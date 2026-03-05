Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η ανεργία στην ευρωζώνη των 21 μελών μειώθηκε στο 6,1% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Eurostat, από 6,2% τον Δεκέμβριο του 2025 και 6,3% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι το ποσοστό θα παρέμενε αμετάβλητο στο 6,2%.

Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 10,77 εκατομμύρια άτομα χωρίς εργασία σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Εξαιρουμένης της Βουλγαρίας, του νεότερου μέλους της νομισματικής ένωσης, τα 20 αρχικά μέλη της ευρωζώνης σημείωσαν επίσης βελτίωση, παρόλο που το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,2%.

Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των ανέργων μειώνεται, σηματοδοτώντας μια υγιέστερη αγορά εργασίας.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεργία μειώθηκε στο 5,8%, από 5,9% τον Δεκέμβριο και 6% τον Ιανουάριο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 185.000 στην ΕΕ και κατά 184.000 στην ευρωζώνη, σύμφωνα με το euronews.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, με 4% η καθεμία.

Η Ισπανία (9,8%), η Γαλλία (7,7%) και η Ιταλία (5,1%) παρέμειναν στο υψηλότερο άκρο του φάσματος.

Η ανεργία των νέων μειώθηκε επίσης ελαφρώς, με το ποσοστό στην ΕΕ να πέφτει στο 15,1% από 15,2% και το ποσοστό στην ευρωζώνη να μειώνεται στο 14,8% από 15%.

Οι πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομία της ΕΕ είναι πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat δείχνουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% στην ευρωζώνη και 1,6% σε ολόκληρη την ΕΕ το 2025, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές επιδόσεις σε βασικούς τομείς.

Η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο μετά την πανδημία

Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο η ανεργία αυξήθηκε στο 5,2%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, ξεπερνώντας το 5,1% της Ιταλίας.

Ο Danni Hewson, επικεφαλής της οικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα αυτό ως απροσδόκητο από την άποψη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

«Οι επιχειρήσεις έχουν καταστήσει σαφές ότι οι κυβερνητικές πολιτικές που αυξάνουν το κόστος εργασίας τις οδήγησαν να αναστείλουν τα σχέδια πρόσληψης και ενδέχεται να επιτάχυναν αλλαγές με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση των νέων.

Ο Hewson πρόσθεσε ότι «η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι ένα θετικό βήμα, αλλά για τους νέους που ήδη αγωνίζονται να αποκτήσουν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει τις ευκαιρίες για είσοδο στην αγορά εργασίας».

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προκαλέσει εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε δημοσίευση στο blog της την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη είχαν 4% περισσότερες πιθανότητες να προσλάβουν προσωπικό σε σύγκριση με εκείνες που δεν τη χρησιμοποιούν, με πολλές από αυτές να προσλαμβάνουν εργαζόμενους για την εφαρμογή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και την επέκταση της παραγωγής.

Αν και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι αβέβαιες, η ΕΚΤ δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας είναι μέχρι στιγμής είτε ουδέτερος είτε ελαφρώς θετικός.