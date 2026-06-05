Κολομβία: 1 νεκρός και 6 αγνοούμενοι εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα
Νέα τραγωδία σημειώθηκε σε ορυχείο άνθρακα στην Κολομβία, όπου ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου.
- Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής στη Σύρο για υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου
- To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - Ο ρόλος της Κύπρου
- Γιορτή σήμερα 5 Ιουνίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα» λέει αυτόπτης μάρτυρας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και έξι συνάδελφοί του αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε αρμόδια αρχή (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Η έκρηξη έγινε σε ορυχείο στη Σουτατάουσα, δήμο που απέχει κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά, σε περιοχή όπου η οικονομία είναι επικεντρωμένη στα ορυχεία άνθρακα και τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι κάθε άλλο παρά σπάνια.
Εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός και συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι έξι που αγνοούνται
#Colombia | Una explosión en una mina de Sutatausa, Cundinamarca, dejó varios mineros atrapados.
Informan: @paulitagarciag / @DiegoJEspitia
Más noticias en https://t.co/l1e7QwzG8J pic.twitter.com/f77tBaeU0d
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 5, 2026
Η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων ανέφερε μέσω X ότι εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός — «χωρίς ζωτικές ενδείξεις», κατά την ορολογία που χρησιμοποίησε — και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι έξι που αγνοούνται.
Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία που αποδίδονται σε συγκεντρώσεις αερίου είναι τραγικά συνηθισμένα σε αυτήν την περιοχή της Κολομβίας.
#Atención Un hombre murió tras la explosión registrada en una mina del municipio de Sutatausa, Cundinamarca.
Otro trabajador fue trasladado a un hospital, mientras que las autoridades adelantan labores para rescatar a otros cuatro mineros que permanecen atrapados. #VocesySonidos pic.twitter.com/fUilZlYSNJ
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 4, 2026
Αποδίδονται γενικά στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές ορυχείων, ειδικά όσων λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.
Σειρά φονικών εκρήξεων
Τον Μάιο, άλλες δυο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται επίσης στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους.
ATENCIÓN | Muere un hombre tras explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca. Bomberos rescatan con vida a otro trabajador. Cuatro mineros más continúan atrapados. pic.twitter.com/OQiMUDXjjt
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 4, 2026
Ακόμη έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια δημοτική ενότητα, τη Σουτατάουσα.
Πηγή: ΑΠΕ
- Κολομβία: 1 νεκρός και 6 αγνοούμενοι εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα
- CNN: Η φωτιά στο αεροπλανοφόρο Gerald Ford ήταν πολύ πιο σοβαρή από όσο άφησαν να εννοηθεί [βίντεο]
- Ο Ρίτσαρντ Γκιρ λέει πως «ντρέπεται» για την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική
- Ουκρανία: Η ΕΕ εξετάζει τον περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών που βρίσκονται σε στρατεύσιμη ηλικία
- Πέρασε από την Βουλή των ΗΠΑ νομοσχέδιο για βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία
- Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο
- Βολιβία: Οι ΗΠΑ υπόσχονται στήριξη στον δεξιό πρόεδρο – Μαζικές κινητοποιήσεις με αίτημα την παραίτησή του
- Μεξικό: 4 αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Γκερέρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις