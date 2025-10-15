science
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 21:53
Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 20:54
ΕΔΕ για περιστατικό ξυλοδαρμού μαθητή σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
AI 15 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) θα αλλάξει ριζικά τον τομέα της εργασίας. Το σχετικό σενάριο που ισχυροποιείται ολοένα και περισσότερο προβλέπει αποσταθεροποίηση, μαζική απώλεια θέσεων εργασίας και μια κοινωνία που θα δυσκολεύεται να ακολουθήσει.

Στις ΗΠΑ, οι τεχνολογικοί κολοσσοί της Silicon Valley προχωρούν σε ριζική αναδιάρθρωση της εργασιακής κουλτούρας, προκαλώντας ανακατατάξεις στην αξιολόγηση του προσωπικού. Google, Microsoft και Meta υιοθετούν αυστηρότερη διαχείριση των επιδόσεων των εργαζομένων και στέλνουν αυστηρό μήνυμα: η εποχή των ανέσεων και της χαμηλής υπευθυνότητας έχει τελειώσει.

Με τακτικές «καρότο και μαστίγιο» υπόσχονται γενναιόδωρες ανταμοιβές για τις υψηλές επιδόσεις αλλά περιμένουν στη γωνία όσους δεν ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες της διοίκησης απειλώντας με συνέπειες.

Στη Google, τη Microsoft και τη Meta, η διαχείριση των εργαζόμενων περνά σε άλλο επίπεδο: Από τη μια βάζουν σε εφαρμογή μια «μηχανή» παροχής κινήτρων και από την άλλη ενεργοποιούν την «πρέσα» των απομακρύνσεων, αντανακλώντας μια σαφή στροφή στην αξιολόγηση προσωπικού.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον μετασχηματισμό του χώρου εργασίας με πρωτοφανή ρυθμό

Αυτές οι στρατηγικές αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη αναπροσαρμογή της εργασιακής κουλτούρας. Καθώς οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη αυξάνονται και η Wall Street απαιτεί αποτελεσματικότητα, οι εταιρείες πιέζουν τους εργαζόμενους να «κάνουν περισσότερα με λιγότερα».

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί μετρούν την επιτυχία με νέα κριτήρια και ζητούν σκληρή δουλειά και συνεχή απόδοση. Οι καλύτεροι αμείβονται πιο γενναιόδωρα από ποτέ, όμως τα λάθη και οι αποτυχίες «πληρώνονται» ακριβά εισάγοντας τον κόσμο της εργασίας σε μια νέα εποχή με «καρότα και μαστίγια».

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς προειδοποιεί ότι η AI θα μπορούσε να εξαλείψει σχεδόν 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία, κάτι που θα επιδείνωνε την ανισότητα, εκτός εάν οι νομοθέτες αναλάμβαναν δράση.

Η εκτίμησή του βασίζεται σε μια έκθεση της Γερουσίας που δημοσιεύθηκε προ ημερών και στην οποία περιγράφεται πώς η ρομποτική και η ΑΙ θα μπορούσαν να επιταχύνουν τα κέρδη, υπονομεύοντας παράλληλα την ασφάλεια των θέσεων εργασίας.

Η επανάσταση της «τεχνητής εργασίας»

Είχε προηγηθεί έκκληση του Σάντερς για την προστασία των εργαζομένων από την απειλή της ΑΙ, καταγγέλλοντας εξέχοντες δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Ίλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος, Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Λάρι Έλισον, μεταξύ των στελεχών που επενδύουν «εκατοντάδες δισεκατομμύρια» για να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία.

«Γιατί το κάνουν αυτό; Μήπως επειδή θέλουν να βελτιώσουν τις ζωές του 60% των Αμερικανών, που παλεύει για να κατορθώσει να πληρώσει για βασικά αγαθά, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση;», διερωτάται ο Σάντερς. «Ίσως ξενυχτούν αγωνιώντας για τις οικογένειες της εργατικής τάξης – πολύ αμφιβάλλω γι’ αυτό», προσθέτει.

Στην σχετική μελέτη, η αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας ζήτησε από το ChatGPT της OpenAI να αναλύσει τα δεδομένα απασχόλησης στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι ο αυτοματισμός θα μπορούσε να εκτοπίσει 97 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε δέκα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αριθμών θέσεων εργασίας σε τομείς όπως το fast food, η λογιστική και οι μεταφορές.

«Ως μέλος του Κογκρέσου που αντιτάχθηκε στις εμπορικές συμφωνίες που αποδεκάτισαν κοινότητες σε όλη τη χώρα, εγώ -όπως οι περισσότεροι Αμερικανοί- θέλω να δω την ανοικοδόμηση της βιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τα νέα εργοστάσια δεν θα σημαίνουν πολλά αν οι θέσεις εργασίας καλύπτονται από ρομπότ αντί από ανθρώπους», τονίζει ο Σάντερς.

