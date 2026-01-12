newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12 Ιανουαρίου 2026 | 17:00

Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Spotlight

Το πρόβλημα της ανεργίας παραμένει σημαντικό παγκοσμίως, επηρεάζοντας τις οικονομίες των χωρών αλλά και τα άτομα μέσω απώλειας θέσεων εργασίας, φτώχειας, προβλημάτων ψυχικής υγείας και κοινωνικής αστάθειας.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι από το 2012 έως και το 2021 η Ελλάδα κατείχε σχεδόν αδιάλειπτα την πρώτη θέση στην ανεργία στην ΕΕ, με το ποσοστό να κορυφώνεται το 2013 στο 28,3%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.

Πλέον την πρώτη θέση στην Ευρώπη, έχει η Φινλανδία, την δεύτερη η Ισπανία και ακολουθεί η Ελλάδα.

Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη που αυξάνει ήδη την ανεργία μεταξύ των νέων εργαζομένων, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας.

Στις ΗΠΑ

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο για τους νέους πτυχιούχους και άλλους που αναζητούν εργασία. Κι όμως, σχεδόν κάθε εβδομάδα, τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας και στις 50 πολιτείες δείχνουν ότι οι απολύσεις παραμένουν χαμηλές.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από τους New York Times. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό για τα άτομα που βρίσκονται στην ακμή της επαγγελματικής τους ηλικίας, μεταξύ 24 και 65 ετών, παραμένει στο σχετικά σταθερό 80,7%.

Η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια συνέχισαν να πρωτοστατούν στην αύξηση των μισθών. Υπήρξαν 27.000 αυξήσεις θέσεων εργασίας για τον μήνα στις υπηρεσίες εστίασης και στα καταστήματα ποτών.

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο για τους νέους πτυχιούχους και άλλους που αναζητούν εργασία

Η απασχόληση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αυξήθηκε κατά 21.000. Η αύξηση των θέσεων εργασίας στους περισσότερους άλλους κλάδους, ωστόσο, ήταν ήπια, γενικά ένα σημάδι υποτονικότητας στον οικονομικό κύκλο. Το λιανικό εμπόριο, για παράδειγμα, έχασε 25.000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο.

Η επίμονη μείωση των θέσεων εργασίας και η αύξηση των μακροχρόνια ανέργων κατά το τελευταίο έτος «υποδηλώνουν την πιο αδύναμη αγορά εργασίας από τα μέσα του 2017», δήλωσε ο Ernie Tedeschi, επικεφαλής οικονομολόγος της Stripe, της εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ο οποίος εργάστηκε για το Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Η αγορά εργασίας σίγουρα δεν ήταν σε ύφεση το 2017 και ούτε καν κακή, αλλά ήταν σημαντικά πιο χαλαρή από ό,τι βιώσαμε αργότερα», είπε, κατά τη διάρκεια της σφιχτής, φιλικής προς τους εργαζόμενους αγοράς εργασίας λίγο πριν από την πανδημία.

Στην Ευρώπη

Όσον αφορά στην Ευρωζώνη επισημαίνεται πως η ανεργία ανήλθε στο 6,3% τον Νοέμβριο του 2025 από 6,2% που ήταν το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ εμφάνισε η Ισπανία με 10,4%. Πιο υψηλό ποσοστό ανεργίας από την Ελλάδα είχαν οι εξής χώρες: η Φινλανδία με 10,1% και η Σουηδία με 9%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα με 3,2% και στη Τσεχία με3,2%.

Οι άνεργοι στο σύνολο της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 253 χιλιάδες στο ίδιο διάστημα.

Στο 8,2% έπεσε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025 από 9,7% που ήταν το 2024, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat.

Επίσης επισημαίνεται πως ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα ανήλθε στις 395.000 τον Νοέμβριο του 2025 από 458.000 που ήταν τον Νοέμβριο του 2024. Δηλαδή το διάστημα αυτό ο αριθμός μειώθηκε κατά 63.000 ανέργους.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο μεταξύ η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την αγορά εργασίας των ΗΠΑ — και οι νέοι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας δέχονται το κύριο βάρος της.

«Είναι αλήθεια ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να εμφανίζεται πιο καθαρά στα δεδομένα», έγραψε ο Jan Hatzius, επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs.

Η ανάλυση της Goldman δείχνει ότι το μερίδιο του τεχνολογικού τομέα στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ κορυφώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 — όταν ξεκίνησε το ChatGPT — και έκτοτε έχει μειωθεί κάτω από τη μακροπρόθεσμη τάση του.

Ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα έντονος για τους νέους εργαζόμενους στον τεχνολογικό κλάδο. Το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 20 έως 30 ετών στον τεχνολογικό κλάδο έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές του 2024, πάνω από τέσσερις φορές την αύξηση του συνολικού ποσοστού ανεργίας.

Αυτή η απότομη αύξηση είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να εκτοπίζει τις θέσεις εργασίας γραφείου, ειδικά μεταξύ των εργαζομένων που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους.

«Ενώ αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα μικρό μερίδιο της συνολικής αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, εκτιμούμε ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει τελικά το 6-7% όλων των εργαζομένων στις ΗΠΑ», έγραψε ο Hatzius.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το Γενικό Δείκτη οι πιέσεις σε Metlen, ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το Γενικό Δείκτη οι πιέσεις σε Metlen, ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους να μειώσουν επειγόντως την εξάρτηση από την Κίνα στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Η στρατιωτική κατάληψή της από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»
Δηλώσεις Κουμπίλιους 12.01.26

«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Go Fun 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
Μπάσκετ 12.01.26

Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο MVP της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αναδεικνύεται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ο πολυτιμότερος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.

Σύνταξη
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελλάδα 12.01.26

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Σύνταξη
Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
LGBTQI+ 12.01.26

Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο

Οι διατροφικές διαταραχές δεν αφορούν μόνο ένα στερεοτυπικό προφίλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εμφανίζουν σημαντικά αυξημένα ποσοστά, με την έρευνα να αναδεικνύει τον ρόλο του μειονοτικού στρες και της δυσφορίας φύλου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
Αναγνώριση 12.01.26

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Ο Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη διαχρονική ιστορική και συμβολική σχέση των δύο τόπων που συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο