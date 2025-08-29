Gen Z και Millennials: Πώς άλλαξαν οι πρώτες δουλειές σε 15 χρόνια

Η κατάσταση της οικονομίας φαίνεται όχι μόνο από τους μεγάλους αριθμούς, όπως η ανεργία ή το ΑΕΠ, αλλά και μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των νέων όπως τις πρώτες δουλειές που βρίσκουν οι νέοι μετά το πανεπιστήμιο. Οι επιλογές των Millennials και της Gen Z, από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης έως την πανδημία και σήμερα, δείχνουν πώς αλλάζει η αγορά εργασίας και τι μπορεί να προμηνύει για το μέλλον.

Οι νέοι δεν δουλεύουν όπως παλιά κι αυτό ίσως μας λέει πολλά για το πώς αλλάζει η οικονομία. Τα τελευταία 15 χρόνια, η αγορά εργασίας για τους νεότερους εργαζόμενους έχει αλλάξει δραματικά σε ορισμένες πτυχές και σε άλλες έχει παραμείνει εντυπωσιακά σταθερή. Όμως οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι νεότεροι εργαζόμενοι αντανακλούν μερικές από τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις στην οικονομία και, καθώς η αγορά για δουλειές εισαγωγικού επιπέδου συρρικνώνεται, μπορεί να δείχνουν τι θα ακολουθήσει.

Για να αναλύσει πώς άλλαξαν οι προσλήψεις και οι ρόλοι των νέων εργαζομένων, το Business Insider εξέτασε επαγγελματικά δεδομένα από το 2010, το 2019 και το 2023 για Αμερικανούς ηλικίας 18 έως 27 ετών που εργάζονται, δεν σπουδάζουν και έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή υψηλότερο.

Για το 2023, αυτή η ηλικιακή κατηγορία περιλαμβάνει την Gen Z στο εργατικό δυναμικό, ενώ το 2019 περιλάμβανε τόσο νεότερους Gen Z όσο και millennials, αποτυπώνοντας τι έκαναν οι νέοι πτυχιούχοι στα 20 τους πριν από την πανδημία. Τα δεδομένα του 2010 αντικατοπτρίζουν τους millennials στο ίδιο στάδιο ζωής που βρίσκονται οι Gen Zers το 2023.

Ο πίνακας δείχνει πώς οι δέκα πιο δημοφιλείς δουλειές για νέους πτυχιούχους σε αυτή την ηλικία άλλαξαν στις τρεις αυτές περιόδους. Τα στοιχεία δείχνουν πώς οι μεγάλες οικονομικές τάσεις διαμόρφωσαν τα επαγγέλματα στα οποία κατέληγαν οι νέοι με πανεπιστημιακή μόρφωση. Για τους millennials, μετά τη Μεγάλη Ύφεση, κυριαρχούσαν οι δουλειές στο λιανεμπόριο και η εστίαση· προ-πανδημίας, οι millennials και η Gen Z στράφηκαν στην τεχνολογία.

Πού στρέφεται η Gen Z

Η σημερινή Gen Z εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στην τεχνολογία, αλλά στρέφεται και προς αναδυόμενους τομείς του μέλλοντος, όπως η υγεία. Αυτό δείχνει πως οι πρώτοι επαγγελματικοί ρόλοι των πτυχιούχων μπορούν να προαναγγείλουν τις υποκείμενες οικονομικές τάσεις κάθε εποχής.

Το 2010, για παράδειγμα, ο πωλητής λιανικής ήταν το τέταρτο πιο συνηθισμένο επάγγελμα στους νεότερους εργαζομένους· περίπου 2,6% απασχολούνταν εκεί. Αλλά αυτό το ποσοστό έπεσε στα επόμενα χρόνια, πιθανώς λόγω της ανόδου των διαδικτυακών κολοσσών όπως η Amazon και της κατάρρευσης του φυσικού λιανεμπορίου, που άφησε τα εμπορικά κέντρα άδεια και τον κλάδο μείον πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας μεταξύ 2009 και 2019. Άλλο επάγγελμα που γνώρισε πτώση ήταν των λογιστών και ελεγκτών — σήμερα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη λογιστών.

Τα δεδομένα καταγράφουν επίσης την ταχεία άνοδο της εποχής των Big Tech. Οι προγραμματιστές λογισμικού εκτινάχθηκαν από την ένατη πιο δημοφιλή δουλειά στην τρίτη το 2019, διατηρώντας την ίδια θέση το 2023. Περίπου 3,8% των νέων πτυχιούχων ήταν προγραμματιστές το 2019, ποσοστό που ανέβηκε σε 4,1% το 2023. Δεν είναι μυστικό πως η Big Tech, και ειδικά οι θέσεις στον προγραμματισμό, έγιναν εξαιρετικά ελκυστικές για τους νέους πτυχιούχους· τα στοιχεία το αποδεικνύουν.

Ωστόσο, η γοητεία της Big Tech ίσως εξασθενεί τα τελευταία χρόνια. Τα δεδομένα του 2023 έρχονται στο τέλος της εποχής των μηδενικών επιτοκίων. Μετά το 2020, οι εταιρείες μπορούσαν ουσιαστικά δωρεάν να δανειστούν και να ξοδέψουν σε παροχές και υψηλούς μισθούς, ιδιαίτερα στην τεχνολογία. Όμως αυτό κατέρρευσε. Η αγορά εργασίας για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου πέρασε αναταράξεις, καθώς οι προσλήψεις μειώθηκαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις —ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη— έκαναν πολλές αρχικές θέσεις στην τεχνολογία περιττές. Ήδη η επόμενη γενιά της Gen Z απομακρύνεται από τον κλάδο.

Κοιτώντας προς το μέλλον της εργασίας, ένας γηράσκων πληθυσμός χρειάζεται περισσότερους νοσηλευτές και η Gen Z ανταποκρίνεται. Το 2010, περίπου 3,4% των millennials εργάζονταν ως νοσηλευτές, το 2023, το ποσοστό των Gen Z νοσηλευτών ήταν 4,8%. Οι θέσεις στον χώρο της υγείας γίνονται όλο και πιο ελκυστικές για τη νέα γενιά, και ο τομέας αυτός συνεχώς μεγαλώνει — προσφέροντας και σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες.