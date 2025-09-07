Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον, ο άνθρωπος που θεωρείται «νονός της τεχνητής νοημοσύνης» και βραβεύτηκε με Νόμπελ για το έργο του, προειδοποιεί για τις βαθιές ανατροπές που φέρνει η ΑΙ στην εργασία και στην κοινωνία.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους Financial Times, μιλά για τον κίνδυνο μαζικής ανεργίας, την αύξηση των ανισοτήτων και τους πραγματικούς φόβους γύρω από την ΑΙ.

Ο πρώην επιστήμονας της Google ξεκαθάρισε γιατί εγκατέλειψε τον τεχνολογικό κολοσσό, προειδοποίησε για τις πιθανές απειλές από την ΑΙ και αποκάλυψε πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Προέβλεψε επίσης ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι.

«Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με τεχνητή νοημοσύνη»

«Αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα είναι ότι οι πλούσιοι θα χρησιμοποιήσουν την ΑΙ για να αντικαταστήσουν εργαζομένους», είπε ο Χίντον. «Θα δημιουργηθεί μαζική ανεργία και τεράστια άνοδος κερδών. Αυτό θα κάνει λίγους ανθρώπους πολύ πιο πλούσιους και τους περισσότερους πιο φτωχούς. Δεν φταίει η ΑΙ γι’ αυτό, αλλά το καπιταλιστικό σύστημα».

Παρόμοιες θέσεις είχε εκφράσει τον προηγούμενο μήνα στο Fortune τον περασμένο μήνα, όταν υποστήριξε ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδιαφέρονται περισσότερο για τα βραχυπρόθεσμα κέρδη παρά για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της τεχνολογίας.

«Αποκάλυψη» στις θέσεις εργασίας

Προς το παρόν, οι απολύσεις δεν έχουν εκτοξευθεί, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΑΙ περιορίζει τις ευκαιρίες, ιδίως στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής πορείας, όπου απόφοιτοι πανεπιστημίων ξεκινούν καριέρα.

Μια έρευνα της Fed της Νέας Υόρκης έδειξε ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ΑΙ έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να επανεκπαιδεύσουν το προσωπικό τους παρά να το απολύσουν, αν και οι απολύσεις αναμένεται να αυξηθούν τους επόμενους μήνες.

« Αυτό θα κάνει λίγους ανθρώπους πολύ πιο πλούσιους και τους περισσότερους πιο φτωχούς. Δεν φταίει η ΑΙ γι’ αυτό, αλλά το καπιταλιστικό σύστημα»

Ο Χίντον είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η υγεία είναι ο ένας τομέας που θα μείνει ασφαλής από την «Αποκάλυψη» θέσεων εργασίας.

«Αν μπορούσαμε να κάνουμε τους γιατρούς πέντε φορές πιο αποτελεσματικούς, όλοι θα είχαμε πέντε φορές περισσότερη υγειονομική περίθαλψη στην ίδια τιμή», εξήγησε στη σειρά Diary of a CEO στο YouTube τον Ιούνιο. «Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα όριο στο πόση περίθαλψη μπορούν να απορροφήσουν οι άνθρωποι· οι ασθενείς πάντα θέλουν περισσότερη περίθαλψη όταν δεν έχει κόστος».

Ποιες δουλειές θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη;

Ωστόσο, πιστεύει ότι οι δουλειές που βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες, απλές εργασίες θα αντικατασταθούν από την ΑΙ, ενώ θα σωθούν κάποιες θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων.

Στη συνέντευξή του στους FT απέρριψε επίσης την πρόταση του CEO της OpenAI, Sam Altman, για καθιέρωση καθολικού βασικού εισοδήματος ώστε να απορροφηθεί το πλήγμα από την ΑΙ και η μείωση της ζήτησης για εργαζομένους, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν αντιμετωπίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» ούτε την αξία που αντλούν οι άνθρωποι από το να έχουν δουλειά.

Ο Χίντον εδώ και χρόνια προειδοποιεί για τους κινδύνους της ΑΙ χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμώντας πιθανότητα 10% με 20% να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα μετά την ανάπτυξη υπερνοημοσύνης.

Η χειραγώγηση και η τεχνολογία

Κατά τη γνώμη του, οι κίνδυνοι της ΑΙ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τον κίνδυνο που ενέχει η ίδια η τεχνολογία για το μέλλον της ανθρωπότητας και τις συνέπειες της χειραγώγησης της από ανθρώπους με κακές προθέσεις.

Στη συνέντευξη στους FT προειδοποίησε ότι η ΑΙ θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιον να κατασκευάσει βιολογικό όπλο, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απροθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να ρυθμίσει πιο αυστηρά την ΑΙ, την ώρα που η Κίνα παίρνει την απειλή πιο σοβαρά. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε και τις θετικές πλευρές της ΑΙ, εν μέσω των τεράστιων δυνατοτήτων και αβεβαιοτήτων της.

«Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, δεν έχουμε ιδέα, και όσοι σας λένε ότι ξέρουν απλώς είναι αστείοι», είπε ο Χίντον. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο της ιστορίας όπου συμβαίνει κάτι καταπληκτικό, που μπορεί να είναι καταπληκτικά καλό ή καταπληκτικά κακό. Μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις, αλλά τα πράγματα δεν θα μείνουν όπως είναι».