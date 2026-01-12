Το πρόβλημα της ανεργίας παραμένει σημαντικό παγκοσμίως, επηρεάζοντας τις οικονομίες των χωρών αλλά και τα άτομα μέσω απώλειας θέσεων εργασίας, φτώχειας, προβλημάτων ψυχικής υγείας και κοινωνικής αστάθειας.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι από το 2012 έως και το 2021 η Ελλάδα κατείχε σχεδόν αδιάλειπτα την πρώτη θέση στην ανεργία στην ΕΕ, με το ποσοστό να κορυφώνεται το 2013 στο 28,3%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.

Πλέον την πρώτη θέση στην Ευρώπη, έχει η Φινλανδία, την δεύτερη η Ισπανία και ακολουθεί η Ελλάδα.

Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη που αυξάνει ήδη την ανεργία μεταξύ των νέων εργαζομένων, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας.

Στις ΗΠΑ

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο για τους νέους πτυχιούχους και άλλους που αναζητούν εργασία. Κι όμως, σχεδόν κάθε εβδομάδα, τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας και στις 50 πολιτείες δείχνουν ότι οι απολύσεις παραμένουν χαμηλές.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από τους New York Times. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό για τα άτομα που βρίσκονται στην ακμή της επαγγελματικής τους ηλικίας, μεταξύ 24 και 65 ετών, παραμένει στο σχετικά σταθερό 80,7%.

Η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια συνέχισαν να πρωτοστατούν στην αύξηση των μισθών. Υπήρξαν 27.000 αυξήσεις θέσεων εργασίας για τον μήνα στις υπηρεσίες εστίασης και στα καταστήματα ποτών.

Η απασχόληση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αυξήθηκε κατά 21.000. Η αύξηση των θέσεων εργασίας στους περισσότερους άλλους κλάδους, ωστόσο, ήταν ήπια, γενικά ένα σημάδι υποτονικότητας στον οικονομικό κύκλο. Το λιανικό εμπόριο, για παράδειγμα, έχασε 25.000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο.

Η επίμονη μείωση των θέσεων εργασίας και η αύξηση των μακροχρόνια ανέργων κατά το τελευταίο έτος «υποδηλώνουν την πιο αδύναμη αγορά εργασίας από τα μέσα του 2017», δήλωσε ο Ernie Tedeschi, επικεφαλής οικονομολόγος της Stripe, της εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ο οποίος εργάστηκε για το Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Η αγορά εργασίας σίγουρα δεν ήταν σε ύφεση το 2017 και ούτε καν κακή, αλλά ήταν σημαντικά πιο χαλαρή από ό,τι βιώσαμε αργότερα», είπε, κατά τη διάρκεια της σφιχτής, φιλικής προς τους εργαζόμενους αγοράς εργασίας λίγο πριν από την πανδημία.

Στην Ευρώπη

Όσον αφορά στην Ευρωζώνη επισημαίνεται πως η ανεργία ανήλθε στο 6,3% τον Νοέμβριο του 2025 από 6,2% που ήταν το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ εμφάνισε η Ισπανία με 10,4%. Πιο υψηλό ποσοστό ανεργίας από την Ελλάδα είχαν οι εξής χώρες: η Φινλανδία με 10,1% και η Σουηδία με 9%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα με 3,2% και στη Τσεχία με3,2%.

Οι άνεργοι στο σύνολο της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 253 χιλιάδες στο ίδιο διάστημα.

Στο 8,2% έπεσε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025 από 9,7% που ήταν το 2024, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat.

Επίσης επισημαίνεται πως ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα ανήλθε στις 395.000 τον Νοέμβριο του 2025 από 458.000 που ήταν τον Νοέμβριο του 2024. Δηλαδή το διάστημα αυτό ο αριθμός μειώθηκε κατά 63.000 ανέργους.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο μεταξύ η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την αγορά εργασίας των ΗΠΑ — και οι νέοι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας δέχονται το κύριο βάρος της.

«Είναι αλήθεια ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να εμφανίζεται πιο καθαρά στα δεδομένα», έγραψε ο Jan Hatzius, επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs.

Η ανάλυση της Goldman δείχνει ότι το μερίδιο του τεχνολογικού τομέα στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ κορυφώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 — όταν ξεκίνησε το ChatGPT — και έκτοτε έχει μειωθεί κάτω από τη μακροπρόθεσμη τάση του.

Ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα έντονος για τους νέους εργαζόμενους στον τεχνολογικό κλάδο. Το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 20 έως 30 ετών στον τεχνολογικό κλάδο έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές του 2024, πάνω από τέσσερις φορές την αύξηση του συνολικού ποσοστού ανεργίας.

Αυτή η απότομη αύξηση είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να εκτοπίζει τις θέσεις εργασίας γραφείου, ειδικά μεταξύ των εργαζομένων που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους.

«Ενώ αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα μικρό μερίδιο της συνολικής αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, εκτιμούμε ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει τελικά το 6-7% όλων των εργαζομένων στις ΗΠΑ», έγραψε ο Hatzius.