Βιασμό κατήγγειλε 30χρονη στο κέντρο της Αθήνας – Ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του ο 22χρονος κατηγορούμενος

Ξημερώματα Σαββάτου και 30χρονη Βραζιλιάνα τουρίστρια καταγγέλλει στο ΑΤ. Ομόνοιας, ότι την εξανάγκασε νεαρός άνδρας να προβεί σε σεξουαλική πράξη μαζί του, στο Γκάζι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομικού, η τουρίστρια ανάφερε στα αστυνομικά όργανα ότι βγήκε από νυχτερινό μαγαζί και είδε κοντά της τον κατηγορούμενο άγνωστο σε εκείνη μέχρι εκείνη την ώρα να κάθεται στη μοτοσικλέτα του. Του ζήτησε να την κάνει μια βόλτα όπως και πράγματι έγινε, όμως αφού αποβιβάστηκαν εκείνος κατέβασε το παντελόνι του και την εξανάγκασε βίαια σε στοματικό έρωτα τραβώντας την από τα μαλλιά με δύναμη γονατίζοντας την και ασκώντας πίεση προς το μέρος του, παρά τη θέλησή της. Όταν αυτός τελείωσε τη βίαιη πράξη του εκείνη ταραγμένη άρχισε να του ζητάει να τη γυρίσει πίσω στο νυχτερινό μαγαζί που βρισκόταν μαζί με φιλικά της πρόσωπα. Αντί να τη γυρίσει στο μαγαζί ο κατηγορούμενος την πήγε σε ένα φίλο του, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία η οποία ήρθε επί τόπου και προσήγαγε και τους τρεις. Η ίδια η φερόμενη παθούσα δεν έχει καταθέσει ενόρκως στις αρχές. Η δικογραφία σχηματίστηκε κατόπιν αναφοράς αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, η οποία ισχυρίζεται ότι η φερόμενη παθούσα της εκμυστηρεύτηκε τα ανωτέρω.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος σήμερα το πρωί, ενώπιον της 25ης Τακτικής Ανακρίτριας αρνήθηκε τις κατηγορίες. Αποδέχθηκε ότι η φερόμενη παθούσα, ανέβηκε στο μηχανάκι του, την ώρα που ήταν σταθμευμένος σε διάβαση πεζών, με τη θέλησή της, και ότι του ζήτησε να πάνε βόλτα, αρνήθηκε όμως ότι έλαβε χώρα οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη μεταξύ τους. Τόνισε δε, ότι εκείνος κάλεσε την αστυνομία, γιατί η φερόμενη παθούσα αρνιόταν να κατέβει από το μηχανάκι. Μετά την απολογία του ο 22χρονος αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να του επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Μετά την απολογία του ο 22χρονος μίλησε στο in:

Με τεράστια ανακούφιση άκουσα ότι Ανακριτής και Εισαγγελέας συμφώνησαν να μην μου επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος, μετά από την πολύωρη απολογία μου. Πιστεύω ότι οι ανακριτικές αρχές κατάλαβαν ότι ουδέποτε αποπειράθηκα να βιάσω ή βίασα την κοπέλα. Η μοναδική αλήθεια είναι ότι βρέθηκα στο μηχανάκι μου με μία κοπέλα άγνωστη, η οποία στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν μεθυσμένη. Αν και στην αρχή μου φάνηκε αστείο όλο αυτό, στην πορεία εκτυλίχθηκε στον χειρότερό μου εφιάλτη. Πεισματικά αρνιόταν να κατέβει από το μηχανάκι μου, ενώ εγώ ήθελα να πάω στο σπίτι μου. Έχοντας πάντα στο μυαλό μου την τραγωδία που συνέβη στην Κεφαλλονιά με την άτυχη Μυρτώ, και για μην αφήσω μια ξένη κοπέλα μεθυσμένη μόνη της, αναγκάστηκα να καλέσω την Άμεση Δράση, για να διαχειριστεί την κατάσταση, και στο τέλος βρέθηκα και κατηγορούμενος. Ξέρετε πολλούς βιαστές να καλούν την Αστυνομία;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την ανάκριση στο in, μίλησε και ο δικηγόρος του 22χρονου:

«Ο κατηγορούμενος βρέθηκε στη θέση να απολογείται για ένα σοβαρότατο κακούργημα, που επισύρει έως και 20 έτη κάθειρξης, βάσει μιας ελλιπέστατης δικογραφίας. Το θύμα μέχρι σήμερα αρνείται να καταθέσει ενόρκως στις αρχές, για όσα φέρεται ότι έχει υποστεί, και αρνείται να πάει σε ιατροδικαστή. Επιπλέον, η κατάθεση της αστυνομικού που περιγράφει εξ ακοής τα συμβάντα, είναι γεμάτη ασάφειες και λογικά κενά, τα οποία αναδείξαμε με το υπόμνημά μας κατά την απολογία του κατηγορούμενου. Πιστεύω ότι ο κ. Ανακριτής και ο κ. Εισαγγελέας, μετά και από τις διευκρινίσεις που δώσαμε, διαπίστωσαν ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη και εντελώς αόριστη, και έτσι συναποφάσισαν να μην επιβάλουν κανέναν απολύτως περιοριστικό όρο στον κατηγορούμενο. Έχοντας υποστηρίξει στο παρελθόν θύματα βιασμού, θεωρώ ότι τέτοιες ψευδείς μηνύσεις προσβάλλουν τα πραγματικά θύματα, και χαίρομαι ιδιαίτερα για την εξέλιξη της υπόθεσης.» αναφέρει στο in, ο δικηγόρος, Γαβριήλ Γαβριηλίδης.

Από την πλευρά της η 30χρονη Βραζιλιάνα η οποία δεν κατέθεσε ενόρκως στις αρχές τα όσα ισχυρίστηκε, εξαφανίστηκε ήδη από το βράδυ του Σαββάτου και δεν ενεπλάκη καθόλου στην όλη διαδικασία, δεν παρευρέθηκε στα δικαστήρια, ούτε προσέλαβε δικηγόρο προς υποστήριξη των λεγομένων της.