Η έρευνα συνέδεσε την άνθηση του αυτοματισμού με δεκαετίες αυξανόμενης παραγωγικότητας και σταθερών μισθών. Από το 1973, η παραγωγή των εργαζομένων έχει αυξηθεί κατά 150%, ενώ τα εταιρικά κέρδη έχουν αυξηθεί κατά 370% και οι πραγματικοί μισθοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30 δολάρια την εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η ευρύτερη τάση

Η δήλωση του Σάντερς έρχεται σε μια εποχή που η απειλή της ΑΙ και της ρομποτικής για τους εργαζόμενους μετατοπίζεται από την πρόβλεψη στην πραγματικότητα, καθώς ο αυτοματισμός αρχίζει να αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες από τη μεταποίηση στην ιατρική.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ρομποτικής ανέφερε ότι η παγκόσμια υιοθέτηση ρομπότ υπηρεσιών αυξήθηκε το 2024, λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού, της γήρανσης του πληθυσμού και των μοντέλων Robot-as-a-Service.

Οι επαγγελματικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9% σε σχεδόν 200.000 μονάδες, με επικεφαλής τα ρομπότ μεταφορών και logistics σε 102.900 (+14%), τα ιατρικά ρομπότ αυξήθηκαν κατά 91% σε 16.700 και τα ρομπότ καθαρισμού αυξήθηκαν κατά 34% σε πάνω από 25.000.

«Ο Ίλον Μασκ έχει πει ότι θέλει η Tesla να κατασκευάσει εκατομμύρια ρομπότ. Και τι θα κάνουν αυτά τα ρομπότ; Θα αντικαταστήσουν τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται στα εργοστάσιά μας, τις αποθήκες, τα εστιατόρια και άλλους χώρους εργασίας μας», επισημαίνει ο Σάντερς.

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την AI

Τον Οκτώβριο του 2024, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο Future Investment Initiative στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Ίλον Μασκ, προέβλεψε ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα ξεπερνούσαν σε αριθμό τους ανθρώπους μέσα σε δύο δεκαετίες.

«Νομίζω ότι μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι. Κάθε χώρα θα έχει μια ή πολλαπλές AI και θα υπάρχουν πολλά ρομπότ, πολύ περισσότερα ρομπότ από ανθρώπους», δήλωσε ο Μασκ.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι ο αυτοματισμός προχωρά ταχύτερα στα γραφεία, όχι στα εργοστάσια, αναδιαμορφώνοντας το επαγγελματικό εργατικό δυναμικό που κάποτε θεωρείτο ως ασφαλέστερο από τις μηχανές.

Οι θέσεις εργασίας που, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, εκτίθενται πιο άμεσα περιλαμβάνουν μηχανικούς λογισμικού, ειδικούς ανθρώπινου δυναμικού, βοηθούς δικηγόρων και νομικούς βοηθούς, εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών, οικονομικούς αναλυτές και δημιουργούς περιεχομένου.

Στο επίκεντρο η Gen Z

Η Gen Z, ήτοι οι νέοι που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, θεωρούν ότι η ΑΙ θα τους στερήσει τη δουλειά τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Είναι γνωστό, βάσει ερευνών, ότι το άγχος και η επαγγελματική αβεβαιότητα εξακολουθούν να είναι πιο έντονες στη Gen Z εν συγκρίσει με τις παλαιότερες γενιές.

Περίπου δύο στις πέντε της Gen Ζ αναφέρουν ότι αισθάνονται αβεβαιότητα για το μέλλον, ανησυχούν για σημαντικές αποφάσεις και φοβούνται την αποτυχία. Και όλα αυτά επιδεινώνονται με την ΑΙ, αφού ένας στους πέντε εργαζόμενους της Gen Z ανησυχεί βαθιά ότι η ΑΙ θα τον θέσει εκτός εργασίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των νέων ανθρώπων ηλικίας 18 έως 34 ετών έδωσαν υψηλές βαθμολογίες ανησυχίας σε κλίμακα 0-10, μόνο περίπου ένας στους 10 baby boomers και Gen X (ηλικίας 55 ετών και άνω) εξέφρασε συγκρίσιμο άγχος, αποδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ των γενεών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank Research, η οποία καταγράφει ένα στιγμιότυπο της αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ του νεότερου τμήματος του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον μετασχηματισμό του χώρου εργασίας με πρωτοφανή ρυθμό.

Η έρευνα της Deutsche Bank, η οποία διεξήχθη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε δείγμα 10.000 ατόμων διαπίστωσε ότι το 24% των εργαζομένων ηλικίας 18-34 ετών αξιολόγησε την ανησυχία του για την απώλεια της εργασίας του με βαθμό 8 ή υψηλότερο, σε σύγκριση με μόλις 10% μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Ενώ μόνο το 18% όλων των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι «ανησυχούν πολύ» για την απώλεια της εργασίας τους λόγω της ΑΙ τα επόμενα δύο χρόνια, ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στο 22% σε έναν πενταετή ορίζοντα, σηματοδοτώντας μια ευρέως διαδεδομένη προσδοκία ότι η ΑΙ απειλεί τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της εργασίας.

