Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!

Το βράδυ της Τετάρτης (27/5), ώρα 22:00, όλοι οι προβολείς στον τελικό του Conference League στη Λειψία, εκτός από τις φιναλίστ Κρίσταλ Πάλας-Ράγιο Βαγεκάνο θα πέσουν πάνω και στον Ιταλό διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι. Ο 44χρονος ρέφερι, παρότι έμπειρος, σε συνέντευξή του στην UEFA όχι μόνο δεν έκρυψε ότι έχει άγχος καθώς θα σφυρίξει τον αγώνα αλλά αποκάλυψε και πως κάνει ασκήσεις οραματισμού με μια μπάλα, με σκοπό να αποβάλει τα πάντα και να επικεντρώνεται στο παιχνίδι! Ακόμη, δεν έκρυψε συνεργασία του με ψυχολόγο για να τον βοηθάει σε ορισμένες καταστάσεις.

«Πώς θα νιώσεις όταν βγεις από το Στάδιο της Λειψίας», ρωτήθηκε ο Μαριάνι. Μια ερώτηση στην οποία ο 44χρονος ρέφερι από τη Ρώμη, ο οποίος είναι διεθνής από το 2019 βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει την καρδιά του: «Ακόμα νιώθω πεταλούδες (σ.σ. έτσι παρομοίασε το άγχος) στο στομάχι μου σε κάθε αγώνα που διαιτητεύω, οπότε σίγουρα θα νιώθω κάποια ένταση, κάτι που με βοηθά να είμαι συγκεντρωμένος στον αγώνα. Στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα, κάνω πάντα ασκήσεις οραματισμού με μια μπάλα στα χέρια μου. Αυτό με βοηθά να συγκεντρωθώ και μόλις σφυρίξω την σέντρα, είναι σαν να υπάρχει μια ομίχλη που πέφτει, βλέπεις μόνο τι συμβαίνει στο γήπεδο και τίποτα άλλο. Είναι ωραίο να νιώθεις την ατμόσφαιρα του σταδίου, αλλά ως διαιτητής είσαι τόσο συγκεντρωμένος στους παίκτες και στο γήπεδο».

Τι είναι οι ασκήσεις οραματισμού; Είναι τεχνικές νοητικής απεικόνισης, όπου κάποιος φαντάζεται με λεπτομέρεια μια κατάσταση, έναν στόχο ή μια εμπειρία σαν να συμβαίνει πραγματικά. Χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως ο αθλητισμός, η ψυχολογία, η χαλάρωση, η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη.

Δυο παραδείγματα:

Αν ένας αθλητής έχει άγχος με τις ασκήσεις οραματισμού φαντάζεται ότι εκτελεί τέλεια μια κίνηση πριν τον αγώνα. Αν κάποιος κάνει μια παρουσίαση, φαντάζεται ότι μιλά με αυτοπεποίθηση και όλα πάνε καλά.

Ο Μαριάνι με την τεχνική του «μπλοκάρει» τον θόρυβο, την πίεση από την εξέδρα και οτιδήποτε τον απασχολεί. Έτσι καταφέρνει να επικεντρωθεί μόνο σε όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, ο Μαουρίτσιο Μαριάνι αποκάλυψε πως ασχολήθηκε με τη διαιτησία και πρόσθεσε ότι συνεργάζεται και με ψυχολόγο για να τον βοηθάει: «Ξεκίνησα στα 18 μου, ενώ σπούδαζα σε στρατιωτική σχολή στη Βενετία. Είχα παίξει ως τερματοφύλακας, αλλά αποφάσισα να δοκιμάσω τη διαιτησία, κάτι που είχε δοκιμάσει και ο πατέρας μου, και εκεί ξεκίνησε. Σε αυτή την ηλικία, δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο μέλλον και το να βρίσκεσαι εδώ τώρα είναι σίγουρα ένα όνειρο. Για να φτάσεις στη Serie A στην Ιταλία, πρέπει να περάσεις από όλες τις κατηγορίες, δεν υπάρχουν συντομεύσεις, οπότε πάντα στόχευα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου και να κάνω το επόμενο βήμα. Πρέπει πραγματικά να δουλέψεις πολύ σκληρά και να μάθεις από τα λάθη σου. Πριν από περίπου εννέα χρόνια άρχισα να συνεργάζομαι με έναν ψυχολόγο για να με βοηθάει σε ορισμένες καταστάσεις και αυτό ήταν μεγάλη βοήθεια παράλληλα με την ανάπτυξη των σωματικών και τεχνικών πτυχών της διαιτησίας. Είμαι διεθνής διαιτητής από το 2019».

Την τρέχουσα σεζόν ο Μαριάνι σφύριξε Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0, ενώ την περίοδο 2022-23 διαιτήτευσε ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-3.