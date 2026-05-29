Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία ήταν από τη Ρωσία. Και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό.

Putin: The first reaction in the EU to any drone is to call it Russian, and then it turns out that it isn’t. pic.twitter.com/BTIK5EUDsJ — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026



Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μόλις είχε ενημερωθεί για το περιστατικό. Και πρότεινε να παραδοθούν τα συντρίμμια του drone στη Ρωσία. Έτσι, είπε, η Μόσχα θα μπορέσει να διεξαγάγει τη δική της ανεξάρτητη έρευνα.

«Κανείς δεν μπορεί να καθορίσει την προέλευση ενός drone», είπε ο Ρώσος πρόεδρος. «Η πρώτη αντίδραση στην ΕΕ σε οποιοδήποτε drone είναι να το αποκαλούν ρωσικό, και μετά αποδεικνύεται ότι δεν είναι», πρόσθεσε.

Και επισήμανε: «Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει στη Φινλανδία, στην Πολωνία και σε ορισμένες από τις χώρες της Βαλτικής. Η πρώτη αντίδραση ήταν ακριβώς η ίδια όπως τώρα στη Ρουμανία».

Putin on Romania drone incident: No one can tell the origin of a particular aircraft until an examination of that aircraft has been carried out. After all, we know that Ukrainian drones have flown into Finland, into Poland, and into some of the Baltic states. The first… pic.twitter.com/27riB1hm63 — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026



Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών στη Μόσχα απέρριπτε τον ισχυρισμό ότι το drone ήταν ρωσικό. Και κατηγόρησε τη Δύση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την κατάσταση.

Τι συνέβη

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς η Ρωσία απείλησε να εντείνει τις συστηματικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι το drone εντοπίστηκε από ραντάρ στον ρουμανικό εναέριο χώρο πριν συντριβεί στην οροφή ενός κτιρίου κατοικιών στο Γκαλάτσι. Η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιά, τραυμάτισε δύο άτομα και ανάγκασε την εκκένωση αρκετών κατοίκων από το κτίριο.

Η Ρουμανία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ αντέδρασαν με οργή στο περιστατικό.

Το υπουργείο Εξωτερικών στο Βουκουρέστι χαρακτήρισε τη συντριβή του drone μέρος επίθεσης που είχε ως στόχο την Ουκρανία και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το περιστατικό εγείρει ανησυχία ότι ο κίνδυνος ανοιχτής αντιπαράθεσης μεταξύ της Ρωσίας και των κρατών του ΝΑΤΟ αυξάνεται.

Λίγο μετά τη συντριβή, το Βουκουρέστι κάλεσε το ΝΑΤΟ να επιταχύνει τη μεταφορά αμυντικών συστημάτων κατά των drone. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός στη Ρουμανία, Ίλιε Μπολόγιαν, δήλωσε επίσης ότι το Βουκουρέστι, εντός ωρών, θα υπογράψει σύμβαση που θα της παράσχει άμυνα κατά των drone στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.