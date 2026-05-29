Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-9: Πήρε το ντέρμπι και ισοφάρισε σε 1-1 τους τελικούς ο ΝΟΒ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Βουλιαγμένη επικράτησε στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Γυναικών του Ολυμπιακού με 11-9 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Την Κυριακή (31/5, 19:30) ο τρίτος τελικός στο Παπαστράτειο.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Βουλιαγμένη ισοφάρισε σε 2-2. Ο ΝΟΒ έκανε το 3-2 με γκολ της Μουλχάουζεν, αλλά οι Ερυθρόλευκες έφεραν το ματς στα ίσια με την Σάντα.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να σκοράρουν και το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 4-4. Στην αρχή της δεύτερης περιόδου οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 5-4, αλλά τελικά το ημίχρονο έκλεισε με τη Βουλιαγμένη μπροστά στο σκορ με 7-6.

Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις άμυνες να κυριαρχούν και να μπαίνουν μόλις δύο γκολ. Ένα για κάθε ομάδα, με την τελευταία περίοδο να ξεκινάει με το σκορ στο 8-7 υπέρ της Βουλιαγμένης. Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, οι παίκτριες του ΝΟΒ αποδείχθηκαν ψυχραιμότερες και με 3 γκολ έναντι 2 του Ολυμπιακού έφτασαν στο 11-9, που τους έδωσε τη νίκη και έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσια (1-1).

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-2, 1-1, 3-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 5, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού 3, Κρασσά, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη 3, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

Το πρόγραμμα των τελικών της Water Polo League Γυναικών:

Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-13 (11-11 κ.δ.)

ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 11-9

Κυριακή 31/5, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (3ος τελικός) Mega News

Τρίτη, 2/6, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός (4ος τελικός)

Πέμπτη 4/6, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (5ος τελικός αν χρειαστεί).