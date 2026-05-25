Καταγγελία σοκ: Γαλλίδα ψυχίατρος καταγγέλλει βιασμό στην Κρήτη – «Ήταν με τη θέλησή της» λέει ο καταγγελλόμενος
Το θέμα διαχειρίζεται μεθοδικά η Ασφάλεια Χανίων, που ερευνά πολύ προσεκτικά τι ακριβώς έχει συμβεί
Μία σοβαρή όσο και περίεργη καταγγελία για βιασμό μίας αλλοδαπής ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για μία Γαλλίδα, υγειονομική κρατική λειτουργό, η οποία κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Καντάνου ότι συνευρέθηκε ερωτικά, χωρίς τη θέλησή της, με έναν αλλοδαπό που διαμένει στην Παλαιόχωρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 35χρονη Γαλλίδα φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και όλα συνέβησαν, όπως υποστηρίζει, ενώ ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Ο αλλοδαπός, ο οποίος θα οδηγηθεί στον Ανακριτή, φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του, όμως τονίζει, σε όλους τους τόνους, ότι τα πάντα έγιναν με την συναίνεσή της Γαλλίδας.
Το θέμα διαχειρίζεται μεθοδικά η Ασφάλεια Χανίων, που ερευνά πολύ προσεκτικά τι ακριβώς έχει συμβεί.
Εν τω μεταξύ, ακόμα μία περίπτωση γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, απασχολεί τις Αρχές.
Πρόκειται για μία υπήκοο Δανίας, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από έναν αλλοδαπό, το περασμένο Σάββατο, στην παλιά πόλη των Χανίων.
