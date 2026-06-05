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Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/6) πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας αυτοανατινάχθηκε. Το αντικείμενο δεν ανήκε στον εξοπλισμό του Ρουμανικού Στρατού και δεν συμμετείχε στις πρόσφατες ασκήσεις που διοργάνωσε το υπουργείο Άμυνας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Ρουμάνο υφυπουργό Άμυνας, Ραέν Αραφάτ, εξετάζονται πληροφορίες για την παρουσία και άλλων θαλάσσιων drones στην περιοχή, γι’ αυτό και έχουν απογειωθεί ελικόπτερα. «Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτοανάφλεξης. Έχουμε εκκενώσει την περιοχή στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα drones», δήλωσε ο Αραφάτ. «Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά».

Σε αυτό το πλαίσιο, πηγές του Digi24 αναφέρουν πως υπάρχουν άλλα τέσσερα drones με εκρηκτικά στην παράκτια περιοχή του λιμανιού.

Μετά την έκρηξη, το λιμάνι εκκενώθηκε και οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 80 άτομα από την Επιθεώρηση Έκτακτων Καταστάσεων, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 8 οχήματα με κλιμακοφόρα σκάλα, μία μονάδα εντατικής θεραπείας, 10 ασθενοφόρα πρώτων βοηθειών, 2 ασθενοφόρα για μαζικά ατυχήματα και 4 ασθενοφόρα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο από την έκρηξη στην Κωνστάντζα

BREAKING: Dramatic footage reportedly from Constanța Port, Romania, shows a major explosion involving what is believed to be a naval drone.

Official confirmation and full details are still pending.

A developing story from the Black Sea region. pic.twitter.com/0TLda1UegY — Musat Sorin Mihai (@sorinmihaimusat) June 5, 2026

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area. Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Δείτε βίντεο από το drone πριν εκραγεί

Romanian media report the (what appears to be a Magura-type) sea drone discovered in Constanta Port may have carried dozens of kilograms of explosives. The device was found near ARSVOM headquarters and later self-detonated after authorities evacuated and secured the area.… pic.twitter.com/2UanLH7s2w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2026

Δεύτερο περιστατικό ασφαλείας στη Ρουμανία σε μία εβδομάδα

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, σημείωσε ότι πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που καταγράφεται αυτή την εβδομάδα στις ακτές της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τον εντοπισμό θαλάσσιας νάρκης μεταξύ των περιοχών Βάμα Βέκε και 2 Μάι, αλλά και το πρόσφατο συμβάν στο Γκαλάτσι.

«Με έναν πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σύνορά μας, είναι προφανές ότι το περιβάλλον ασφαλείας στο οποίο βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Για τον λόγο αυτό θα διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης», ανέφερε.

Ο ίδιος συνέδεσε τα περιστατικά αυτά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι «τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις αποτελούν άμεσες συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Ρουμανία, ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ με πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εθνικών συμφερόντων της.