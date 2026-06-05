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Ουκρανικό ήταν τελικά το θαλάσσιο drone που εξερράγη το πρωί της Παρασκευής (5/6) στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Όπως παραδέχθηκε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, το drone έχασε τον έλεγχο λόγω παρεμβολών από ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα, ένα από τα μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη του τέθηκε εκτός ελέγχου εξαιτίας της δράσης των ρωσικών συστημάτων και κατέληξε στα ανοιχτά της Κωνστάντζας.

Παράλληλα, το ουκρανικό Ναυτικό γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τις ρουμανικές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να αποφευχθούν τυχόν απώλειες.

A marine drone of the type used in the Ukraine war self-detonated in Romania’s Black Sea port of Constanta near an oil terminal https://t.co/yauSAht7vP pic.twitter.com/MSUWWfHFJD — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

«Κατά την εκτέλεση αποστολής στη ζώνη επιχειρήσεων της Μαύρης Θάλασσας, ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού έχασε τον έλεγχο λόγω της επίδρασης εχθρικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας. Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό παρείχε εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες στο ρουμανικό ναυτικό για την αποτροπή απωλειών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι, όπου είχε εντοπιστεί το drone. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη ρουμανική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα.

Ο εκπρόσωπος του ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, Αλεξάντρου Τουρτουρίκα, δήλωσε ότι το drone εντοπίστηκε κοντά στις εγκαταστάσεις της Ρουμανικής Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης (ARSVOM), η οποία εδρεύει εντός του λιμανιού της Κωνστάντζας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο drone που αυτοεξερράγη, ήταν μέρος μιας ομάδας πέντε θαλασσίων drones που έπλεαν κοντά στις ρουμανικές ακτές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την τύχη των άλλων τεσσάρων θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων.

🇷🇴 Une puissante explosion s’est produite près du port roumain de Constanta, selon les médias. Le périmètre a été bouclé et la population évacuée. Cette explosion survient dans un contexte d’attaques russes contre la région d’Odessa. pic.twitter.com/k5RiGmgcW6 — JfGino (@jfgino) June 5, 2026

Απομακρύνθηκαν πάνω από 1.100 πολίτες μετά την έκρηξη του drone

Το λιμάνι εκκενώθηκε άμεσα, ενώ περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από παράκτιες περιοχές της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Οι αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση σε αρκετές παραλίες, ενώ ελικόπτερα απογειώθηκαν για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων drones.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, 300 άτομα απομακρύνθηκαν από την παραλία του Κοστινέστι, 50 από την παραλία της Τούζλα, 355 από τις παραλίες του Εφορίε Νορντ και του Εφορίε Σουντ και περίπου 400 από τις περιοχές Μανγκάλια, Σατούρν, Βένους και Κάπ Αουρόρα. «Οι οδοί πρόσβασης προς τις παραλίες έχουν αποκλειστεί από τη Δημοτική Αστυνομία. Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται προληπτικά», ανέφεραν.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει κίνδυνος αυτοανάφλεξης και γι’ αυτό προχωρήσαμε στις εκκενώσεις, σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα drones», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Ράεντ Αραφάτ. «Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά», πρόσθεσε.

Η Ρωσία αποδίδει το περιστατικό στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η ρωσική πρεσβεία στη Ρουμανία εξέδωσε ανακοίνωση μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας, υποστηρίζοντας ότι το θαλάσσιο drone ήταν ουκρανικής προέλευσης.

Οι Ρώσοι διπλωμάτες κατηγόρησαν το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ότι παρουσίασε ελλιπή στοιχεία για το συμβάν, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε εμπλοκή της Μόσχας στο περιστατικό.