας έως και 75%

Οι φορολογούμενοι με πρόστιμα στην Εφορία θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τέλος του χρόνου

Σύνταξη
Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων
Οικονομία 03.06.26

Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων

Οι νέες ισορροπίες σε πωλήσεις, ενοικιάσεις και ζήτηση για το 2026 - Οι τιμές παρουσιάζουν μια σταθερή άνοδο, αλλά ηπιότερη σε σχέση με το 2025

Δήμητρα Σκούφου
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Ποσειδώνια 2026 02.06.26

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

Σύνταξη
Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100

Mε αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη o Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στις 5.000 ευρώ τον μήνα

Σύνταξη
Έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών ΕΚΤ: Στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης οι Έλληνες
ΕΚΤ 02.06.26

Έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών: Στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης οι Έλληνες

Η Ελλάδα ξεχωρίζει και πάλι αρνητικά στη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις καταναλωτικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη. Στο 10,2% ο αντιληπτός πληθωρισμός 12μήνου τον Απρίλιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης
Ελλάδα 03.06.26

Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης

Εκατοντάδες είναι οι εμφανίσεις μεδουσών στις ελληνικές ακτές το τελευταίο διάστημα - Ποια είδη είναι τα πιο συχνά και πώς σκέφτονται οι Αρχές να επέμβουν.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις
Νέες δηλώσεις 03.06.26

Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στην Ουκρανία τον Μαρκ Ρούτε - Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη»

Σύνταξη
Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ
Φωτογραφία 03.06.26

Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Μάικλ Τζόρνταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, πυροδοτώντας σενάρια ότι ο θρύλος του NBA βρίσκεται ξανά στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Σύνταξη
Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά
Το «μάντρα» πυρηνικά 03.06.26

Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, υποχρεώθηκε να παραδεχθεί ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομική και ενεργειακή κρίση. Αλλά επέμεινε στο επιχείρημα για τα πυρηνικά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 03.06.26

Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου

Την απαλλαγή των τριών νεαρών που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο ζήτησε η Εισαγγελέας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ
Φόρος τιμής 03.06.26

Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ

Το 1971, η Μπιάνκα Τζάγκερ γοήτευσε τον κόσμο της μόδας με το ταγιέρ που φόρεσε στον γάμο της με τον Μικ Τζάγκερ. Σήμερα, σε μια αναφορά σε αυτό το στυλ, η Λίπα εγκαινιάζει μια νέα εποχή αντισυμβατικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αμαζόνιος: «Ψηφιακή αποικιοκρατία» – Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών
Επιτόπια έρευνα 03.06.26

«Ψηφιακή αποικιοκρατία» - Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών στη Βραζιλία

Τα θετικά και τα αρνητικά της επαφής με το ίντερνετ - Οι κρυμμένοι κίνδυνοι της «ψηφιακής αποικιοκρατίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων
Ελλάδα 03.06.26

Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

«Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», επανέλαβε πολλές φορές η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο
Τα Νέα της Αγοράς 03.06.26

Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Από την άσφαλτο των μεγαλουπόλεων μέχρι τα πιο δυσπρόσιτα μονοπάτια, το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο γνωρίζει μια άνθιση δίχως προηγούμενο. Σε αυτή τη νέα εποχή, η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι η βάση για κάθε τερματισμό.

Σύνταξη
Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
Μέσω ρήτρας διαφυγής 03.06.26

Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της

Η δικηγόρος λέει ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. - Όπως λέει στο MEGA η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

Σύνταξη
Τουρκία: Βαθαίνει η κρίση στο CHP – Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 03.06.26

Βαθαίνει η κρίση του CHP στην Τουρκία - Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα

Οζέλ: Μόνη λύση το συνέδριο - Η πλευρά Κιλιτσντάρογλου το απορρίπτει - 12 Ιουλίου: Ημερομηνία ορόσημο για το CHP - Νέα δικαστικά μέτωπα και σενάρια «άρσης ασυλίας»

Σύνταξη
Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο
Thoughts May Disappear 03.06.26

Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο

Η πρώτη δημόσια εικαστική έκθεση του Τζακ Γουάιτ άνοιξε στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη συζήτηση για το αν η φήμη αρκεί για να ανοίξει τις πόρτες της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English edition 03.06.26

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%

The Paris-based organization points to the energy price shock from the Middle East conflict, warning that Greece’s heavy reliance on imported fossil fuels leaves its economy exposed just as Recovery Fund investment begins to wind down

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Επικαιρότητα 03.06.26

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια»

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

Σύνταξη
«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο
Σφαιρική εικόνα 03.06.26

«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο

Το νέο δελτίο ειδήσεων «MEGA News Επικαιρότητα» θα προσφέρει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση, με εκτενή ρεπορτάζ, αναλύσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους
Ελλάδα 03.06.26

Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους

Η ψηφοφορία είναι το πρώτο βήμα για την ανάδειξη της ηγεσίας ενόψει της αποχώρησης λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας από το δικαστικό σώμα της προέδρου του Αρείου Πάγου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies