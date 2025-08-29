newspaper
29.08.2025 | 23:53
Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο
Gen Z και Millennials: Πώς άλλαξαν οι πρώτες δουλειές σε 15 χρόνια
Διεθνής Οικονομία 29 Αυγούστου 2025 | 22:04

Gen Z και Millennials: Πώς άλλαξαν οι πρώτες δουλειές σε 15 χρόνια

Τα τελευταία 15 χρόνια, η αγορά εργασίας για τους νεότερους εργαζόμενους έχει αλλάξει δραματικά σε ορισμένες πτυχές και σε άλλες έχει παραμείνει εντυπωσιακά σταθερή.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Η κατάσταση της οικονομίας φαίνεται όχι μόνο από τους μεγάλους αριθμούς, όπως η ανεργία ή το ΑΕΠ, αλλά και μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των νέων όπως τις πρώτες δουλειές που βρίσκουν οι νέοι μετά το πανεπιστήμιο. Οι επιλογές των Millennials και της Gen Z, από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης έως την πανδημία και σήμερα, δείχνουν πώς αλλάζει η αγορά εργασίας και τι μπορεί να προμηνύει για το μέλλον.

Οι νέοι δεν δουλεύουν όπως παλιά κι αυτό ίσως μας λέει πολλά για το πώς αλλάζει η οικονομία. Τα τελευταία 15 χρόνια, η αγορά εργασίας για τους νεότερους εργαζόμενους έχει αλλάξει δραματικά σε ορισμένες πτυχές και σε άλλες έχει παραμείνει εντυπωσιακά σταθερή. Όμως οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι νεότεροι εργαζόμενοι αντανακλούν μερικές από τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις στην οικονομία και, καθώς η αγορά για δουλειές εισαγωγικού επιπέδου συρρικνώνεται, μπορεί να δείχνουν τι θα ακολουθήσει.

Για να αναλύσει πώς άλλαξαν οι προσλήψεις και οι ρόλοι των νέων εργαζομένων, το Business Insider εξέτασε επαγγελματικά δεδομένα από το 2010, το 2019 και το 2023 για Αμερικανούς ηλικίας 18 έως 27 ετών που εργάζονται, δεν σπουδάζουν και έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή υψηλότερο.

Tα δεδομένα καταγράφουν την ταχεία άνοδο της εποχής των Big Tech

Για το 2023, αυτή η ηλικιακή κατηγορία περιλαμβάνει την Gen Z στο εργατικό δυναμικό, ενώ το 2019 περιλάμβανε τόσο νεότερους Gen Z όσο και millennials, αποτυπώνοντας τι έκαναν οι νέοι πτυχιούχοι στα 20 τους πριν από την πανδημία. Τα δεδομένα του 2010 αντικατοπτρίζουν τους millennials στο ίδιο στάδιο ζωής που βρίσκονται οι Gen Zers το 2023.

Ο πίνακας δείχνει πώς οι δέκα πιο δημοφιλείς δουλειές για νέους πτυχιούχους σε αυτή την ηλικία άλλαξαν στις τρεις αυτές περιόδους. Τα στοιχεία δείχνουν πώς οι μεγάλες οικονομικές τάσεις διαμόρφωσαν τα επαγγέλματα στα οποία κατέληγαν οι νέοι με πανεπιστημιακή μόρφωση. Για τους millennials, μετά τη Μεγάλη Ύφεση, κυριαρχούσαν οι δουλειές στο λιανεμπόριο και η εστίαση· προ-πανδημίας, οι millennials και η Gen Z στράφηκαν στην τεχνολογία.

Πού στρέφεται η Gen Z

Η σημερινή Gen Z εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στην τεχνολογία, αλλά στρέφεται και προς αναδυόμενους τομείς του μέλλοντος, όπως η υγεία. Αυτό δείχνει πως οι πρώτοι επαγγελματικοί ρόλοι των πτυχιούχων μπορούν να προαναγγείλουν τις υποκείμενες οικονομικές τάσεις κάθε εποχής.