Οι Αμερικανοί, ειδικότερα, έδειξαν υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους για κάθε χρονική περίοδο που μετρήθηκε, με το χάσμα να διευρύνεται με την πάροδο του χρόνου.

«Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ένα γενεαλογικό και γεωγραφικό χάσμα στην υιοθέτηση και την εμπιστοσύνη, την ισχυρή ζήτηση για εκπαίδευση στην ΑΙ και τις προσπάθειες των εργαζομένων να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους», υπογραμμίζουν οι συντάκτες της μελέτης.

Είναι ένα σημαντικό στατιστικό εύρημα που υπογραμμίζει την αλήθεια για την οποία μίλησε απερίφραστα ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ: «Τα παιδιά που φεύγουν από το κολέγιο δυσκολεύονται να βρουν δουλειά».

Τα ευρήματα συμπίπτουν με τις τάσεις που εντοπίστηκαν σε τομείς που επηρεάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσφατες μελέτες από το Στάνφορντ και το Χάρβαρντ έχουν επισημάνει μια απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη σε ρόλους όπως η μηχανική λογισμικού και η εξυπηρέτηση πελατών, ενώ η απασχόληση ανώτερων επαγγελματιών έχει παραμείνει σταθερή ή έχει αυξηθεί.

Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ αναφέρει ότι η ανεργία μεταξύ των πρόσφατων αποφοίτων, στο 4,8%, υπερβαίνει πλέον τον εθνικό μέσο όρο του 4% για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό είναι άνισο, σύμφωνα με ξεχωριστές αναλύσεις.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, Τόρστεν Σλοκ, έχει επίσης σημειώσει ότι το πρόσφατο ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων αποκλίνει για άνδρες και γυναίκες.

Η ταχύτητα, η κλίμακα και η εξελισσόμενη λειτουργικότητα της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ενισχύουν την ανασφάλεια μεταξύ των εργαζομένων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, οι οποίοι συχνά καλύπτουν ρόλους που είναι πιο ευάλωτοι στον αυτοματισμό και την αλγοριθμική μετατόπιση.

Η τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι 10.000 φορές πιο έξυπνη από τον άνθρωπο θα γίνει πραγματικότητα σε 10 χρόνια, υποστήριξε ο Μασαγιόσι Σον, διευθύνων σύμβουλος της SoftBank.

Ο Σον αναφέρθηκε αρχικά σε έναν άλλο όρο -την τεχνητή γενική νοημοσύνη ή AGI- που περιγράφει την τεχνητή νοημοσύνη γενικά που είναι εξυπνότερη από τον άνθρωπο. Ο Σον είπε ότι αυτή η τεχνολογία είναι πιθανό να είναι μία έως 10 φορές πιο έξυπνη από τον άνθρωπο και θα φτάσει στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προβλέψει.

Αλλά αν η τεχνητή γενική νοημοσύνη, δεν είναι πολύ πιο έξυπνη από τους ανθρώπους, «σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη δομή του ανθρώπινου τρόπου ζωής», είπε.

«Αλλά όταν πρόκειται για την τεχνητή super νοημοσύνη είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Με αυτή, θα δείτε μεγάλη βελτίωση».

Ο Σον υποστήριξε ότι το μέλλον θα περιλαμβάνει διάφορα μοντέλα ASI που θα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, όπως οι νευρώνες στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι 10.000 φορές πιο έξυπνη από κάθε ανθρώπινη ιδιοφυΐα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Business
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Από την ηλεκτροδότηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη 12.10.25

Από την ηλεκτροδότηση στην AI: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση

Η ηλεκτροδότηση άλλαξε ριζικά τον κόσμο τον περασμένο αιώνα. Εκατό χρόνια μετά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία, φέρνοντας όμως μαζί της προκλήσεις που θυμίζουν το παρελθόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ

Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους
Κόσμος 15.10.25

Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους

Δεν είναι λίγοι οι άντρες που επηρεάζονται βαθιά από τις μεγαλύτερες απολαβές της συζύγου τους, νιώθοντας ανησυχία και προκαλώντας προβλήματα που συχνά οδηγούν σε διαζύγια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»
Πόλο 15.10.25

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ήταν και πάλι επιβλητική στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της ομάδας της Πάτρας με το εμφατικό 20-4 για να κάνει το 3Χ3 και να συνεχίσει αήττητη.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία
Κόσμος 15.10.25

Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία

Το CNN επιβεβαίωσε πως ένα από τα χτυπήματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική αφορούσε επιβαίνοντες από την Κολομβία, δικαιώνοντας έτσι τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
Παράνομοι εποικισμοί 15.10.25

Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες

Μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 1.000 βίαιες επιθέσεις από παράνομους εποίκους στην Δυτική Όχθη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο