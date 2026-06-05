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Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και έξι συνάδελφοί του αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε αρμόδια αρχή (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Η έκρηξη έγινε σε ορυχείο στη Σουτατάουσα, δήμο που απέχει κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά, σε περιοχή όπου η οικονομία είναι επικεντρωμένη στα ορυχεία άνθρακα και τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι κάθε άλλο παρά σπάνια.

Εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός και συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι έξι που αγνοούνται

Η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων ανέφερε μέσω X ότι εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός — «χωρίς ζωτικές ενδείξεις», κατά την ορολογία που χρησιμοποίησε — και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι έξι που αγνοούνται.

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία που αποδίδονται σε συγκεντρώσεις αερίου είναι τραγικά συνηθισμένα σε αυτήν την περιοχή της Κολομβίας.

#Atención Un hombre murió tras la explosión registrada en una mina del municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Otro trabajador fue trasladado a un hospital, mientras que las autoridades adelantan labores para rescatar a otros cuatro mineros que permanecen atrapados. #VocesySonidos pic.twitter.com/fUilZlYSNJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 4, 2026

Αποδίδονται γενικά στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές ορυχείων, ειδικά όσων λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

Σειρά φονικών εκρήξεων

Τον Μάιο, άλλες δυο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται επίσης στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους.

ATENCIÓN | Muere un hombre tras explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca. Bomberos rescatan con vida a otro trabajador. Cuatro mineros más continúan atrapados. pic.twitter.com/OQiMUDXjjt — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 4, 2026

Ακόμη έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια δημοτική ενότητα, τη Σουτατάουσα.

Πηγή: ΑΠΕ