Το 2010, για παράδειγμα, ο πωλητής λιανικής ήταν το τέταρτο πιο συνηθισμένο επάγγελμα στους νεότερους εργαζομένους· περίπου 2,6% απασχολούνταν εκεί. Αλλά αυτό το ποσοστό έπεσε στα επόμενα χρόνια, πιθανώς λόγω της ανόδου των διαδικτυακών κολοσσών όπως η Amazon και της κατάρρευσης του φυσικού λιανεμπορίου, που άφησε τα εμπορικά κέντρα άδεια και τον κλάδο μείον πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας μεταξύ 2009 και 2019. Άλλο επάγγελμα που γνώρισε πτώση ήταν των λογιστών και ελεγκτών — σήμερα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη λογιστών.

Τα δεδομένα καταγράφουν επίσης την ταχεία άνοδο της εποχής των Big Tech. Οι προγραμματιστές λογισμικού εκτινάχθηκαν από την ένατη πιο δημοφιλή δουλειά στην τρίτη το 2019, διατηρώντας την ίδια θέση το 2023. Περίπου 3,8% των νέων πτυχιούχων ήταν προγραμματιστές το 2019, ποσοστό που ανέβηκε σε 4,1% το 2023. Δεν είναι μυστικό πως η Big Tech, και ειδικά οι θέσεις στον προγραμματισμό, έγιναν εξαιρετικά ελκυστικές για τους νέους πτυχιούχους· τα στοιχεία το αποδεικνύουν.

Κοιτώντας προς το μέλλον της εργασίας, ένας γηράσκων πληθυσμός χρειάζεται περισσότερους νοσηλευτές  και η Gen Z ανταποκρίνεται.

Ωστόσο, η γοητεία της Big Tech ίσως εξασθενεί τα τελευταία χρόνια. Τα δεδομένα του 2023 έρχονται στο τέλος της εποχής των μηδενικών επιτοκίων. Μετά το 2020, οι εταιρείες μπορούσαν ουσιαστικά δωρεάν να δανειστούν και να ξοδέψουν σε παροχές και υψηλούς μισθούς, ιδιαίτερα στην τεχνολογία. Όμως αυτό κατέρρευσε. Η αγορά εργασίας για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου πέρασε αναταράξεις, καθώς οι προσλήψεις μειώθηκαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις —ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη— έκαναν πολλές αρχικές θέσεις στην τεχνολογία περιττές. Ήδη η επόμενη γενιά της Gen Z απομακρύνεται από τον κλάδο.

Το 2010, περίπου 3,4% των millennials εργάζονταν ως νοσηλευτές, το 2023, το ποσοστό των Gen Z νοσηλευτών ήταν 4,8%

Κοιτώντας προς το μέλλον της εργασίας, ένας γηράσκων πληθυσμός χρειάζεται περισσότερους νοσηλευτές  και η Gen Z ανταποκρίνεται. Το 2010, περίπου 3,4% των millennials εργάζονταν ως νοσηλευτές, το 2023, το ποσοστό των Gen Z νοσηλευτών ήταν 4,8%. Οι θέσεις στον χώρο της υγείας γίνονται όλο και πιο ελκυστικές για τη νέα γενιά, και ο τομέας αυτός συνεχώς μεγαλώνει — προσφέροντας και σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες.

World
Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία
29.08.25

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οικονομία στη Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Παράλληλα, μειώνεται η κατανάλωση.

Σύνταξη
Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;
Διεθνής Οικονομία 29.08.25

Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύνταξη
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
29.08.25

Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από την Βρέμη μέχρι την Ιαπωνία, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τους κανόνες της μπύρας, δημιουργώντας συνταγές που εντυπωσιάζουν καταναλωτές, ζυθοποιούς και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο

Σύνταξη
Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
29.08.25

Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ

Το Άμπου Ντάμπι, γνωστό για τον ήλιο, την έρημο και τις πολυτελείς υποδομές του, προσθέτει τώρα ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους σέρφερ: το τέλειο κύμα

Σύνταξη
